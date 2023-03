Imprimante multifonction laser ou jet d’encre : que choisir

Au travail ou à la maison, l’imprimante est un outil de bureautique fondamental. Avec les différentes technologies et les nombreux modèles, il est parfois difficile de s’y retrouver et d’acheter une imprimante qui correspond vraiment aux besoins que l’on a.

Bien qu’il existe de nombreuses technologies d’impression, les deux plus courantes, qui représentent à elles seules l’immense majorité des imprimantes commercialisées, sont l’impression laser et l’impression jet d’encre.

Dans cet article, on vous explique tout sur ces deux types d’imprimantes.

Deux types d’imprimantes : laser et jet d’encre

L’imprimante laser repose sur une technologie relativement complexe demandant un grand nombre d’éléments : un tambour d’image (également appelé photoconducteur), des cartouches de toner, une courroie de transfert, une unité de fusion, un laser et des miroirs.

Pour faire simple, sans rentrer dans les détails techniques, le laser charge négativement certaines zones du tambour, qui représentent l’image ou le texte à imprimer ; un rouleau de toner passe ensuite sur le tambour, et les particules de toner adhèrent aux zones chargées négativement, dessinant l’image ou le texte à imprimer ; une feuille de papier est, pour finir, insérée sous le tambour recouvert de toner qui, en passant sur sa surface, dessine l’image ou le texte à imprimer.

La technologie à la base des imprimantes jet d’encre est moins complexe : le processus consiste simplement à pulvériser des millions de minuscules gouttes d’encre sur la feuille (ou tout autre support sur lequel on souhaite imprimer) pour dessiner point par point la forme que l’on veut imprimer, qu’il s’agisse d’une image ou d’un texte.

Les imprimantes laser et jet d’encre ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, qui sont détaillés ci-après. Le type d’imprimante à privilégier dépendra avant de tout de l’utilisation que vous en aurez.

Les critères à prendre en compte pour choisir son imprimante

Les fonctionnalités

L’élément le plus important, déterminant dans le choix de l’imprimante, est son panel de fonctionnalités, et la gamme de qualité de laquelle elle fait partie. Les modèles d’imprimantes (lasers comme jet d’encre) sont souvent proposés en monochrome ou en couleur, avec des options comme la numérisation de documents ou la photocopie. Une imprimante multifonction laser professionnelle n’est pas comparable à une imprimante jet d’encre monochrome entrée de gamme. Les points de comparaison suivants ne sont valables qu’en comparant des modèles de qualité équivalente.

Le prix à l’achat et la durée de vie

Les imprimantes laser sont, à fonctionnalités et à qualité égales, plus chères à l’achat que les imprimantes jet d’encre (en raison de la complexité de leur technologie et donc de leur fabrication). Néanmoins, il faut garder à l’esprit que la durée de vie est indissociable du prix d’achat : il n’est pas économique d’acheter une imprimante deux fois moins cher si elle dure trois fois moins longtemps. Les imprimantes ont, en général, des durées de vie proportionnelles à leurs prix d’achat. En effet, si les imprimantes laser sont plus chères que les imprimantes jet d’encre, elles ont également une durée de vie plus longue.

Le coût d’impression

En revanche, concernant le coût d’impression, l’imprimante laser est sensiblement plus économique. En effet, l’imprimante jet d’encre utilise de l’encre en grande quantité lors de l’impression : il faut alors régulièrement changer les cartouches, qui sont relativement onéreuses, ce qui entraîne un coût d’impression élevé. À l’inverse, les toners utilisés dans les imprimantes laser permettent d’imprimer de nombreuses pages avant d’être changées. Cette grande durée de vie réduit les coûts par impression.

La qualité d’impression

Concernant la qualité d’impression, c’est l’imprimante jet d’encre qui est la plus performante, mais cela dépend beaucoup du type de documents à imprimer. En effet, les imprimantes laser permettent d’imprimer des documents de bureautique (textes, tableurs, graphiques) de qualité professionnelle. Les imprimantes multifonctions lasers permettent aussi de numériser et photocopier ce type de document avec un rendu de qualité. Néanmoins, pour ce qui est de l’impression de photos, les imprimantes lasers offrent des tirages médiocres par rapport à ceux des imprimantes jet d’encre, qui sont excellents.

La rapidité d’impression

Les imprimantes laser se démarquent grâce à une rapidité d’impression inégalable. La technologie de l’imprimante jet d’encre ne lui permet pas de faire preuve de la même rapidité, les taches d’encre étant pulvérisées une à une. Par ailleurs, les imprimantes multifonctions lasers permettent de numériser et de photocopier des documents très rapidement, en complément de l’impression.

Conclusion : quelle imprimante acheter selon mon profil ?

Pour les utilisateurs occasionnels qui impriment peu, comme les particuliers, l’imprimante jet d’encre est recommandée en raison de son coût d’achat faible, mais l’imprimante laser sera également envisageable.

Pour les utilisateurs qui impriment beaucoup de documents en grande quantité, comme les entreprises ou les collectivités locales, l’imprimante multifonction laser est le meilleur choix en raison du coût et de la rapidité d’impression.

Pour les utilisateurs qui souhaitent imprimer des photos de grande qualité, comme les amateurs de photographies, les agences de communication ou certains commerçants, l’imprimante jet d’encre est indispensable.