Vente-unique.com Canapé 3 places convertible express en tissu VIZIR - Gris - Couchage à lattes larges 140 cm - Matelas 18 cm

Vous êtes à la recherche de l'élément phare de votre salon ? Découvrez le canapé convertible VIZIR, spécialement conçu pour vous offrir une expérience unique de détente et de sommeil. Grâce à son système rapide et intuitif, transformez ce canapé en un lit douillet en un clin d'œil pour créer un espace de sommeil supplémentaire. Doté d'un revêtement en tissu agréable et doux, ce canapé vous enveloppera de confort à chaque instant. Les deux têtières ajustables vous permettent de trouver la position idéale pour votre tête et votre cou, vous offrant ainsi un soutien optimal pour vos moments de détente. Le canapé est disponible en différentes largeurs pour s'adapter parfaitement à votre pièce, en différentes épaisseurs de matelas pour garantir le niveau de confort qui vous convient le mieux et en différents coloris, allant des teintes neutres intemporelles aux couleurs vives et audacieuses, vous permettant ainsi de créer l'ambiance parfaite dans votre salon.Caractéristiques Couleur (nuance) : Gris Matière : Tissu (autre) Composition : 100 % Polyester Piètement : Métal Structure : Bois Forme (canapé) : Droit Nombre de places : 3 places Options : Têtière Garnissage de l'assise : Mousse polyuréthane haute résilience Densité assise : 30 kg/m³ Suspension de l'assise : Sangles élastiques entrecroisées Garnissage du dossier : Mousse polyuréthane Densité dossier : 21 kg/m³ Type de convertible : Convertible express Avec sommier Type de sommier : Lattes larges Type de rangement : Range-oreillers Nombre de têtières : 2 Options têtière : Relax Gamme : Good for Planet, À la carte Produit éco-responsable : Fabriqué en EuropeDimensions Epaisseur matelas (cm) : 18 cm Longueur (cm) : 196 cm Hauteur : 100 cm Profondeur : 94 cm Hauteur d'assise : 48 cm Profondeur d'assise : 56 cm Largeur du couchage : 140 cm Longueur du couchage : 195 cm Hauteur têtière : 100 cmLINEA SOFACette marque de canapés répond aux désirs de confort et d'esthétisme de ceux qui recherchent des produits d'exception. Spécialisée dans les salons de designers haut de gamme, la marque LINEA SOFA donne de la personnalité à votre intérieur ! Un soin extrême est apporté à la fabrication de ces produits de luxe aux finitions irréprochables, conçus dans des matériaux nobles exclusivement. Toujours à la pointe des tendances, LINEA SOFA tient à proposer sans cesse des collections à la fois fonctionnelles et uniques, au nuancier de couleurs innovantes.SpécificitésAfin de réduire notre empreinte carbone, nous privilégions une production européenne. Travailler avec nos pays frontaliers permet une réduction des émissions de CO2 liées au transport de nos produits mais également une rapidité d’échange des informations. L’objectif du Made in Europe est également de créer une économie circulaire avec nos pays voisins.fibre synthétique la plus utilisée au monde car elle présente de nombreux avantages. Le polyester est : résistant facile d'entretien (lavable à l'eau) sa tenue est impeccable et il se chiffonne peu. Vous...