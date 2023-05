Un regain d’énergie pour les magasins spécialisés dans Harry Potter.

Puzzle 3D - Harry Potter (TM) - Magasin d'Accessoires de Quidditch et Slug & Jiggers Puzzle 3D - Harry Potter (TM) - Magasin d'Accessoires de Quidditch et Slug & Jiggers 305 Pièces Wrebbit 3D

La prolifération des magasins consacrés à Harry Potter.

Vous avez sûrement été informé de l’existence d’Harry Potter, puisque la série a connu un immense succès au début des années 2000 grâce aux livres de J.K. Rowling, suivis des adaptations cinématographiques avec des acteurs connus de tous.

Cette univers magique a inspiré de nombreux jeunes à vouloir posséder une baguette, un balai ou d’autres objets présentés dans les films. C’est pour cette raison qu’à cette époque, de nombreuses boutiques physiques proposant des produits dérivés de la saga ont vu le jour.

Une existence éphémère pour les magasins dédiés à Harry Potter ?

Le nombre de fermetures de boutiques physiques semble être en augmentation, probablement en raison de la crise sanitaire du Covid-19, du conflit en Ukraine, ainsi que de l’inflation. Malheureusement, les enseignes les plus vulnérables n’ont pas pu survivre à ces conditions économiques difficiles. Au cours de l’année dernière, plus de 15 boutiques ont dû fermer leurs portes, un chiffre alarmant qui ne montre aucun signe d’amélioration.

Cependant, est-ce que l’univers de Harry Potter n’a plus la cote auprès des fans ? Apparemment, non ! En effet, l’enthousiasme pour l’univers magique de Harry Potter est toujours présent, comme en témoignent les chiffres impressionnants du nouveau jeu vidéo, Hogwarts Legacy. De plus, le PDG de Warner Bros, qui détient les droits de la franchise Harry Potter, a exprimé dans une interview fin 2022 son souhait de relancer la saga avec les acteurs d’origine. Cette annonce ravira tous les fans de la saga, même si cela semble encore être un projet à long terme.

L’annonce de la série peut-elle raviver l’intérêt pour les magasins Harry Potter ?

Une nouvelle série Harry Potter

Les jeunes sorciers vont à nouveau envahir la gare de King’s Cross pour prendre le Poudlard Express ! C’est désormais confirmé : les aventures du héros des best-sellers Harry Potter, publiés entre 1997 et 2007 et tous adaptés avec succès au cinéma, seront adaptées en série. Warner Bros a annoncé que la série Harry Potter couvrira l’ensemble des livres de la saga sur une période de dix ans. La série sera diffusée sur une nouvelle plateforme de streaming appelée Max, issue de la fusion de HBO Max et de Discovery+. Aux États-Unis, cette plateforme sera lancée le 23 mai.

Le casting des jeunes sorciers préférés, des professeurs et des ennemis pour la série Harry Potter n’a pas encore été révélé. Toutefois, il est confirmé que le casting sera différent de celui des superproductions qui ont laissé leur marque dans nos mémoires avec les visages de Daniel Radcliffe dans le rôle du héros, Emma Watson dans celui d’Hermione Granger et Rupert Grint en Ron Weasley.

Une bonne nouvelle pour les boutiques Harry Potter.

La nouvelle de la série Harry Potter est une excellente nouvelle pour les fans de la saga qui pourront la revoir sur leur écran. Cela devrait également donner un nouvel élan aux acteurs qui commercialisent des produits dérivés. Les magasins physiques de la saga Harry Potter peuvent fermer, mais cela ne signifie pas la fin des produits dérivés. Les consommateurs achètent désormais davantage en ligne, ce qui pousse les vendeurs à adopter un modèle de commerce en ligne, comme le nouveau venu, Axcio. Pour réussir, il est nécessaire d’être plus qu’un simple commerçant, mais plutôt un passionné capable de s’adapter aux nouvelles tendances. Les acteurs du marché doivent être présents sur les réseaux sociaux et collaborer avec des créateurs de contenu pour développer des projets numériques. En somme, pour réussir dans un marché en constante évolution, il faut être passionné et créatif.

AXCIO est une entreprise récente qui ambitionne de rattraper son retard sur le marché des produits dérivés Harry Potter en ligne. Sa boutique en ligne offre une grande variété de produits dérivés, tels que des baguettes magiques, des balais ou des vêtements.

Les produits proposés par Axcio sont de qualité supérieure et sont fabriqués avec une grande attention aux détails, ce qui leur a valu l’approbation de Warner Bros et de J.K. Rowling. En plus de la qualité des produits, la boutique offre une livraison rapide et des retours faciles, ainsi qu’une communauté de fans passionnés qui partagent leur amour pour l’univers magique de Harry Potter.

Axcio est donc le lieu de prédilection pour les fans qui cherchent des produits de qualité pour leur collection ou pour offrir en cadeau.

