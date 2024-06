Entreprendre en Pologne : instructions pas à pas pour les étrangers

Ces dernières années, la Pologne est devenue de plus en plus attrayante pour les entrepreneurs étrangers. Une économie stable, des infrastructures développées, une situation géographique favorable et une attitude loyale à l’égard des entreprises de la part de l’État – tout cela crée des conditions favorables à la création et à la gestion d’une entreprise.

Mais par où commencer pour un étranger qui décide d’ouvrir une entreprise en Pologne ?

Dans cet article, nous détaillerons toutes les étapes de ce processus, du choix d’une idée à l’enregistrement d’une société, en passant par la recherche de clients et la tenue de la comptabilité.

Ce que vous devez retenir :

Choisissez une idée commerciale, analysez le marché et créez un plan d’entreprise détaillé.

Sélectionnez une forme de propriété adaptée : entreprise individuelle, SARL (Sp. z o.o.), ou société par actions.

Enregistrez votre société via le système CEIDG avec les documents nécessaires, obtenez les permis requis.

Gérez les aspects fiscaux et comptables, trouvez des clients via le marketing et respectez le droit du travail pour embaucher du personnel.

Lire : Comment lancer sa boutique en ligne

1. Choisir une idée et analyser le marché

La première étape consiste à choisir une idée commerciale prometteuse.

Pour ce faire, il est nécessaire de

– tenir compte de vos compétences, de votre expérience et de vos centres d’intérêt

– Effectuer une analyse du marché. Évaluer la demande pour vos produits ou services, la concurrence et d’autres facteurs influençant le succès de l’entreprise.

– Créer un plan d’entreprise. Il doit décrire votre idée d’entreprise, le public cible, la stratégie de marketing, les projections financières, etc.

2. Choix de la forme de propriété

Il existe plusieurs formes de propriété pour les entreprises en Pologne :

– L’entreprise individuelle (JDG). Une forme simple et pratique pour les petites entreprises.

– Société à responsabilité limitée (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. z o.o.). Convient aux grandes entreprises.

– Société par actions (Akcyjna spółka). Forme de propriété la plus complexe, mais aussi la plus attrayante pour les grands investisseurs.

3. Enregistrement des sociétés

L’enregistrement d’une société en Pologne se fait électroniquement via le système CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Pour vous inscrire, vous aurez besoin de

– Passeport.

– PESEL (numéro d’identification personnel).

– Un compte bancaire polonais.

– Un permis de séjour (si nécessaire).

4. Obtenir des permis et des licences

Selon le type d’activité, vous pouvez avoir besoin de permis et de licences supplémentaires.

5. Impôts et comptabilité

La Pologne a un système d’impôt sur le revenu progressif.

Le taux d’imposition dépend

– Le montant de votre revenu annuel.

– La forme de propriété de votre société.

La tenue d’une comptabilité en Pologne est obligatoire pour toutes les sociétés.

Vous pouvez la tenir vous-même ou faire appel à un comptable.

6. Recherche de clients et marketing

Pour que votre entreprise réussisse, vous devez trouver des clients.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser différentes méthodes :

– La publicité.

– Participer à des expositions et à des foires.

– Création d’un site web et gestion des médias sociaux.

– Promotion par le biais du SEO et du PPC.

7. Personnel

Si vous envisagez d’embaucher des salariés, vous devrez vous familiariser avec le droit du travail polonais.

En particulier, vous devrez

– signer des contrats de travail avec vos employés

– Payer leurs salaires et leurs impôts.

– leur accorder des congés et d’autres garanties sociales.

Créer une entreprise en Pologne n’est pas une tâche facile, mais c’est faisable.

Avec des efforts et le soutien d’un expert, vous pouvez réussir et créer une entreprise prospère en Pologne.

N’oubliez pas :

– Il est important de bien réfléchir à votre plan d’entreprise.

– Respectez toutes les dispositions légales.

– N’hésitez pas à demander l’aide de spécialistes.

En plus de ce qui précède, j’aimerais ajouter quelques points importants :

– Apprendre le polonais vous facilitera grandement la tâche pour faire des affaires en Pologne.

– Il existe de nombreux programmes de soutien pour les entrepreneurs étrangers en Pologne.

Bonne chance!