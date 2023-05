Choisir le bon écran publicitaire pour une communication en entreprise

Editions L'Harmattan Glocalisation de la communication publicitaire: Enjeux et pratiques en Afrique subsaharienne Dans un contexte hyperconcurrentiel, la communication publicitaire des entreprises se doit d'être réactive et flexible,intégrant à chaque fois la spécificité du contexte local. À l'heure de l'avènement du village planétaire qui impose un modèle, u

Editions L'Harmattan L'impact de la rhétorique en communication publicitaire et politique L'importance de la rhétorique n'est plus à démontrer dans l'histoire de l'humanité. Elle est incontournable en communication, en général et en communication publicitaire et politique, en particulier. Les graphistes, les communicateurs politiques,

La Charte, Professional Publishing Introduction à la CommunicAction: Guide pratique de communication en entreprise Comment gérer les ressources humaines en tant que chef d'entreprise ? De plus en plus d'organisations reconnaissent la supériorité du QE (quotient émotionnel) sur le QI. Les modèles de “leaders” sous les traits d'un CEO gla

Le marketing et ses stratégies de croissance utilisent plusieurs supports au quotidien.

Pour toutes ces entreprises, c’est en fonction de qui fera le mieux désormais pour espérer s’imposer dans un environnement entrepreneurial de plus en plus saturé.

Dès lors, l’affichage publicitaire devient un canal de communication efficace, notamment quand il est d’extérieur, pour offrir visibilité et notoriété. Quels critères pour choisir ces écrans publicitaires ?

L’affichage numérique et ses principes

En communication publicitaire, l’inventivité est mère de tous les succès. Par le passé, les stratégies de communication étaient beaucoup plus axées sur des supports-papier à l’instar des flyers ou panneaux publicitaires, pour de nos jours évoluer vers le numérique.

En cela, les écrans publicitaires apparaissent comme les nouveau-nés de la classe, particulièrement appréciés pour la faculté d’animation des éléments de publicité et la portée d’atteinte de la clientèle cible.

Dans la pratique, ils désignent des écrans qui permettent de diffuser une information instantanée.

Les écrans Pekason diffusent l’information de façon dynamique, sous la forme de films vidéo, d’animations flash et de présentations PowerPoint.

Les différents types d’écrans publicitaires et avantages associés

L’écran publicitaire existe sous plusieurs variétés. Bien entendu, le choix d’une variété au détriment d’une autre dépendra en grande partie de l’utilisation prévue pour l’écran publicitaire. Dans la pratique, il en existe plusieurs, des panneaux LED aux écrans de télévision, en passant par les murs d’écran et les bornes tactiles.

Amies du quotidien, les bornes tactiles sont particulièrement adaptées pour des messages interactifs entre les clients et leur marque. Innovantes et ludiques, elles présentent l’avantage d’être mobiles, de recueillir l’avis des clients, de diffuser des informations en temps réel, pour facilement conquérir de nouvelles cibles. Pour leur part, les murs d’écran constituent une solution de longue portée, qui facilitent un affichage grandeur nature et permettent de toucher un public beaucoup plus large pour l’image de marque.

Pourquoi opter pour les écrans de TV et les panneaux LED ?

En optant pour les écrans de TV, la diffusion de l’information est beaucoup plus instantanée, ajoutée à la facilité d’installation à différents endroits stratégiques de l’entreprise. Les panneaux LED s’inscrivent dans la même logique, et peuvent surtout être utilisés pour des animations TV à l’extérieur. Particulièrement recommandés pour des contenus éducatifs ou informatifs, ils offrent également une meilleure qualité d’image, offrant ainsi une plus grande visibilité.

Quels sont les critères de choix des écrans publicitaires ?

L’usage, le lieu d’emplacement, la distance à laquelle les personnes visionnent l’écran et la grandeur de l’espace au sein duquel ce dernier est positionné sont des critères déterminants à prendre en compte pour effectuer un choix adapté.

Le lieu d’emplacement

Plusieurs questions se doivent d’être posées, partant de la zone d’implémentation pour mettre en place une stratégie de marketing correcte basée sur l’affichage publicitaire (en savoir plus). S’agit-il d’un écran d’intérieur ou d’extérieur ? Est-ce pour un besoin d’exposition passagère ou pour un projet de longue durée ? L’étude de l’endroit d’emplacement est capitale puisqu’il facilite le choix du type d’écran publicitaire le plus adapté et définit logiquement certaines caractéristiques comme la taille, la luminosité, la résolution et même la gamme de l’écran publicitaire.

La durée d’utilisation

Le critère concernant la durée d’utilisation de l’écran interroge nécessairement sur les sujets de qualité et de durabilité. Le choix du modèle est fonction de cette durée, autant que la performance. Pour des petits évènements de salons, d’exposition et de foires, qui se déroulent généralement en 24h, les organisateurs peuvent opter pour écrans classiques avec une efficacité partielle.

A contrario, les événements qui nécessitent une diffusion journalière et sans interruption, étendue sur de longues périodes, exigent nécessairement les écrans de qualité supérieure. En cela, les écrans Pekason se révèlent comme les meilleurs du marché, avec des fonctionnalités avancées comme la protection anti-éblouissement pour écrans et des capteurs intégrés pour s’adapter aux changements de lumière par exemple.

Choisir son écran en fonction du besoin de communication

Pourquoi souhaitez-vous communiquer par le biais d’un écran d’affichage ? Bien qu’elle paraisse anodine, cette question détermine également le type d’écran publicitaire qu’il faut choisir. La réponse à cette question définit également le lieu d’emplacement de l’écran, en intérieur ou en extérieur, en vitrine ou dans l’espace d’attente ou le hall. Pour des contenus animés avec des textes, il est primordial d’opter pour des écrans publicitaires de grande taille qui mettent en valeur les textes et vidéos informatifs à l’endroit du public.