3 conseils pour trouver rapidement un appartement à louer à Bordeaux

Maliterie.com Fauteuil releveur 3 moteurs FIDJI - Tissu velours soft - Bordeaux - Filaire - A roulette

Fauteuil relax avec dossier moelleux et larges accoudoirs Le fauteuil releveur FIDJI vous assure un bon soutien des bras et un confort moelleux grâce à ses accoudoirs généreux et son dossier en fibre creuse siliconée.Son assise, équipée d'une couette matelassée, apporte un soutien ferme à l'ensemble de votre corps et s'adapte facilement à votre morphologie.Il est également équipé d'une poche de rangement sur le côté pour plus de praticité. Proposé en version électrique 3 moteurs, ce fauteuil relax électrique vous aide à trouver la meilleure position de relaxation, que ce soit en position jambes relevées ou encore totalement allongée grâce à son grand repose-pieds. De plus, équipé de la fonction releveur, votre fauteuil relax électrique vous aide à vous lever et vous asseoir sans effort et en toute sécurité! Existe aussi en canapé relax 2 places 1/2 motorisé assorti. Un large choix de coloris pour un fauteuil releveur qui correspond à vos envies!