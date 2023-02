Les contrats d’assurance sont d’une importance capitale lorsqu’on possède des biens. Ils permettent non seulement de les protéger, mais aussi de faciliter leur restitution en cas de sinistres. Découvrez dans cet article le Blog de Parachut, l’assurance qui rassure notre quotidien.

Le blog de Parachut : qu’est-ce que c’est ?

Parachut vient principalement d’Advise, une entreprise de courtage en assurance. Après avoir fait un parcours élogieux dans la téléphonie mobile, Advise a développé en France métropolitaine et aux Antilles un énorme réseau de distribution. Cette entreprise va finir par s’enrichir en 2015, pour s’étendre à l’univers des objets connectés.

Le Blog de Parachut n’est donc rien d’autre que le blog d’un des meilleurs assureurs du marché. On y retrouve des news et tendances, des conseils, astuces et du fun bien évidemment.

Restez informé des news et tendances

Le blog de Parachut est la référence pour vous informer sur toutes les nouveautés et les nouvelles tendances en matière d’assurances et de biens. Il décrypte toute l’actualité pour vous : nouvelles réglementations, obligations légales ou encore nouvelles offres. Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir pour profiter au mieux de votre quotidien en toute sérénité.

Les nouvelles réglementations

Dans tous les domaines et notamment dans celui des assurances, les lois sont régulièrement mises à jour. Ne pas être informé des nouveaux changements en la matière peut avoir des répercussions plus ou moins considérables. Par exemple, une personne mal informée sur l’étendue de son assurance mobilité pourrait être désagréablement surprise de découvrir qu’elle ne couvre pas certains sinistres.

Compte tenu de cette réalité du terrain, le blog de Parachut se propose de vous informer en temps réel des nouvelles réglementations. Vous n’aurez donc plus peur de passer à côté de l’actualité. Trouvez-y 7j/7 des informations 100 % fiables !

Découvrez les nouvelles offres

Chaque jour, de nouvelles offres sont disponibles. Ainsi, que ce soit en matière d’assurance ou de nouvelles stratégies de protection des biens, le Blog de Parachut se présente comme l’informateur par excellence. N’hésitez donc pas à y faire un tour, pour découvrir les meilleures offres et vous informer sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur votre quotidien.

Du contenu pour profiter de son quotidien

Le Blog Parachut ne se spécialise pas uniquement dans les sujets d’assurance ou de protection des biens. C’est aussi l’endroit parfait pour découvrir des astuces pratiques pour mieux profiter de son quotidien. Des sujets diversifiés y sont abordés, avec pour objectifs de vous permettre de tirer le meilleur parti de la technologie et de chacune de vos journées.

Des conseils et astuces pratiques

Dans sa rubrique conseils et astuces, le Blog Parachut vous renseigne sur les meilleures méthodes pour entretenir vos biens les plus précieux, les protéger et accroître leur durée de vie.

Le Blog Parachute vous propose à cet effet une panoplie de conseils et d’astuces testées et approuvées. Découvrez-y les meilleurs moyens pour entretenir vos biens, notamment les appareils multimédias, électroménagers ou vos appareils sportifs. Les différentes clés proposées sur le blog sont faciles à appliquer et vous permettront de prendre soin plus aisément de vos appareils sensibles.

Par ailleurs, l’entreprise Parachut vous informe également via son blog sur les meilleures solutions pour protéger vos biens et par ricochet augmenter leur longévité.

Une rubrique insolite à découvrir !

La rubrique insolite est spécialement dédiée aux exclusivités. Elle a pour but principal de montrer à tous les propriétaires à quel point il peut être nécessaire d’assurer leurs biens. Elle regroupe des informations inédites spécialement liées aux domaines de l’assurance et du sport. La rubrique insolite vous permet également de réaliser combien il peut être pénible de se retrouver soudainement privé d’un matériel important.

La rubrique « Parachut : le site

C’est l’une des rubriques spéciales du blog de Parachut. Elle met en avant les garanties et les produits offerts par l’entreprise, le club Parachut ainsi que les univers couverts. Vous-y découvrirez notamment les deux produits phares de Parachut que sont : Goodz et RC mobiliti.

Goodz : pour tout protéger ou presque

Goodz est de toute évidence l’assurance dont tous les propriétaires rêvent. C’est un contrat d’assurance unique qui vous permet de protéger tous les appareils de votre maison. En effet, grâce à Goodz, vous jouissez à la fois d’une assurance multimédia, d’une assurance de compétition, d’une assurance électroménagers et d’une garantie pour les équipements de santé et de beauté.

RC mobiliti : l’assurance mobilité urbaine

Les véhicules électriques individuels sont de pures merveilles. Cependant, il peut devenir très difficile de s’en occuper après un sinistre. Casse, panne, accident ou vol sont tant de choses qui peuvent se produire à n’importe quel moment. Protégez donc durablement votre véhicule électrique individuel grâce à l’assurance RC mobiliti.

Elle est complète et ne couvre pas uniquement les véhicules, mais également les vélos et les trottinettes. Grâce à l’assurance mobiliti, vos déplacements sont entièrement couverts partout dans la ville