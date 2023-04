Indépendant et TPE : quelle banque en ligne choisir ?

HudsonReed Sèche-serviettes mixte rétro - Blanc – 93 cm x 45 cm (avec barre déportée) – Choix de thermostat Wi-Fi - Elizabeth

Le sèche-serviettes mixte rétro Elizabeth est conçu pour une utilisation en lien avec votre système de chauffage central ou comme sèche-serviettes électrique indépendant. Il vous est livré avec des robinets de radiateur et un élément électrique chauffant de 400W.Vous pourrez également choisir de le combiner avec un thermostat filaire Wi-Fi Connect pour un meilleur contrôle de votre chauffage électrique – sélectionnez simplement parmi les options ci-dessus. Alliant parfaitement style rétro et fonctionnalité moderne, ce sèche-serviettes mixte affiche une finition chromée et blanche et un design d’inspiration vintage. Il est fabriqué en acier de première qualité et dispose d’une puissance de chauffe élevée. Compatible avec Google Home et Amazon Alexa, le thermostat filaire Wi-Fi et l'application gratuite Smart Life, vous permettent de configurer plusieurs utilisateurs, de gérer plusieurs zones et paramètres et de définir des plages horaires, afin de créer un espace chaleureux et accueillant tout en réalisant des économies sur vos factures d’électricité. Vous pourrez contrôler votre système de chauffage à distance, à partir de votre téléphone ou votre tablette, en tout lieu et en tout temps, grâce à son application gratuite.Caractéristiques du sèche-serviettes rétro Elizabeth : Dimensions : 93 cm x 45 cm x 23 cm Thermostat filaire Wi-Fi Connect en option Puissance : 437 watts {{customVar code=WATTS_TOOLTIP}} Utilisation mixte - permet d’alterner entre les deux fonctions : chauffage central et électrique Élément électrique chauffant – indice de protection IP64 : protection élevée contre la poussière et l’humiditéCache-câble chromé en option - pour un rendu soigné Finition résistante chromée / blanche (RAL 9016) Fabriqué en acier de première qualité Design rétro pour un look intemporel et élégant Barre supérieure déportée – pour accrocher et sécher vos serviettes À poser au sol - convient à tous les types de murs et salles de bains Garantie sèche-serviettes : 10 ans Garantie élément : 2 ans Conforme à la norme EN 442Fabricant agréé : ISO9001:2008 Marquage CE Caractéristiques du thermostat connecté Wi-Fi : Contrôle Wi-Fi - compatible avec iOS and Android Le thermostat à écran tactile dispose d’un écran de 10,9 cm (4,3 ” ) avec affichage couleur Compatible avec Google Home et Amazon Alexa Multizones – gérez plusieurs zones et paramètres depuis l'application Smart Life Application Smart Life à télécharger gratuitement de App Store et Google Play Réglage des plages horaires et différents modes via l'application ou sur le thermostat lui-même Choix de mode : économique, manuel et programmable Programmable 7 jours Détection de fenêtre ouverte et déperditions de chaleur Protection contre la surchauffe Comprend un capteur de température externe de 3 m et des vis de fixation Options multilingues (modèle à écran tactile uniquement) Thermostat à écran tactile avec plaques frontales blanches et noires Application Smart Life disponible sur l'App Store...