Jamara Charge utile (10 min, 585.80 g, 0.00 Mpx), Drone, Blanc - Blanc

Réglage automatique de l'altitude - Altitude. Contrôle électronique de la direction - Headless. Caméra WiFi FPV HD (720p) avec fonction photo/vidéo et carte SD interchangeable de 4 Go. Contrôlable par émetteur ou par app. Visualisation de l'image à travers les lunettes VR au moyen de l'application pour smartphone (mode Splitscreen VR). Expérience de vol FPV unique. Suivi de piste (track following). 4 moteurs extrêmement puissants permettent une charge utile jusqu'à 350 g. Support d'actioncam amovible avec fermeture rapide pour fixer les caméras d'action courantes. Flip-salto à 360°. Réglage de la position de vol par gyroscope auto-stabilisant sur 6 axes. Éclairage LED (bicolore) avec indication de la direction et avertissement de sous-tension. 2,4 GHz pour une utilisation multijoueur. Châssis en plastique léger et stable avec protection du rotor amovible. Jusqu'à 40 km/h de vitesse. 3 modes de vol (lent, moyen, rapide). Batterie à changement rapide. Système de changement rapide de pale de rotor. Plus besoin de visser.