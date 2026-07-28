Groupe E confie finances et informatique à Julien Seydoux, un changement de pilotage interne

Julien Seydoux prend la tête des finances et de l’informatique au sein de Groupe E. Le groupe confie à un même responsable le pilotage budgétaire et les systèmes d’information, deux fonctions devenues indissociables dans la conduite des projets et la maîtrise des risques.

L’information a été rapportée par Agefi. com, qui annonce cette prise de fonction au sein du groupe. Le choix d’un rattachement commun finances-SI traduit une recherche de cohérence dans les décisions d’investissement, la priorisation des chantiers et la gouvernance des données.

Ce type d’organisation gagne du terrain dans les entreprises où les dépenses informatiques pèsent directement sur la trajectoire financière, et où la sécurité des systèmes touche la continuité des activités. La nomination de Julien Seydoux s’inscrit dans ce mouvement, avec une responsabilité élargie sur deux périmètres traditionnellement séparés.

Julien Seydoux nommé à la direction finances et informatique

Le fait est simple, et il est structurant. Julien Seydoux prend la direction des finances et de l’informatique de Groupe E [1]. Cette double casquette place la gestion budgétaire et la conduite des systèmes d’information sous une même autorité.

Concrètement, cela revient à rapprocher deux fonctions qui se croisent chaque jour. D’un côté, la finance arbitre, contrôle et sécurise. De l’autre, l’informatique équipe, industrialise et accélère. Quand les deux avancent en silo, les projets ralentissent. Quand elles sont alignées, les décisions gagnent en vitesse et en traçabilité.

Autre point. Une nomination sur un périmètre aussi large est aussi un signal interne. Elle clarifie qui porte la responsabilité finale sur les investissements numériques, leur exécution, et leur traduction en résultats mesurables dans les comptes.

Pourquoi regrouper finance et SI devient un choix de gouvernance

Le rapprochement finance–SI répond à une logique de gouvernance. Les systèmes d’information ne sont plus un support discret. Ils structurent la relation client, la qualité de service, la facturation, la gestion des actifs, la conformité et la sécurité. Résultat, chaque décision IT a une conséquence financière immédiate.

Le problème? L’informatique concentre des engagements pluriannuels, des dépendances techniques et des risques opérationnels. Quand ces sujets sont portés au même niveau que le budget, les arbitrages changent. Les priorités se fixent plus tôt, les dérapages se détectent plus vite, et la discussion sur le retour sur investissement devient un réflexe plutôt qu’un rattrapage en fin de projet.

Cette organisation peut aussi renforcer la discipline sur trois sujets sensibles.

Premier sujet, la cybersécurité. Elle a un coût, mais surtout un risque. La finance cherche à quantifier l’exposition et à sécuriser les contrôles. L’IT déploie les mesures. Un pilotage commun peut réduire les angles morts.

Deuxième sujet, la donnée. Les directions financières demandent des chiffres fiables, traçables, auditables. Les SI portent les référentiels, les flux, les outils. Un même responsable peut imposer des standards et faire respecter les règles de qualité.

Troisième sujet, la priorisation. Les demandes métiers s’accumulent vite. Un binôme finance-IT doit trancher. Une direction unifiée peut éviter les arbitrages contradictoires entre “urgent” et “finançable”.

Finance et SI: points de vigilance Arbitrages budgétaires Le même pilotage peut rapprocher décisions d’investissement IT et trajectoire financière, avec des priorités plus lisibles. Risque et sécurité La direction commune peut mieux aligner cybersécurité, contrôle interne et obligations de conformité sur les processus financiers. Suivi des projets Des indicateurs partagés peuvent faciliter le suivi coûts-délais-livraison et réduire les écarts entre budget et exécution. Relations métiers La réussite dépend de la capacité à embarquer les équipes opérationnelles et à éviter des solutions parallèles hors gouvernance.

Concrètement, ce que la direction finances-SI peut changer à court terme

Une nomination ne transforme pas tout du jour au lendemain. Mais elle peut modifier la manière de travailler, rapidement. Groupe E peut gagner en cohérence sur la chaîne décisionnelle, du budget à l’exécution, puis au contrôle.

Concrètement, la première évolution attendue est souvent la standardisation du pilotage. Tableaux de bord communs, mêmes définitions de coûts, mêmes jalons projet. Cela réduit les débats de méthode et laisse plus de place au fond, l’impact opérationnel et le calendrier.

Deuxième effet possible, un renforcement du contrôle interne sur les projets numériques. Les SI manipulent des droits d’accès, des données sensibles, des interfaces critiques. La finance, elle, vit au rythme des audits et des obligations de conformité. Une direction unique peut rapprocher ces cultures et accélérer la mise en place de contrôles homogènes.

Troisième point, l’optimisation des dépenses récurrentes. Contrats, licences, prestations, maintenance. Les dépenses IT sont souvent fragmentées. Une direction commune peut rationaliser les engagements, mieux négocier, et éviter les doublons. Sans promesse de baisse mécanique, mais avec une logique de transparence et de consolidation.

Et après? La question clé devient celle de la capacité à maintenir l’agilité. Trop de centralisation peut ralentir. L’équilibre se joue dans la gouvernance, les délégations, et la clarté des priorités.

Ce que cette nomination dit des priorités de Groupe E

Une prise de fonction sur un périmètre élargi envoie un message. Groupe E place la trajectoire financière et la transformation numérique sur une même ligne de pilotage [1]. Ce choix suggère que les projets informatiques sont considérés comme des décisions d’entreprise, pas comme des sujets techniques.

Dans beaucoup d’organisations, la direction financière devient un point d’équilibre entre investissement et risque. Elle demande des preuves, des indicateurs, des mécanismes de contrôle. L’informatique, elle, doit livrer, sécuriser et maintenir. Le regroupement vise souvent à éviter deux écueils, l’IT “usine à projets” sans cap, et la finance “frein” par défaut.

Reste un détail, et il est décisif. La réussite dépend de la capacité à embarquer les métiers. Une direction finances-SI peut imposer un cadre, mais elle doit aussi écouter les besoins opérationnels, sinon les contournements apparaissent vite, avec des solutions parallèles et des risques supplémentaires.

Le mouvement est clair. La nomination de Julien Seydoux place la barre sur une exécution plus intégrée des décisions, où l’informatique devient un sujet de pilotage au même titre que le budget.

Ce qu’il faut retenir de la nomination

Julien Seydoux prend la direction des finances et de l’ informatique de Groupe E [1] .

prend la direction des et de l’ de . Le regroupement vise un pilotage plus cohérent entre investissements numériques et trajectoire budgétaire.

La gouvernance commune peut renforcer la discipline sur la donnée, la sécurité et la priorisation des projets.

Cartes de synthèse: les points de vigilance

Gouvernance : clarifier qui arbitre, à quel niveau, et sur quels critères.

: clarifier qui arbitre, à quel niveau, et sur quels critères. Risque : aligner contrôle interne et cybersécurité sur les processus financiers.

: aligner contrôle interne et cybersécurité sur les processus financiers. Exécution : éviter la lourdeur, garder de la vitesse sur les projets critiques.

: éviter la lourdeur, garder de la vitesse sur les projets critiques. Transparence: consolider les engagements IT pour une lecture budgétaire unifiée.