+16,6% sur le logiciel, -29% sur la mobilité, Acteos au S1 2026, ce que le groupe doit affronter

Acteos démarre 2026 sur une trajectoire contrastée. Au S1 2026, l’activité logiciel progresse de 16,6 %. Dans le même temps, la mobilité recule de 29 %.

Le signal est net. Le cœur logiciel accélère, la brique mobilité décroche. Pour une entreprise positionnée sur des solutions pour la supply chain, l’écart entre ces deux lignes raconte un arbitrage produit, mais aussi la manière dont les clients consomment la technologie.

Reste une question simple. Ce mix est-il un accident de semestre, ou le début d’un nouveau centre de gravité pour Acteos?

En chiffres S1 2026 période évoquée performance par segment +16,6 % croissance du logiciel Acteos, S1 2026[1] -29 % recul de la mobilité Acteos, S1 2026[1]

S1 2026: deux trajectoires, un même groupe

Premier fait, la hausse du logiciel au S1 2026 atteint 16,6 %. Deuxième fait, la mobilité recule de 29 %. Les deux mouvements coexistent dans le même périmètre, ce qui impose une lecture par segment plutôt qu’une lecture globale.

Concrètement, la performance du logiciel suggère une demande plus soutenue pour des briques applicatives, des déploiements, ou des montées de version. À l’inverse, la baisse de la mobilité renvoie à une activité plus cyclique, plus dépendante des projets terrain, des renouvellements d’équipements, ou des arbitrages budgétaires côté clients.

Le problème? Un segment en forte baisse peut peser sur la visibilité commerciale, même quand un autre segment progresse. Les équipes doivent alors gérer deux rythmes, deux discours, deux priorités. Et souvent deux modèles économiques.

Pourquoi le logiciel résiste mieux que la mobilité

Le logiciel a une caractéristique structurelle, il s’inscrit plus facilement dans des cycles récurrents. Maintenance, abonnements, extensions fonctionnelles, ajout d’utilisateurs. Même sans détailler la nature exacte des contrats, l’idée reste la même, une base installée peut générer de la croissance sans dépendre uniquement de nouveaux projets.

La mobilité, elle, s’ancre dans l’exécution opérationnelle. Déploiement sur site, conduite du changement, terminaux, intégration. Ce type d’activité est sensible aux reports. Un client peut décider de décaler une vague de déploiement, de réduire un périmètre, ou de prioriser une autre brique du système d’information.

Autre point. La mobilité est aussi exposée à la standardisation. Quand certains usages deviennent des commodités, la pression sur les prix et sur les volumes peut augmenter. Dans ce contexte, une baisse de 29 % sur un semestre n’est pas qu’un chiffre, c’est un signal de tension commerciale sur une ligne précise.

Cette lecture oblige à regarder la stratégie produit. Le logiciel progresse. La mobilité recule. L’entreprise doit clarifier ce qu’elle veut pousser, ce qu’elle veut défendre, et ce qu’elle veut éventuellement repositionner.

Logiciel vs mobilité: points de vigilance Mix d’activité La croissance du segment logiciel et la baisse de la mobilité modifient la lecture de la performance. La trajectoire dépendra de l’équilibre entre ces deux lignes.[1] Qualité des revenus Un logiciel en hausse peut soutenir une logique plus récurrente. Une mobilité en recul peut rester plus exposée aux reports de projets et aux cycles clients. Exécution terrain Le segment mobilité renvoie souvent à des déploiements opérationnels. Un recul peut créer des tensions d’organisation et de planning entre équipes. Risque de décrochage Une baisse de 29 % sur un segment peut peser sur la visibilité commerciale si elle se prolonge. Le sujet devient prioritaire pour éviter un effet d’entraînement.[1] Visibilité semestre Les chiffres portent sur le S1 2026. La lecture à venir dépendra de la capacité à confirmer la dynamique logiciel et à stabiliser la mobilité.[1]

Lecture opérationnelle: mix d’activité, dépendances et exécution

Une divergence aussi forte entre segments pose des questions d’organisation. Les équipes commerciales peuvent être spécialisées, ou au contraire mutualisées. Les compétences techniques ne sont pas interchangeables à court terme. Les calendriers projet non plus.

Côté exécution, un segment qui accélère, le logiciel, peut créer une charge de delivery, de support, ou d’intégration. À l’inverse, un segment qui ralentit, la mobilité, peut laisser des capacités disponibles, mais pas toujours sur les bons profils. C’est là que se joue l’efficacité, la capacité à redéployer sans casser la qualité de service.

Et après? La question du pipeline. Une baisse forte peut venir d’un trou d’air commercial, mais aussi d’un effet de base, d’un gros contrat non récurrent, ou d’un changement de timing de facturation. Dans tous les cas, l’entreprise doit sécuriser la prévisibilité. Sans prévisibilité, la planification devient défensive.

Reste un détail, qui n’en est pas un. La perception client. Si le logiciel apparaît comme l’axe d’innovation et la mobilité comme une brique secondaire, le marché peut suivre cette hiérarchie. Le risque, c’est d’entretenir la baisse par un manque d’investissement visible.

Ce que ces chiffres changent pour les investisseurs et les clients

Pour les investisseurs, l’écart entre +16,6 % et -29 % force une lecture en deux temps. D’un côté, une dynamique favorable sur le segment logiciel, souvent associé à des revenus plus réguliers. De l’autre, une fragilité sur une activité opérationnelle, qui peut peser sur la croissance totale si elle reste durable.

Pour les clients, le sujet est plus concret. Si le logiciel est la priorité, ils attendent une feuille de route claire, des délais de delivery tenus, et une capacité à absorber la demande. Si la mobilité recule, ils veulent être rassurés sur la pérennité du produit, la qualité du support, et la compatibilité avec les environnements terrain.

Trois modèles. Deux dynamiques. Un seul enjeu, l’alignement. L’entreprise doit éviter l’effet ciseau, une ambition affichée sur le logiciel et une expérience terrain qui se dégrade faute d’attention sur la mobilité.

Dans l’immédiat, le marché retient une chose, au S1 2026, la croissance est tirée par le logiciel, pendant que la mobilité décroche. La suite dépendra de la capacité d’Acteos à stabiliser ce segment sans ralentir l’autre.[1]

FAQ

Acteos progresse-t-il globalement au S1 2026?

Le contenu disponible met en avant une hausse de 16,6 % sur le logiciel et une baisse de 29 % sur la mobilité, ce qui décrit une performance contrastée par segment.

Que signifie “mobilité” dans ce contexte?

Il s’agit d’un segment distinct de l’activité d’Acteos, séparé du logiciel dans la présentation des performances. Le détail des produits inclus n’est pas précisé dans le contenu fourni.

Pourquoi une baisse de la mobilité peut-elle compter même si le logiciel monte?

Parce qu’un segment en recul peut peser sur la visibilité commerciale, l’organisation des équipes, et la perception client, même quand un autre segment affiche une croissance.

Quel est le fait clé à retenir pour le S1 2026?

Le contraste entre la progression du logiciel (+16,6 %) et la contraction de la mobilité (-29 %).

[SOURCE 1] Idéal Investisseur, “Acteos: le logiciel bondit de 16,6 %, la mobilité recule de 29 % au S1 2026”.