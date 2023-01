WP Booking System comme plugin wordpress de réservation d’hôtel

A quoi sert un plugin de réservation pour hôtel ?

Un plugin de réservation WordPress permet aux propriétaires d’hôtels de gérer les réservations en ligne sur leur site web. Les clients peuvent réserver des chambres en ligne en vérifiant les disponibilités, en sélectionnant les dates et en effectuant le paiement.

Les plugins de réservation pour hôtels peuvent inclure des fonctionnalités telles que la gestion des tarifs, la création de calendriers de disponibilité, la génération de factures, la gestion des annulations et des remboursements, la synchronisation avec les calendriers d’autres plateformes de réservation, etc.

L’utilisation d’un plugin de réservation présente de nombreux autres avantages – notamment celui de vous éviter d’avoir à coder un système entier à partir de zéro, ou de continuer à gérer les réservations à la main, processus à la fois fastidieux, inintéressant et fort coûteux en temps comme en argent.

Une fois que vous aurez configuré le plugin, votre site fonctionne en mode pilote automatique. Les clients prennent leurs rendez-vous – annulent, reportent – reçoivent des rappels par SMS ou par email.

De plus, un plugin de réservation peut recevoir les paiements en ligne directement depuis votre site Web, ce qui vous fait gagner encore plus de temps.

Quels sont les meilleurs plugins de réservation ?

Il existe de nombreux plugins WordPress de réservation pour hôtels disponibles sur le marché, mais voici quelques-uns des plugins pour réserver un Hotel plus populaires :

Hotel Booking

Motel

Motopress Hotel Booking Lite

WP Amelia Booking

WP Hotel Booking

Hotel Booking System

Easy Hotel Booking

BookingPress

WooCommerce Bookings and Appointment

Bookly

Hotel Booking Lite

WP Simple Booking Calendar

Booking Activities

WooCommerce Easy Booking

LatePoint

Pour gérer un hôtel, WP Booking System compte parmi les plugins les plus pratiques. Étudions-le donc de plus près.

Comment fonctionne WP Booking System ?

Moins connu que d’autres, WP Booking System est un plugin WordPress de réservation d’hôtel qui permet aux propriétaires d’hôtels de laisser leurs clients gérer eux-mêmes leurs réservations en ligne.

Facile à installer et à utiliser, WP Booking System propose à la fois de créer des calendriers – capables de gérer les jours fériés, les fermetures, les variations de tarifs selon la saison, etc – et de les associer à des formulaires personnalisables qui ont vocation à être remplis par les clients.

Les calendriers

WP Booking System permet d’attribuer un calendrier à un objet qu’on peut louer, qu’il s’agisse d’une chambre d’hôtel, d’une table de restaurant, d’une voiture ou autre véhicule, ou n’importe quel autre objet louable.

Un calendrier se compose de dates, qui sont soit réservées soit réservables.

Les formulaires

WP Booking System laisse l’administrateur créer des formulaires, qui se composent de champs obligatoires ou facultatifs, en divers formats : texte, paragraphe, bouton radio, cases à cocher, etc.

Ces champs permettent de recueillir toute l’information client nécessaire à la bonne gestion des lieux ou des objets loués, en autorisant un haut niveau de personnalisation et d’adaptation à de nombreuses situations pratiques.

Paiements

WP Booking System autorise plusieurs modalités de paiement. D’une part, le plugin permet le paiement par des moyens électroniques au moment même de la réservation : par carte bancaire, compte Stripe ou Paypal, etc. Il permet aussi de tout simplement différer le paiement jusqu’à la date de la réservation, où aura lieu le paiement par chèque, en liquide etc.

On peut évidemment paramétrer la monnaie, ou plutôt les monnaies dans le cas d’hôtels internationaux et touristiques.

Notifications

Le plugin est livré avec un système d’envoi de notifications, souple et paramétrable. Les clients comme l’administrateur peuvent recevoir des notifications, par email ou par SMS.

Les démos de sites

Bien pensé, WP Booking System donne accès sur son site à une série de versions de démonstration de ses capacités. On peut ainsi faire l’expérience de la réservation en direct à la fois côté front-end et côté admin de WordPress.

On peut donc jouer avec diverses options et paramètres, comme les coupons et autres remises, les paiements partiels avec acompte, les conditions posées à la réservation, etc.

Si vous avez besoin d’un tutoriel plus complet, voyez ce site :

https://boutique-wordpress.fr/wp-booking-system-plugin-wordpress-de-reservation-documentation-en-francais/

Conclusion

En conclusion, le plugin WP Booking System permet aux propriétaires d’hôtels de simplifier le processus de réservation des chambres, des suites, des chalets et autres lieux de villégiature à leurs clients, de réduire les erreurs et les doublons de réservation, d’automatiser les tâches administratives et également de maximiser les revenus en utilisant des tarifs dynamiques et des offres spéciales.