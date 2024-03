BULLWING Porte-vélos d'attelage plateforme pour 2 vélos Bullwing SR5 - Default Title -

Bullwing SR5, porte-vélos pour 2 vélos, fixation rapide et basculant Tout savoir sur l'article Porte-vélos d'attelage plateforme pour 2 vélos Bullwing SR5 de la marque BULLWING Avec le porte-vélos Bullwing SR5 de haute qualité transportez sereinement jusqu'à deux vélos. Transport de vélos facilité en voiture Vous planifiez un voyage à la campagne en voiture et vous voulez prendre vos vélos ? Alors, le porte-vélos Bullwing SR5 est fait pour vous. Ce porte-vélos convainc par sa qualité robuste, son design particulièrement pratique et une utilisation facile. Il offre également à vos roues un maintien sûr, grâce au support-cadre, les bloques roues et les sangles. Le dispositif anti-vol fermant à clé du porte-vélos vous permet de ne pas vous inquiéter même lors d’un stationnement prolongé. Fixation rapide, mécanisme de basculement et pliable Le maniement du porte-vélos Bullwing SR5 grâce à sa légèreté confère un grand confort l’utilisateur. Le porte-vélos entièrement prémontré est prêt à l’emploi en seulement cinq étapes, il possède une fixation rapide fiable et un mécanisme de basculement très pratique. De plus, il dispose de feux arrière et d’un faisceau 13 broches pour l’éclairage avec toutes les fonctionnalités. Une fois de plus la facilité d’utilisation est soulignée par son encombrement réduit lorsqu’il n’est pas utilisé, il se range dans un sac fournis avec le porte-vélos. - Marque: Bullwing - Portes-vélos plateforme pour attelage avec fixation rapide - Mécanisme de basculement - Excellent porte-vélos pour 2 vélos - Feux arrière, porte-plaque d'immatriculation - Sécurité antivol - Rails en acier robuste - Espacement des rails : environ 21 cm. - Empattement du vélo : 137 cm maxi. - Largeur maxi du pneu dans le rail : jusqu'à 2,2 pouces (5,5 cm). - Dimensions (TT): environ 142 x 68 x 58 cm, pliés environ 28 x 50 x 86 cm - Peut transporter jusqu'à 60 kg - Poids: 17 kg - Support de cadre stable, bloque-roues et sangles - Préassemblé et pliable Attention : Comme précisé dans la notice, lorsque les vélos sont sur le porte-vélos, ils ne doivent pas être bâchés et les sièges enfants et les paniers doivent être démontés afin de ne pas augmenter la résistance au vent. Ce modèle est très pratique et fiable. Il peut transporter jusqu'à 60 kg, pour un poids de seulement 17 kg, en dépit de la robustesse de l'acier noir. Vous pouvez également commander en option, un rail de chargement approprié et un support-cadre verrouillable. Avec feu arrière, support de plaque d'immatriculation et certifié CE : le porte-vélo SR5 est presque identique au modèle Poker- F (anciennement Raven) de EUFAB. Cependant, il se distingue par des améliorations techniques dont les feux arrière, la fermeture à pression soudé, le bouchon à vis, la fermeture de sécurité et le support de plaque d'immatriculation modifié. Documentation Télécharger la notice d'utilisation