Comment devenir architecte d’intérieur : études, débouchés et salaires

Tout savoir sur la formation d’architecte d’intérieur

Vous avez découvert le métier d’architecte d’intérieur grâce aux émissions et tutoriels de décoration ? Vous envisagez de faire des études pour exercer dans ce domaine ?

Dans cet article, nous allons tout vous expliquer sur cette formation, afin que vous puissiez envisager votre avenir sereinement.

Ce que vous devez retenir formation d’architecte d’intérieur :

La formation d’architecte d’intérieur offre des perspectives prometteuses, mais il est essentiel de noter la différence entre ce métier et celui de décorateur d’intérieur.

Des qualités telles que le goût du défi, la rigueur, la créativité, la capacité à travailler en équipe et la maîtrise des outils informatiques sont nécessaires pour réussir dans ce domaine.

Pour devenir architecte d’intérieur, plusieurs parcours sont possibles, allant de la filière STD2A au lycée jusqu’au DNSEP design en passant par des BTS ou des formations en ligne.

Les débouchés en tant qu’architecte d’intérieur sont variés, que ce soit en tant que salarié d’une agence ou en tant qu’indépendant, avec des missions diverses auprès de particuliers, d’entreprises ou dans le domaine culturel.

Les salaires peuvent varier en fonction du niveau d’études, de l’expérience et du mode d’exercice, avec une fourchette moyenne de 1 400 à 1 800 euros mensuels pour un débutant.

Quel avenir pour le métier d’architecte d’intérieur ?

Avant de parler de l’avenir de cette profession, il est important de noter une différence majeure entre les métiers de décorateur d’intérieur, d’architecte d’intérieur et d’architecte, à savoir : les études. En effet, si vous devez obligatoirement avoir un diplôme pour être architecte, cela n’est pas exigé pour devenir décorateur ou architecte d’intérieur. En revanche, la formation d’architecte d’intérieur est fortement recommandée, afin de connaitre les bases et de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir dans ce métier. C’est également important pour rassurer les futurs clients, en affichant une notoriété avantageuse.

Concernant le métier d’architecte d’intérieur, la profession fait clairement partie des tendances du moment. Les nombreuses émissions à la télévision et les tutoriels sur internet en sont la preuve. Cependant, il faut aussi prendre en compte les enjeux de l’avenir. C’est une profession qui ne cesse d’évoluer, notamment pour répondre aux événements climatiques, tant pour les particuliers que pour les entreprises : réchauffement, catastrophes naturelles, respect de l’environnement… Le choix des matériaux est donc aussi important que l’esthétique.

Bien entendu, comme pour n’importe quelle profession, certaines qualités sont requises. Vous devez notamment avoir les qualités suivantes :

aimer relever les défis ;

avoir de la rigueur (pour respecter les normes) ;

être créatif et innovant ;

savoir travailler en équipe ;

savoir utiliser les outils informatiques.

Quelles études pour devenir architecte d’intérieur ?

Plusieurs solutions sont possibles pour apprendre le métier d’architecte d’intérieur, en fonction de vos envies et possibilités.

Avant le bac

Un avenir professionnel se prépare déjà avant l’obtention de son bac. Dès la fin du collège, certains choix peuvent être effectués. En ce qui concerne la profession d’architecte d’intérieur, vous pouvez monter un dossier pour intégrer la filière STD2A en lycée privé ou public, pour sciences et technologies du design et des arts appliqués.

La seconde générale est aussi possible, en choisissant certaines options. Il est recommandé de choisir les suivantes :

arts ;

mathématiques ;

sciences de l’ingénieur.

Après le bac

Les études se poursuivent ensuite après le bac. Là encore, plusieurs voies sont envisageables suivant votre profil.

Vous pouvez vous diriger vers un BTS (brevet de technicien supérieur) et notamment celui nommé “Étude et réalisation d’agencement” ou encore “Design d’espace”. Une fois votre BTS obtenu, vous pouvez également poursuivre vos études et obtenir un diplôme supérieur. La seconde voie possible est le DNMADE (diplôme national des métiers d’art et du design). Tout comme pour le BTS, cela vous permet d’intégrer une formation qualifiante.

Pour poursuivre vos études, il est possible de passer le DSAA (diplôme supérieur d’arts appliqués) mention espace dans un lycée ou une école. Vous devez compter deux années d’études supplémentaires. Vous obtiendrez alors un niveau bac + 5. Vous avez aussi le diplôme DNSEP design, pour diplôme national supérieur d’expression plastique.

Certaines écoles proposent le mode alternance. Cela vous permet de mettre en pratique vos apprentissages durant votre formation. En plus de cela, vous avez une rémunération, ce qui vous permet de financer en partie vos études.

Si vous n’aimez pas ou ne pouvez pas faire de longues études, d’autres pistes existent. Vous pouvez aussi faire une formation en ligne.

Quels sont les débouchés en tant qu’architecte d’intérieur ?

L’un des atouts du métier d’architecte d’intérieur, c’est que cela vous permet d’exercer votre profession dans différents milieux. Vous pouvez aussi bien être salarié d’une agence qu’être indépendant. Il est toutefois recommandé d’acquérir une certaine expérience avant de vous mettre à votre compte.

Quel que soit votre choix, vos clients peuvent être divers. Vous pouvez obtenir des missions aussi bien pour aménager des bâtiments publics (en répondant à des appels d’offres), que pour des particuliers (pour du home staging par exemple, avant une vente ou pour la mise en valeur d’une location saisonnière) et des professionnels. Pour ces derniers, cela peut concerner des entreprises ayant besoin d’agencer leurs locaux, magasins ou vitrines. Vous pouvez aussi intervenir dans le milieu de la culture, comme les théâtres.

C’est donc un métier très riche au niveau des expériences. Et au niveau du salaire, cela dépend évidemment de vos études, de votre expérience et de votre mode d’exercice. Ainsi, pour un architecte d’intérieur débutant, en moyenne, le salaire varie de 1 400 à 1 800 euros mensuels. Avec 10 ans d’expérience, le salaire sera supérieur. Comptez environ 2 400 euros par moi