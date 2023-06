novi-clous Clous en bande 34° 3.1x50 Annelées Inox TB + GAZ Pointes en bande 34° Tête Bombée liaison bande PVC préconisées pour le bardage, terrasse, maison ossature bois... Clous compatibles avec de nombreux cloueurs pneumatiques et à gaz , Alsafix D38/100P1, Bostitch F33PT, Hitachi NR90AD, Hitachi NR90GC, Max GS690CH.

Le spray de défense gel ou gaz est un type d’arme employé par les forces de l’ordre pour disperser les foules et contrôler les émeutes.

Ils sont également utilisés par les citoyens en quête de sécurité au quotidien. Mais alors, que choisir entre un aérosol lacrymogène en gel ou en gaz ?

Comprendre les différences entre le gel et le gaz pour une utilisation appropriée

Ces armes de défense non-létales, de catégorie D, sont utilisées pour se protéger contre les éventuelles agressions. Généralement de petite taille, il est possible de transporter aisément une bombe lacrymogène dans un sac à main, en cas de motif légitime. Dans le cas d’une situation hostile, et dans le cadre de la légitime défense, vous pourrez donc l’utiliser rapidement.

Les bombes lacrymogènes en gel sont constituées d’un liquide visqueux qui est projeté sur la cible à l’aide d’un aérosol. L’avantage du gel est qu’il reste en place sur l’agresseur, réduisant ainsi le risque de contamination accidentelle des personnes environnantes. Il a également une portée plus longue que le gaz, ce qui permet une utilisation plus précise avec un meilleur contrôle. Les aérosols en gel ont une durée d’action plus longue que les bombes en gaz, l’effet irritant sera, dans ce cas, davantage prolongé. La victime peut donc prendre la fuite rapidement et se mettre en sécurité sans être poursuivie.

Les bombes lacrymogènes en gaz au contraire, sont équipées d’un mode de pulvérisation qui projette le gaz sur une courte distance. Le gaz retenu dans l’arme de défense est un mélange d’agents irritants, tels que le CS ou le poivre. Les aérosols au gaz ont une efficacité immédiate en comparaison à ceux en gel, en effet, le gaz se diffuse rapidement et provoque des effets immédiats sur l’assaillant. De plus, vous pouvez neutraliser plusieurs individus, car le gaz est très dispersible. Le risque d’être aussi touché est cependant plus grand, car en fonction des conditions météorologiques, recevoir du gaz accidentellement est possible.

Il est donc essentiel de choisir un spray de défense adapté à vos besoins pour être apte à l’utiliser et ne pas être dépassé par les événements.

Prévention et conseils

De nos jours, les bombes lacrymogènes, en gel ou en gaz, sont des armes de défense très populaires et efficaces pour la sécurité personnelle. Cependant, il est important de noter qu’une telle utilisation ne doit pas être prise à la légère, pour éviter toutes blessures accidentelles.

Rappelons-le, les bombes de défense provoquent des difficultés respiratoires temporaires, des irritations de la peau ainsi qu’une grande désorientation pour l’individu touché. Ces effets peuvent varier en fonction de la cible, dans certains cas, ils peuvent être plus graves, tels que des vomissements, des maux de tête et des étourdissements. C’est pourquoi il est important d’utiliser cette arme de manière réfléchie et non-abusive.

Voici quelques conseils à prendre en compte lors de l’utilisation de bombes lacrymogènes :

Connaître les lois et réglementations en vigueur.

Suivre une formation adéquate pour connaître les bonnes pratiques .

Choisir une bombe lacrymogène appropriée à vos besoins .

Stockez votre arme de défense dans un endroit frais et sec .

Réservez son utilisation en cas d’urgence seulement .

Procurez-vous un décontaminant , dans le cas d’une contamination accidentelle.

Où acheter mon aérosol de défense ?

Petit rappel : les bombes lacrymogènes, de catégorie D, peuvent être achetées par les adultes de plus de 18 ans seulement. Si vous souhaitez commander une telle arme sur internet par exemple, un justificatif d’identité vous sera demandé lors de votre commande. Néanmoins, si vous transportez votre aérosol, il vous faudra fournir un motif légitime à la police en cas de contrôle.

Vous trouverez du matériel de défense dans des magasins en ligne, notamment des armureries spécialisées. Ces dernières proposent généralement une gamme de produits autorisés, qui sauront vous garantir confiance et sécurité, même dans les moments les plus critiques.

