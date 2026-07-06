3,9 milliards d’euros, 1 cible Exail Technologies, drones marins renforcés, ce que Thales prépare en défense

Thales a annoncé un accord avec Exail Technologies en vue d’un rachat, avec une OPA qui valoriserait l’entreprise à 3,9 milliards d’euros. L’opération vise un contrôle à 100% et place les drones chasseurs de mines au centre de la stratégie du groupe. Le dossier arrive après l’échec des discussions entre Exail et Safran.

Le mouvement est net. Thales veut consolider un segment devenu prioritaire pour les marines, la lutte antimines par systèmes autonomes. Exail apporte des drones sous-marins, des briques de navigation et une base industrielle franco-belge. Thales apporte l’accès aux grands programmes, l’intégration système et la capacité à industrialiser à grande échelle. Le problème? Les opérations de défense se gagnent aussi sur la vitesse d’exécution et la souveraineté des chaînes d’approvisionnement.

Dans ce dossier, un élément compte plus que le reste: la montée en puissance des drones marins, capables de détecter, classifier et neutraliser des mines sans exposer un équipage. La France a déjà engagé cette bascule capacitaire, via un programme dédié et des commandes associant Exail et Thales.

En chiffres 3,9 Md€ Valorisation évoquée pour l’OPA sur Exail Accord annoncé par Thales [1] 16 Drones sous-marins prévus pour la Marine nationale Programme SLAMF, dont 8 en option [2] 8 Drones en option Dans le contrat SLAMF [2] >2,2 Md€ Offre annoncée par Safran Selon Le Monde [3]

Une OPA qui valorise Exail à 3,9 milliards d’euros

Thales a annoncé un accord avec Exail en vue d’un rachat, avec une mécanique en deux temps. D’abord, l’acquisition par Thales de la participation de la famille Gorgé, qui contrôle Exail. Ensuite, le lancement d’une offre publique d’achat visant un rachat à 100%, l’ensemble valorisant Exail à 3,9 milliards d’euros [1].

Ce schéma n’est pas anodin. Il sécurise un bloc de contrôle avant d’aller au marché, et il réduit le risque d’une opération fragilisée par un actionnariat dispersé. Concrètement, Thales verrouille l’accès aux actifs critiques, drones de guerre des mines et systèmes de navigation, avant de finaliser la prise totale de contrôle.

Autre point. Cette valorisation place Exail dans une catégorie qui dépasse la simple pépite technologique. Le groupe devient un actif stratégique, au moment où l’Europe cherche à densifier ses capacités industrielles en robotique et en autonomie appliquées au maritime.

Safran avait tenté sa chance, puis les négociations ont échoué

Avant Thales, Safran avait ouvert le bal. Le groupe avait annoncé une offre d’achat sur Exail, destinée à la famille Gorgé, pour plus de 2,2 milliards d’euros, selon Le Monde [3]. Cette tentative s’inscrivait dans une logique industrielle, Safran étant déjà présent sur des segments critiques de la défense et de l’aéronautique.

Mais les discussions n’ont pas abouti. Quelques jours après la fin des négociations avec Safran, Thales a annoncé son accord avec Exail [1]. Séquence rapide. Et révélatrice d’une compétition entre champions français pour capter des technologies duales, où le civil et le militaire se nourrissent mutuellement: navigation, capteurs, logiciels, robotique.

Et après? La question se déplace. Elle ne porte plus sur l’existence d’un intérêt industriel, il est évident, mais sur le périmètre exact de l’intégration et la capacité à préserver l’agilité d’Exail dans un grand groupe. Dans ces métiers, l’innovation se joue sur des cycles courts, alors que les programmes de défense imposent des cycles longs.

OPA Thales-Exail: points de vigilance Souveraineté navale La lutte antimines repose sur des systèmes autonomes et sur des briques de navigation critiques. Le rachat vise à sécuriser ces capacités dans un ensemble industriel français [1]. Industrialisation Le programme SLAMF, avec seize drones prévus dont huit en option, crée un terrain d’industrialisation immédiat pour Exail et Thales [2]. Prix et exécution L’OPA envisagée valorise Exail à 3,9 milliards d’euros. La réussite dépendra de la capacité à intégrer sans casser l’innovation [1]. Concurrence française Safran avait annoncé une offre pour plus de 2,2 milliards d’euros. Le dossier illustre une compétition entre industriels sur les drones marins [3]. Risque OPA Le schéma prévoit d’abord l’achat de la participation de la famille Gorgé, puis une OPA visant 100% du capital, avec les contraintes de marché associées [1].

SLAMF: 16 drones sous-marins pour la Marine nationale, avec options

Le rapprochement Thales-Exail s’inscrit dans un cadre opérationnel déjà concret. Lors du salon Euronaval, la DGA, Exail et Thales ont signé un accord pour fournir seize drones sous-marins autonomes, dont 8 en option, dans le cadre du programme SLAMF de guerre des mines [2].

