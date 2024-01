Origins Out Of Trouble™ 10 Minute Mask To Rescue Problem Skin masque visage intense pour améliorer instantanément l'apparence de la peau 75 ml

Origins Out Of Trouble™ 10 Minute Mask To Rescue Problem Skin, 75 ml, Masques crème pour femme, Vous sentez que la peau de votre visage n’est pas en très grande forme et nécessite un soin plus efficace que celui procuré par une crème ? Le masque pour le visage Origins Out Of Trouble™ 10 Minute Mask To Rescue Problem Skin enrichira considérablement votre routine – il apportera un soin immédiat et intensif à votre peau en la dorlotant grâce à son agréable texture crémeuse. Le produit : libère les impuretés présentes dans les pores et referme les pores laisse la peau soyeuse au toucher évite la surproduction de sébum cutané nettoie la peau en profondeur redonne de l’élasticité à la peau et un sentiment de confort Mode d’emploi : Appliquez le masque en une fine couche sur le visage propre tout en évitant le contour des yeux. Laissez agir pendant la période indiquée sur l’emballage. Lavez ensuite soigneusement à l’eau tiède.