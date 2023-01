Top 5 des raisons de choisir un imprimeur professionnel

S’il est parfois possible d’obtenir des tirages corrects depuis son imprimante standard de bureau, les projets d’impression technique et de qualité requièrent l’intervention d’un expert.

Quels sont les cinq principaux avantages à faire appel aux services d’un imprimeur professionnel ?

Se tourner vers un imprimeur : travailler avec un professionnel local

Le premier avantage des services d’un expert de l’impression, c’est de dynamiser considérablement le tissu professionnel local. En effet, et même s’il propose ses services en ligne, un imprimeur à Paris dispose de ses ateliers à proximité de la capitale.

Cela signifie que cet expert est tenu au respect des règles du travail français et doit utiliser des produits normés au niveau national et européen. Les encres qu’il utilise sont donc certifiées non-délétères pour la santé humaine et l’environnement et ses techniciens en ateliers bénéficient d’un environnement de travail respectueux et correct.

Par ailleurs, la proximité de l’imprimeur offre de minimiser l’impact carbone et financier de ses déplacements jusqu’à ses locaux ainsi que des opérations d’acheminement des produits imprimés. Certains imprimeurs parisiens offrent d’ailleurs le transport des impressions au sein de la capitale ou permettent à leurs clients de venir retirer leur commande directement dans leur atelier du centre-ville.

Imprimeur professionnel et qualité des tirages

Les imprimeurs professionnels, en tant qu’experts, disposent d’un parc machine dernier cri, constamment maintenu en fonction et capable de supporter des quantités colossales d’impression.

Auprès de leurs services, on obtient donc des conseils de techniciens graphistes, qui orientent leurs clients sur les techniques de la conception visuelle, les erreurs à éviter et le paramétrage des fichiers d’impression.

Les clients des imprimeurs professionnels accèdent également à des impressions de très haute qualité et à des finitions donnant une valeur ajoutée importante à leurs productions.

Imprimeur professionnel et gammes premium de produits

En plus de ses machines aux performances techniques exceptionnelles, l’imprimeur professionnel a mis sur pied des catalogues de produits complets qui comprennent des gammes et des supports prévus pour constituer un ensemble cohérent. Auprès de ses services, on peut alors commander l’intégralité des éléments d’une papeterie : enveloppes personnalisées, papier en-tête, brochures, cartes de remerciement, etc.

Il en va de même du grammage du papier, des finitions (pelliculage brillant, mat, etc) et des formats d’impression. Avec un imprimeur professionnel, tout devient possible : carte de visite pliée, avec vernis sélectif 3D, écritures avec dorures ou fond noir profond, etc.

Quel est l’avantage financier à travailler avec un imprimeur professionnel ?

Les imprimeurs professionnels sont très souvent en mesure de proposer à leurs clients des tarifs très compétitifs, notamment en cas de commande de grand volume. Ils savent également utiliser des techniques économes en matière première (ce qui se répercute considérablement sur la facture finale), comme l’impression en amalgame.

Flexibilité et rapidité : l’atout d’un imprimeur professionnel

Lorsque l’imprimeur professionnel dispose d’une plateforme de commande en ligne, il est capable de proposer des prestations de très grande qualité et des délais véritablement intéressants.

En effet, le passage au digital permet aux clients de passer leur commande et d’élaborer leurs produits en ligne, via une interface sécurisée et intuitive. Les techniciens de l’imprimeur, qui accèdent eux aussi au logiciel, peuvent mieux les guider et recevoir plus rapidement les commandes, ce qui influe sur les opérations de tirage.

Prêtes plus rapidement, les commandes peuvent alors être livrées dans des délais express, notamment lorsque l’option « urgence » est proposée.