Median Technologies obtient le marquage CE pour eyonis LCS, son logiciel d’IA en dépistage du cancer du poumon

Median Technologies annonce avoir obtenu le marquage CE pour eyonis LCS, son logiciel dispositif médical basé sur l’IA dédié au dépistage du cancer du poumon. Délivrée par l’organisme notifié français GMED, cette certification atteste de la conformité du logiciel aux exigences européennes et conditionne sa commercialisation sur le territoire européen.

Pour l’entreprise, l’enjeu est concret: le marquage CE élargit l’accès à eyonis LCS au marché européen, avec une promesse opérationnelle simple à comprendre au quotidien pour les équipes de radiologie, aider à standardiser et sécuriser l’analyse d’examens d’imagerie dans un contexte où les volumes et la complexité des lectures pèsent sur les organisations de soins. Selon les informations publiées par Median Technologies, eyonis LCS s’inscrit dans un portefeuille de solutions logicielles destinées à l’imagerie médicale.

Le marquage CE délivré par GMED, un passage obligé pour un logiciel médical

Le marquage CE obtenu par eyonis LCS a été délivré par GMED, organisme notifié français, selon l’annonce relayée par Ideal Investisseur et les documents de l’entreprise. Ce point est central, car pour un logiciel qualifié de dispositif médical, le marquage CE matérialise la conformité aux exigences européennes applicables avant toute mise sur le marché.

Dans le cas d’eyonis LCS, Median Technologies met en avant que le marquage CE atteste de la conformité du logiciel dispositif médical aux exigences européennes. Dit autrement, ce n’est pas une simple formalité administrative: c’est la validation réglementaire qui permet à un établissement de santé d’envisager l’usage d’un outil dans un cadre compatible avec les règles européennes. Résultat: l’accès au logiciel est étendu à l’Europe, selon la communication de Median Technologies.

Un document PDF associé à l’annonce précise aussi une information structurante pour le lecteur non spécialiste: le marquage CE mentionné classe le logiciel en classe IIb, et ce statut est présenté comme un prérequis pour la commercialisation d’eyonis LCS sur le territoire européen. Pour un hôpital ou une clinique, cela se traduit par un repère clair lors de l’évaluation d’un outil logiciel: son cadre réglementaire est posé, ce qui facilite l’instruction interne (achats, direction des systèmes d’information, direction médicale) et la discussion avec les fournisseurs.

eyonis LCS: un logiciel d’IA pour les procédures de dépistage du cancer du poumon

Median Technologies présente eyonis LCS comme un logiciel dispositif médical basé sur l’IA (et des approches de type AI/ML) et conçu pour les procédures de dépistage du cancer du poumon. L’objectif opérationnel est d’accompagner l’analyse d’imagerie dans un parcours de dépistage, un moment où la qualité de lecture et la reproductibilité comptent autant que la rapidité.

Le positionnement est important pour comprendre le à quoi ça sert: le dépistage renvoie à des examens réalisés chez des personnes qui ne sont pas forcément diagnostiquées, ce qui implique une exigence élevée sur la détection, la cohérence et la traçabilité. Dans la pratique, un logiciel de ce type vise à s’intégrer au flux de travail, avec une promesse implicite: aider les équipes à gérer des séries d’images et à repérer des éléments d’intérêt de manière plus standardisée. Median ne détaille pas, dans les éléments fournis ici, les performances chiffrées ou les paramètres cliniques, mais l’usage revendiqué reste explicite: le dépistage du cancer du poumon.

À l’échelle d’un service, l’impact se comprend en termes d’organisation: lorsqu’un outil est certifié pour un usage médical, il peut entrer dans les discussions de déploiement (interopérabilité, procédures qualité, formation, validation locale). Résultat: le marquage CE ne change pas seulement le statut réglementaire, il rend possible une trajectoire commerciale et d’adoption dans des établissements européens.

Ce que change l’accès au marché européen pour Median Technologies

Median Technologies met en avant que le marquage CE étend à l’Europe l’accès au logiciel. Pour une société qui développe des logiciels médicaux, cette phrase a une traduction concrète: le champ des clients potentiels s’élargit aux systèmes de santé européens et à leurs cadres d’achat, ce qui peut accélérer les phases de pilotes, de contractualisation et de déploiement.

