Panasonic Pompe à chaleur 5 kW All in one Aquarea ECS intégrée, haute performance monophasé - Panasonic

Pompe à chaleurAquaréa ECS intégrée All in one. Une révolution sur tous les plans : design, rendement, connectivité et durabilité. Aquarea Génération L est conçue avec le réfrigérant naturel R290 (PRG = 3), l’un des plus couramment utilisés dans l’industrie. Cette solution convient parfaitement aux rénovations, qui nécessitent une température de sortie d’eau élevée, ainsi qu’aux logements pour lesquels est recherchée une pompe à chaleur d’avant-garde recourant à un réfrigérant naturel. Rendement et économies d’énergie exceptionnels grâce à la minimisation des émissions de CO2 et à un encombrement minimal. Son coloris blanc premium, fidèle à l’esprit Aquarea, est souligné par le contrôleur qui, harmonieusement intégré, court sous la forme d’un élégant bandeau noir sur toute la largeur de l’unité. Le modèle All in One conserve sa compacité grâce à un encombrement réduit à 599 x 602 mm, comparable à celui d’un appareil électroménager. Entièrement repensées, les unités extérieures, dont le coloris gris-anthracite habille désormais l’intégralité de la gamme, proposent un design innovant qui les assure de trouver leur place dans tous les espaces. Avantages PAC Aquaréa All in one. Réfrigérant naturel R290 (PRG = 3) Classe énergétique A+++ (chauffage à 35 °C), A+ (eau chaude sanitaire) Température maximale de l’ECS de 65 °C sans réchauffeur Ballon d’ECS en acier inoxydable, avec panneau d’isolation U-Vacua™ COP ECS maximal de 3,60 Raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur Filtre à eau magnétique intégré Fonctionnement sans chauffage d’appoint à -25 °C Température de sortie d’eau maximale de 75 °C à une température extérieure de -10 °C Eau chaude à 55 °C même à une température extérieure de -25 °C Interface utilisateur optimisée et fonctions améliorées Adaptateur Wi-Fi inclus Garanties: 2 ans pièces, 3 ans compresseur (5 ans compresseur si mise en service par station technique agréer Panasonic)