Comment récupérer une story vidéo Facebook ?

Que tu sois un utilisateur assidu de Facebook ou quelqu’un qui explore occasionnellement la plateforme, il peut arriver que tu souhaites sauvegarder une story vidéo. Peut-être as-tu vu une photo ou vidéo que tu aimerais conserver pour plus tard. Mais comment s’y prendre exactement ? Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour récupérer ces stories. Dans cet article, on va explorer quelques-unes des façons les plus efficaces et simples de le faire.

Utiliser l’option d’archive sur Facebook

La façon la plus directe de télécharger les stories que tu as publiées toi-même est d’utiliser l’option d’archive intégrée dans Facebook. Cette méthode est pratique car elle ne nécessite pas de logiciels supplémentaires et respecte totalement les règles de confidentialité de Facebook.

Accéder aux archives

Pour accéder à tes anciennes stories, commence par ouvrir l’application Facebook. Ensuite, suis ces étapes :

Va sur ta page de profil.

Clique sur les trois petits points en haut à droite.

Sélectionne “Archive”.

Dans la nouvelle fenêtre, tu verras une section intitulée “ancienne stories“.

D’ici, tu peux voir toutes les stories que tu as postées jusqu’à présent. Pour chacune d’elles, tu as l’option de la télécharger directement sur ton appareil.

Téléchargement individuel des stories

Après avoir trouvé la story que tu veux récupérer, clique dessus. Tu devrais voir une icône en forme de flèche vers le bas. Clique sur cette icône pour enregistrer la photo ou vidéo sur ton téléphone. C’est aussi simple que cela !

Utiliser une extension Google Chrome

Si tu souhaites sauvegarder une story publiée par un autre utilisateur, il faudra recourir à des outils supplémentaires comme une extension google chrome. Ces extensions sont pratiques mais il faut cependant être conscient des questions de confidentialité et des règles d’utilisation des contenus par d’autres utilisateurs.

Installer l’extension

Il existe plusieurs extensions disponibles sur le Chrome Web Store. Une fois l’extension trouvée et installée, l’utilisation est généralement assez intuitive :

Ouvre Google Chrome et installe l’extension depuis le Chrome Web Store.

Une fois installée, ouvre Facebook et navigue vers la section stories .

. L’extension activera automatiquement une option supplémentaire pour télécharger les stories.

Utilisation de l’extension

Supposons que tu veuilles télécharger une story vue récemment. En utilisant l’extension, clique simplement sur la story vidéo dans ta barre d’histoires Facebook. L’extension te proposera alors de télécharger la vidéo directement sur ton ordinateur.

Copier l’adresse du lien de la story

Une autre technique utile consiste à copier l’adresse du lien de la story puis à utiliser un service en ligne pour faire le téléchargement. Bien que cette méthode soit moins directe, elle offre une alternative lorsqu’on souhaite garder une story disponible publiquement, mais qui n’est pas la tienne.

Étapes pour copier le lien

Cette méthode implique quelques étapes supplémentaires :

Ouvrir la story que tu veux sauvegarder.

Clique droit sur la story et sélectionne “Afficher le code source” (ou utilise la combinaison de touches Ctrl+U).

Cherche parmi le code l’URL exacte de la vidéo intégrée.

Copie cette URL et colle-la dans un nouvel onglet pour vérifier qu’il s’agit bien de la story visée.

Utilisation de services en ligne

Maintenant que tu disposes du lien exact, visite un site web dédié au téléchargement de vidéos à partir de liens. Colle-y l’URL copiée, et suis les instructions pour télécharger la story vidéo.

Applications tierces pour mobile

En plus des méthodes précédentes, il existe diverses applications pour smartphones qui peuvent t’aider à sauvegarder des stories Facebook. Ces applications fonctionnent souvent de manière similaire aux extensions de navigateur, mais elles viennent avec leur ensemble de fonctionnalités spécifiques.

Sélectionner une application fiable

Il est important de choisir une application bien notée et respectueuse des politiques de confidentialité. Certaines applications peuvent contenir des publicités intrusives ou même des logiciels malveillants.

Précautions à prendre

Avant de télécharger et d’utiliser une application mobile, vérifie toujours les avis des autres utilisateurs. Lis les conditions d’utilisation et assure-toi qu’elle ne collectera pas de données personnelles sensibles sans ton consentement explicite.

Gérer les autorisations et la confidentialité

Peu importe la méthode choisie pour récupérer des stories vidéos, il est essentiel de respecter les droits de propriété intellectuelle et la vie privée des créateurs originaux. Toujours demander la permission avant de partager ou réutiliser du contenu qui ne t’appartient pas.

Vérification des paramètres de confidentialité

Facebook propose différentes options de confidentialité concernant les stories :

public : tout le monde peut voir.

amis uniquement : seuls tes amis peuvent voir ta story.

personnalisées : tu peux spécifier manuellement qui peut voir ta story.

Assure-toi que tu es conforme aux préférences de confidentialité de chaque utilisateur avant de procéder à toute récupération.

Qui a vu ma story

Une fonctionnalité très appréciée de Facebook est la capacité de voir qui a consulté ta story. De ce fait, si quelqu’un télécharge ta story sans ton consentement et qu’il la partage, tu en seras informé(e). Cela aide à protéger contre l’utilisation non autorisée de contenu personnel.

Conseils pratiques et astuces

Prenons quelques minutes pour parler de trucs et astuces afin de rendre le processus encore plus fluide et agréable.

Créer une story réussie

Toutes ces techniques seraient inutiles sans une bonne compréhension de comment créer une excellente story. Voici quelques conseils :

Utilise des images claires et des vidéos de qualité.

Ajoute des éléments interactifs comme des sondages ou des questions.

Sois authentique et montre-toi tel(le) que tu es.

Sauvegarde régulière de tes stories

Enfin, pense à sauvegarder régulièrement tes stories sur ton appareil. Que ce soit via l’option d’archive de Facebook ou une méthode externe, la préservation de ton contenu est primordiale.

En suivant ces conseils, tu pourras facilement récupérer et sauvegarder tes stories vidéos Facebook tout en respectant les contraintes légales et éthiques. Maintenant, tu es paré(e) pour ne jamais perdre tes moments précieux partagés sur Facebook !