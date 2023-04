Quel est le CMS idéal pour faire du SEO ?

Vitaflor Pack Tisanes Brûle Graisse & Minceur/Detox – 2X20 Sachets - Le duo idéal pour faire attention à sa ligne - Vitaflor

La tisane Brûle-graisse Bio Vitaflor est l'allié idéal pour vous accompagner dans votre démarche minceur. Elle associe 3 plantes naturellement reconnues pour leurs bienfaits : la reine des prés aide aux fonctions d'élimination rénale et au drainage de l'organisme. Les feuilles de maté aident à réduire la sensation de faim et contribuent à la perte des graisses. Le bigaradier complète la formule. L'arôme naturel d'ananas transforme cette tisane en un véritable moment de bien-être La tisane Minceur & Detox Bio Vitaflor est votre parfait compagnon pour atteindre les objectifs visés en ayant une triple action sur l'organisme : détoxifier, drainer et contrôler Elle associe 4 plantes naturellement reconnues pour leurs bienfaits : les feuilles de romarin contribuent au bien-être du foie. Les racines de chiendent favorisent le drainage et aident à la perte de poids du fait de la baisse d'appétit. Les baies de sureau facilitent l'élimination rénale de l'eau et aident à contrôler son poids. Le gingembre apporte une saveur agréable à ce geste minceur. 100% des ingrédients intégrés dans la formulation sont issus de l'agriculture biologique. La label AB garantit des conditions optimales de production. Les plantes utilisées font l'objet de contrôles réguliers pour garantir une qualité et une pureté optimales. Made in France. Le Pack Tisanes Brûle Graisse & Minceur/Detox est le duo idéal pour faire attention à sa ligne : la tisane Minceur Detox pour détoxifier son organisme puis la tisane Brûle-graisse pour une action plus ciblée. Héritier d'une longue tradition d'herboristerie, VITAFLOR propose une large gamme d'infusions pour vous accompagner dans votre bien-être quotidien. Issues de l'agriculture biologique, les plantes utilisées dans les thés et tisanes Vitaflor BIO font l'objet de contrôles réguliers pour garantir une qualité et une pureté optimales. Afin de vous proposer le meilleur des plantes, seule la partie riche en principes actifs est sélectionnée (fleurs, feuilles, racines…). La gamme proposée est large et diversifiée. Offrez-vous donc une parenthèse plaisir avec les thés et tisanes Vitaflor BIO.