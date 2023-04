Comment accrocher ses cadres et tableaux ?

Caractéristiques Couleur (nuance) : Beige Matière : Bois Type de lot : Lot de 3 Avec ou sans cadre : Avec cadre Support (tableau) : Toile Type de pose : A fixer au mur Thème : Nature Dispose déjà de 2 crochets au dos. Tableau directement prêt à être accroché au mur.Dimensions Longueur (cm) : 80 cm Hauteur : 130 cm Profondeur : 4 cmA propos de OZAIAHop ! Sautez à pieds joints dans une bulle d'inspiration pour votre intérieur en découvrant OZAIA, notre marque de déco ! OZAIA Inspiration & Decoration est une marque française de décoration d’intérieur. Notre volonté ? Vous offrir le meilleur rapport qualité/prix sur des objets de décoration variés (pas de jaloux, il y en aura pour tout le monde !) Des luminaires aux tapis, en passant par les miroirs, les statues ou encore le linge de maison, la marque propose une large gamme de produits pour personnaliser et valoriser votre intérieur pour votre plus grand bonheur. OZAIA rassemble des objets décoratifs pour toutes vos envies et vos styles préférés pour contribuer à votre bien-être dans votre petit cocon !LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.ColisColis n°1 : Longueur 88 cm, Largeur 69 cm, Hauteur 16 cm, Poids 4 kg,

Contenu de l'emballage: 50pcs D-rings et 50pcs vis Matériau: matériau métallique de surface galvanisé, robuste et durable, résistant à la corrosion, haute résistance et longue durée de vie. Ils peuvent être utilisés pour accrocher des photos, des peintures, des horloges, des décorations, des lumières, des ustensiles de cuisine ou même des vêtements. Réduire les dommages aux murs:Après avoir retiré le kit de suspension professionnel, il ne reste que de petits trous pour les ongles et peut être facilement recouvert de peinture. De minuscules ongles invisibles peuvent être réutilisés. Tout ce que vous avez à faire est de placer le crochet sur le mur et d'utiliser un marteau pour enfoncer le clou dans le mur. La partie supérieure bombée des crochets protège vos doigts des blessures. Vous pouvez d'abord utiliser une perceuse pour faire un trou si vous avez du mal à enfoncer le clou dans le mur.

Caractéristiques Couleur (nuance) : Beige Matière : Bois Type de lot : Lot de 3 Avec ou sans cadre : Avec cadre Support (tableau) : Toile Type de pose : A fixer au mur Thème : Nature Dispose déjà de 2 crochets au dos. Tableau directement prêt à être accroché au mur.Dimensions Longueur (cm) : 80 cm Hauteur : 130 cm Profondeur : 4 cmA propos de OZAIAHop ! Sautez à pieds joints dans une bulle d'inspiration pour votre intérieur en découvrant OZAIA, notre marque de déco ! OZAIA Inspiration & Decoration est une marque française de décoration d’intérieur. Notre volonté ? Vous offrir le meilleur rapport qualité/prix sur des objets de décoration variés (pas de jaloux, il y en aura pour tout le monde !) Des luminaires aux tapis, en passant par les miroirs, les statues ou encore le linge de maison, la marque propose une large gamme de produits pour personnaliser et valoriser votre intérieur pour votre plus grand bonheur. OZAIA rassemble des objets décoratifs pour toutes vos envies et vos styles préférés pour contribuer à votre bien-être dans votre petit cocon !LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.ColisColis n°1 : Longueur 88 cm, Largeur 69 cm, Hauteur 16 cm, Poids 4 kg,

Pour la décoration intérieure ou extérieure, les œuvres d’art représentent des pièces phares qui participent à créer des décors atypiques.

Par exemple, les cadres et les tableaux apportent du relief aux murs. Mais, il est important de prendre en compte un certain nombre de paramètres pour réussir leur accrochage. On vous donne des astuces ici pour vous aider à ce propos.

Se servir de la cimaise pour mieux accrocher ses cadres et tableaux

Pour disposer les cadres et tableaux comme il se doit au niveau des murs, il existe des outils dédiés que vous pouvez utiliser. Avec la Cimaise, vous pouvez facilement accrocher vos œuvres sans difficulté en fonction de la hauteur souhaitée. Les cimaises sont des dispositifs pour accrocher des tableaux dans une pièce

Pour simplifier les travaux d’accrochage de cadres et de tableaux, de nombreux fournisseurs commercialisent des cimaises prêtes à poser. Il est donc possible de trouver des marques qui proposent des modèles simples et rapides à installer qui sont fiables, élégants et très économiques. Accrocher des cadres et tableaux devient une partie de plaisir. Vous pouvez par exemple opter pour :

Un pack cimaise ;

Des cimaises avec éclairage ;

Et autres accessoires de fixation selon le type de cimaise choisie.

À quelle hauteur faut-il accrocher des cadres ou des tableaux ?

Pour positionner des tableaux ou des cadres dans votre maison, le premier critère à considérer reste la hauteur que vous souhaitez atteindre. Il n’y a pas un paramètre fixe à considérer pour choisir la hauteur. Toutefois, pour trouver la hauteur idéale pour votre pièce, vous pouvez tenir compte de la taille ainsi que du poids du tableau, de la hauteur du mur et celle du plafond.

Vous pouvez aussi évaluer l’espace disponible si le mur qui doit accueillir les œuvres porte déjà d’autres objets de décoration. Par ailleurs, il faut souligner que certains spécialistes en décoration recommandent de suspendre les cadres et les tableaux à 1,50 m ou à 1,60 m du sol pour avoir une proportion adéquate. Ces deux propositions de hauteur sont standards et permettent d’avoir un résultat plus ou moins acceptable.

Néanmoins, il est à préciser que plus le plafond est haut, plus il est capital de placer les œuvres en hauteur pour créer une belle harmonie. Ainsi, si votre plafond est bas, il faudra éviter de suspendre les œuvres très haut pour éviter d’avoir un décor disproportionné.

Autres paramètres à considérer pour l’accrochage des tableaux et cadres

En dehors du fait qu’il faut considérer la hauteur du plafond, il est également capital de tenir compte du poids et de la taille de chaque tableau ou cadre à suspendre. Les tableaux légers ayant de petites tailles peuvent être accrochés plus haut contrairement à ceux qui sont lourds et qui sont conçus en grand format. Pour leur offrir une bonne stabilité, les tableaux plus grands et plus lourds doivent être positionnés stratégiquement.

En outre, il faut rappeler que les cimaises peuvent être utilisées pour ajuster la hauteur et la disposition des cadres ou tableaux. Vous pouvez choisir des cimaises pour l’exposition de vos gravures, de vos photographies ou même de vos tableaux de collection. En réalité, les cimaises présentent un certain nombre d’avantages pour les utilisateurs.

Elles sont utiles pour changer en toute quiétude la disposition des tableaux, et ce, sans avoir à percer de nouveaux trous dans les murs. Elles permettent aussi d’offrir une bonne stabilité aux œuvres lourdes et d’ajouter une touche de style aux décors.

Pour l’accrochage des cadres et des tableaux dans une pièce ou à l’extérieur d’une maison, installer des cimaises est alors une meilleure alternative. Cette option facilite la tâche et permet d’obtenir un résultat parfait qui répond aux préférences des propriétaires