Cette étape est aussi un marqueur de maturité produit. Dans une communication précédente, Median indiquait anticiper l’obtention du marquage CE en T2 2026 dans le cadre de son parcours réglementaire européen. Le fait que l’entreprise annonce maintenant l’obtention du marquage CE pour eyonis LCS signifie que ce jalon a été franchi plus tôt que cette anticipation, d’après les éléments publics cités dans les sources disponibles.

Pour le lecteur, l’enjeu n’est pas abstrait. Les outils d’IA en imagerie intéressent les établissements, mais leur intégration dépend de contraintes très concrètes: conformité, responsabilité, sécurité, processus qualité. Le marquage CE agit comme un passeport réglementaire. Résultat: les discussions peuvent se déplacer du est-ce autorisé? vers le est-ce utile et intégrable?.

Classe IIb: ce que ce niveau de classification implique dans un achat hospitalier

Le document PDF associé à l’annonce évoque un marquage CE classe IIb et le qualifie de prérequis pour la commercialisation en Europe. Pour un établissement, cette information pèse dans la gouvernance interne: la classe d’un dispositif médical structure les exigences de conformité, la documentation attendue et, souvent, la manière dont l’outil est évalué avant déploiement.

Dans la réalité d’un achat hospitalier, cela se traduit par une série de questions très terre-à-terre: qui valide l’usage (direction médicale, radiologie, qualité)? quelles pièces réglementaires sont nécessaires? quel cadre d’exploitation pour les données et l’archivage? comment tracer l’usage du logiciel dans le parcours patient? L’obtention du marquage CE ne répond pas à toutes ces questions, mais elle permet de les traiter dans un cadre clair, avec un produit qui revendique un statut de dispositif médical.

Median Technologies rappelle également, via des publications liées à son portefeuille, qu’eyonis LCS est présenté comme le premier dispositif de la gamme eyonis. Cette logique de portefeuille compte dans la stratégie: un premier produit certifié peut servir de base industrielle (process qualité, support, déploiement) pour d’autres solutions, à condition de tenir la promesse sur le terrain, dans les contraintes du quotidien hospitalier.

FAQ: ce qu’il faut comprendre sur eyonis LCS et le marquage CE

Le marquage CE signifie-t-il qu’eyonis LCS peut être vendu en Europe?

Oui. Median Technologies indique que le marquage CE est un prérequis pour la commercialisation d’eyonis LCS sur le territoire européen et qu’il étend l’accès au logiciel en Europe.

Qui a délivré le marquage CE à eyonis LCS?

Selon la communication de Median Technologies, le marquage CE a été délivré par GMED, organisme notifié français.

À quoi sert eyonis LCS?

Median Technologies présente eyonis LCS comme un logiciel dispositif médical basé sur l’IA destiné aux procédures de dépistage du cancer du poumon.

Quelle est la classe du dispositif mentionnée dans les documents?

Un document PDF associé à l’annonce mentionne un marquage CE classe IIb pour eyonis LCS.

Pourquoi cette étape est-elle importante pour les hôpitaux?

Parce que le marquage CE fixe un cadre de conformité pour un logiciel médical. Résultat: un établissement peut instruire plus concrètement l’intégration du logiciel (validation, qualité, achats, déploiement) dans ses processus.

Questions fréquentes Le marquage CE autorise-t-il la commercialisation d’eyonis® LCS en Europe ? Median Technologies présente le marquage CE comme un prérequis pour la commercialisation d’eyonis® LCS sur le territoire européen et indique qu’il étend l’accès au logiciel à l’Europe. Quel organisme a délivré le marquage CE à eyonis® LCS ? Selon l’annonce de Median Technologies, le marquage CE a été délivré par l’organisme notifié français GMED. À quel usage médical eyonis® LCS est-il destiné ? Median Technologies indique qu’eyonis® LCS est conçu pour les procédures de dépistage du cancer du poumon. Quelle classe de marquage CE est mentionnée pour eyonis® LCS ? Un document PDF associé à l’annonce mentionne un marquage CE de classe IIb pour eyonis® LCS.

À retenir Median Technologies annonce l’obtention du marquage CE pour son logiciel dispositif médical eyonis® LCS.

Le marquage CE a été délivré par l’organisme notifié français GMED, selon l’entreprise.

eyonis® LCS est présenté comme un logiciel basé sur l’IA pour les procédures de dépistage du cancer du poumon.

Un document lié à l’annonce mentionne un marquage CE classe IIb, présenté comme un prérequis à la commercialisation en Europe.

Median indique que ce marquage CE étend l’accès au logiciel au marché européen.

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