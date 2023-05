À quoi sert une carte avis Google et comment l’utiliser ?

Aeeque Sac Smartphone 6,5'', Portefeuille Femme Porte Monnaie Porte Carte, Sac Bandoulière Femme pour Téléphone Portable, Mini Pochette GSM PU Cuir, Sac de Voyage, Sac GSM(Bleu)

Structure Exquise Raisonnable: Ce sac bandoulière femme téléphone portable conçoit 1 poche avant pour un téléphone portable de 6,5'' qui a sans étui, 1 petite pochette interne zippée dedans pour monnaie, 2 compartiments Pour clé, argent, 6 fentes conçu pour carte bleue, etc; Cette sacoche vous permet de porter l'essentiel dedans d'éviter vol, mini sac pour tout rangé bien à sa place, pour ne pas être trop chargé par un gros sac à main de femme qui plein de choses plus ou moins utiles Portefeuille Femme Léger et Esthétique: La taille de cette sacoche de facteur est de 11*18*4.5 cm, elle convient à tous les téléphones de moins de 6,5 pouces tels que l'iPhone SE,11,11Pro, ect; Le poid de ce portefeuille est de 215g, qui est facile à transporter et possède 1 bandoulière amovible et longueur réglable entre 65-125cm Matériaux de Haute Qualité: Ce portefeuille porte-cartes femme est fait de matériaux synthétique PU Cuir, comfortable, doux, durable, facile à nettoyer et sauvegarder, avec fermeture éclaire solide, fermoir métallique, peut être ranger sous une veste pour éviter les vols, assez d'espace de placer les petits objets nécessaires pour ne pas emporter un sac à main encombrant Sac Téléphone Portable Multifonctionnel: dessin basé sur la praticité avec style élégant et gabarit de qualité supérieure; Non seulement ce petit sac téléphone peut être utilisé comme un portefeuille, mais il est également un porte-cartes et sert à la vie quotidienne, assez grand pour contenir des petits objets importants: mouchoir, rouge à lèvres, maquillages, écouteurs, etc, porter en bandoulière ayant les mains libres, le zip assure les articles en sécurité Utilisation Multi-scènes: Cette petite pochette téléphone portable femme s'accorde avec les vêtements de l'armoire, plus besoin de vous choisir lequel sac à emporter lorsque vous sortez! Sortir légèrement, baladez, promenez, faites des courses, voyagez, faites du shopping, etc, ce sac téléphone portable est aussi un cadeau et compagnon idéal pour Maman, Amie, femme dans les diverses fêtes, Noël, la fête des Mères, la Saint-Valentin, un anniversaire, etc