La Marine nationale vise des drones A18-M développés et conçus par Exail [2]. Le SLAMF doit renouveler les capacités de lutte contre les mines par l’usage massif de systèmes autonomes [2]. Ce point compte: la guerre des mines est un domaine où l’autonomie réduit l’exposition humaine, accélère la reconnaissance des fonds et permet d’opérer dans des zones à risque.

Côté industrie, ce type de programme sert de banc d’essai grandeur nature. Il impose des exigences de fiabilité, de maintenance, de cyberprotection et d’intégration avec des chaînes de commandement. Sur ce terrain, Thales a une carte forte: l’intégration système et l’architecture de combat, là où Exail apporte des plateformes et des briques de navigation.

Pourquoi les drones chasseurs de mines deviennent un actif stratégique

La mine navale reste une arme simple à déployer et difficile à contrer. La réponse moderne passe par des systèmes combinés. Un article spécialisé décrit une architecture française associant drones sous-marins de détection, robots télécommandés et drones d’intervention pour neutraliser les mines [5]. Le cœur du sujet est là: la lutte antimines devient un système de systèmes.

Dans cette logique, l’adossement d’Exail à Thales peut renforcer la cohérence d’ensemble. Capteurs, navigation, communications, traitement de données, planification de mission, intégration au navire-mère ou à un centre de commandement à terre. Chaque brique compte. La valeur industrielle ne se limite pas à la plateforme autonome, elle se joue aussi sur l’écosystème logiciel et l’interopérabilité.

Reste un détail. La compétition n’est pas seulement technologique. Elle est aussi géopolitique. Les marines européennes veulent des solutions souveraines, exportables et compatibles avec des standards alliés. Un acteur capable de livrer un ensemble complet, du drone à la chaîne de commandement, se place mieux dans les appels d’offres.

SLAMF et rachat d’Exail: l’essentiel

Thales annonce un accord pour racheter Exail via une OPA valorisée 3,9 milliards d’euros [1] .

. Le schéma prévoit d’abord le rachat de la participation de la famille Gorgé [1] .

. La DGA a sélectionné Exail et Thales pour fournir 16 drones sous-marins, dont 8 en option, pour la Marine nationale [2] .

. Safran avait annoncé une offre d’achat sur Exail pour plus de 2,2 milliards d’euros, selon Le Monde [3].

Ce que l’opération change pour la défense navale

Consolidation industrielle autour des drones chasseurs de mines et des systèmes de navigation.

Capacité renforcée à proposer un système complet, du drone à l’intégration opérationnelle.

Accélération possible de l’industrialisation sur des programmes déjà engagés.

Renforcement d’un pôle français sur un segment où la demande militaire augmente.

OPA, intégration, export: les trois tests qui attendent Thales

Premier test, l’OPA. Une opération de cette taille impose un calendrier, une exécution juridique propre et une trajectoire claire pour les équipes. Thales vise un rachat total [1]. Il faudra convaincre au-delà du bloc de contrôle et maintenir la continuité industrielle, surtout sur des programmes en cours.

Deuxième test, l’intégration. Exail est présenté comme un expert en drones chasseurs de mines et en systèmes de navigation [1]. Ce type d’acteur vit par sa rapidité d’innovation. Un grand groupe apporte des process, mais peut aussi alourdir. L’équilibre se jouera sur la gouvernance et la capacité à garder des cycles courts sur les produits.

Troisième test, l’export. La guerre des mines est un besoin partagé par de nombreuses marines. Les systèmes combinant drones, robots et chaînes de mission ont un potentiel commercial évident. Mais ce marché est concurrentiel, et il dépend des autorisations, des partenariats et des exigences d’interopérabilité. La question centrale devient simple: Thales et Exail peuvent-ils transformer une avance technologique en contrats récurrents, sans diluer la spécificité d’Exail?

FAQ sur le rachat d’Exail par Thales

Thales rachète-t-il déjà Exail à 100%?

Thales a annoncé un accord prévoyant d’abord l’acquisition de la participation de la famille Gorgé, puis une OPA visant un rachat à 100% [1].

Quel est le montant de valorisation annoncé pour Exail?

L’OPA envisagée valoriserait Exail à 3,9 milliards d’euros, selon l’annonce rapportée par Capital. fr [1].

Quel lien avec la Marine nationale et la DGA?

La DGA a sélectionné Exail et Thales pour fournir seize drones sous-marins autonomes, dont huit en option, dans le cadre du programme SLAMF [2].

Safran était-il aussi candidat au rachat?

Oui. Safran avait annoncé une offre d’achat sur Exail pour plus de 2,2 milliards d’euros, selon Le Monde [3].