Mon Bureau Numérique ou MBN : Qu’est ce que c’est ou comment se connecter ?

Mon Bureau Numérique (MBN) est un espace numérique de travail qui a été lancé dans les lycées et collèges de la région Grand Est en France. L’objectif de MBN est de fournir aux élèves un espace unique et unifié où ils peuvent accéder à tous leurs supports de cours, rendre leurs devoirs et communiquer avec leurs camarades et leurs enseignants.

MBN est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peut être consulté à partir de n’importe quel ordinateur ou appareil mobile doté d’une connexion Internet.

En plus de fournir aux étudiants un accès pratique au matériel et aux outils de cours, MBN offre également un certain nombre de fonctionnalités qui rendent l’apprentissage plus efficace, comme la possibilité de créer et de partager des notes, de surligner des passages importants et de discuter des concepts avec d’autres étudiants.

MBN change la façon dont les élèves apprennent, ce qui rend plus facile et plus pratique l’obtention de l’éducation dont ils ont besoin

Mon Bureau Numérique : Salle de Travail

Cette nouvelle salle de travail est le fruit d’une collaboration de longue date entre l’Education Nationale, le Département de l’Agriculture, la Région Grand Est et ses dix départements :

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges.

Aller sur mon bureau numérique via un moteur de recherche comme google tapez MBN et vous voyez le lien mon bureau numérique pour vous connecter

Puis tapez le nom de votre établissement scolaire

https://www.monbureaunumerique.fr/portails-ent-des-etablissements/accedez-directement-a-votre-etablissement-5798.htm

– La page de mon bureau numérique de la région académique sur le téléphone ou sur un ordinateur le principe est le même c’est juste l’affichage de la page des changes un petit peuple donc ce cliquez sur se connecter

Rendre un travail sur Mon bureau numérique

Comment accéder à mon bureau numérique (MBN)?

Mon Bureau Numérique : Accédez directement à votre établissement

https://www.monbureaunumerique.fr/portails-ent-des-etablissements/

Besoin d’aide concernant l’ENT ?

Parents ou élèves , en cas de difficultés avec votre ENT, contactez l’établissement. Ce dernier traitera votre demande et reviendra vers vous.

, contactez le correspondant ENT de votre établissement. Pour les difficultés sur les “comptes invités“, il faut contacter l’établissement.

Avantages de l’espace numérique de travail Mon Bureau Numérique

Les équipes pédagogiques doivent utiliser les nombreuses ressources disponibles dans l’académie, notamment à l’ENT, pour faire face aux circonstances qui empêchent temporairement les élèves de se rendre à l’école.

Ces ressources permettent de maintenir le lien entre l’élève, l’instructeur et le reste de la classe.

Le compte unique EduConnect

Le compte unique EduConnect simplifie pour les parents l’accès au suivi et à l’accompagnement de la scolarité des enfants et donne accès pour les élèves à l’ensemble des services numériques de l’école au lycée.

Articulé avec FranceConnect, le compte EduConnect permet l’accès :

au portail Scolarité Services du ministère à l’adresse teleservices.education.gouv.fr pour effectuer des démarches en ligne (par exemple demandes de bourses, orientation, inscription) ou consulter le livret scolaire ;

du ministère à l’adresse teleservices.education.gouv.fr pour effectuer des démarches en ligne (par exemple demandes de bourses, orientation, inscription) ou consulter le livret scolaire ; à l’espace numérique de travail (ENT) de l’établissement ou d’autres services (se renseigner auprès de l’établissement).

Qui bénéficie d’EduConnect ?

Tous les élèves des écoles, collèges et des lycées publics et leurs représentants légaux peuvent bénéficier d’un compte EduConnect (pour les établissements privés sous contrat, se renseigner auprès de l’établissement).

Environnement Numérique de Travail au 2tats Unies

classdojo.com

Classdojo est l’environnement numérique de travail qui est utilisé dans 95 % des salles de classe américaines. L’objectif est de favoriser à nouveau les interactions entre les enfants, les parents et les enseignants. Cet ENT est également gratuit pour les élèves.