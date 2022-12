Afin d’obtenir une eau de meilleure qualité, de meilleur goût et sans odeur, il est possible de vous procurer un purificateur.

Quels sont les différents types de purificateurs d’eau qui existent ?

Vous serez de ce fait sûr de nourrir vos plantes et de vous hydrater avec une eau pure et saine.

Il existe plusieurs types de purificateurs d’eau sur le marché. Vous devez choisir celui qui sera le mieux adapté à vos exigences et à vos besoins.

Découvrez dans cet article les différents types de purificateurs d’eau disponibles sur le marché.

Le purificateur d’eau sous évier

Les purificateurs d’eau sont des accessoires proposés par plusieurs fournisseurs, dont Pure Berkey. Ils sont disponibles en plusieurs types convenant à tous les besoins.

Pour obtenir une eau très pure à la sortie du robinet, vous pouvez opter pour le purificateur d’eau sous évier. C’est un modèle qui utilise des filtres à sable, du charbon actif, des phosphates ou encore du chlore.

Il possède en général une capacité variant entre 4000 et 8000 litres selon l’appareil. Pour un usage domestique, ce type de purificateur est d’une grande efficacité. En effet, il est branché directement sur un réservoir d’eau domestique non traitée.

Il est susceptible de supprimer toutes sortes de polluants dont :

Les éléments radioactifs ;

Les pesticides ;

Les métaux lourds ;

Le chlore ;

Le calcaire ;

Les virus ;

Les bactéries, etc.

Les microvortex de sa membrane lui permettent de revitaliser l’eau.

Le purificateur sur le robinet

Les purificateurs d’eau à installer sur le robinet constituent aussi d’excellentes solutions. Ils sont très simples à poser et surtout faciles d’utilisation. Ces filtres à eau vous permettent de boire une eau purifiée avec un bon goût.

Ce type de purificateur peut contenir une cartouche que vous devrez changer et recycler périodiquement. Vous pouvez le faire tous les trimestres. Par ailleurs, il ne permet pas de filtrer le calcaire.

L’adoucisseur d’eau

L’adoucisseur règle la concentration de calcaire dans l’eau pour la rendre douce. Cela permet également de rallonger la durée de vie des appareils électroménagers et la tuyauterie. Vous trouverez sur le marché deux types d’adoucisseurs d’eau. Il s’agit de celui à résine et de celui au CO2 sans sel, sans régénération et qui ne nécessite pas d’entretien.

Ce dispositif permet de purifier l’eau du calcaire pour son usage dans les appareils électroménagers et la tuyauterie. Vous pourrez vous laver avec un liquide plus sain, moins irritant et contenant moins de calcaire.

Toutefois, l’adoucisseur ne rend pas l’eau potable. Il la traite simplement. Si vous souhaitez boire, vous devrez équiper vos lavabos et éviers de robinets doubles.

La carafe filtrante

La carafe filtrante permet de purifier l’eau très facilement. Vous devez simplement mettre l’eau que vous souhaitez boire ou utiliser dans la carafe pour la rendre pure. Il s’agit de l’un des systèmes les plus simples et les moins onéreux sur le marché.

En revanche, cette solution est surtout idéale pour la consommation d’eau. En effet, la carafe filtre seulement entre 1 et 5 litres. Il convient de remplacer les cartouches tous les 10, 20 ou 30 jours en fonction de l’usage.

La poche filtrante

La poche filtrante est utilisée pour la filtration des grandes quantités d’eau remplies d’éléments impropres à la consommation. Si vous n’avez pas la possibilité de boire une eau potable chez vous, cette solution vous convient parfaitement. Elle vous permettra de la traiter pour la rendre pure et propre à la consommation.

En résumé, il existe plusieurs types de purificateurs d’eau disponibles sur le marché parmi lesquels vous pouvez choisir. Il y a le purificateur sous évier, le purificateur sur le robinet, la carafe filtrante ou encore la poche filtrante. Toutes ces solutions permettent de rendre l’eau pure et saine