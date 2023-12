Email, SMS ou Vidéo : Quelle est la Meilleure Méthode pour Envoyer vos Vœux Professionnels en 2024 ? Découvrez-le Maintenant !

Les meilleures méthodes pour envoyer vos vœux professionnels 2024 : Email, SMS ou Vidéo

Dans le monde professionnel, il est de coutume d’envoyer ses vœux en début d’année pour souhaiter le meilleur à ses collègues, clients et partenaires. Alors que l’année 2024 approche, vous vous demandez sûrement quelle méthode choisir pour communiquer vos vœux professionnels : par mail, par SMS ou en vidéo ? Dans cet article, nous allons examiner les avantages et inconvénients de chaque option pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre entreprise.

Email : une solution personnalisée et détaillée

L’email reste un choix populaire pour envoyer des vœux professionnels, notamment parce qu’il permet de personnaliser vos messages avec plus de facilité que les autres options. Voici quelques avantages de cette méthode :

Personnalisation du contenu : Avec un email, vous pouvez adapter le texte selon le destinataire, en mentionnant des souvenirs précis partagés au cours de l’année passée ou en ajoutant une citation qui lui correspond bien.

: Avec un email, vous pouvez adapter le texte selon le destinataire, en mentionnant des souvenirs précis partagés au cours de l’année passée ou en ajoutant une citation qui lui correspond bien. Design sur mesure : L’email offre également la possibilité de créer une mise en page originale et adaptée à l’image de votre entreprise, avec des couleurs, des polices et des visuels spécifiques.

: L’email offre également la possibilité de créer une mise en page originale et adaptée à l’image de votre entreprise, avec des couleurs, des polices et des visuels spécifiques. Pièces jointes : En plus du message principal, vous pouvez ajouter des pièces jointes telles que des photos, des rapports annuels ou des liens vers des vidéos.

Cependant, l’email présente aussi quelques inconvénients :

Spam et filtres anti-pourriel : Vos vœux pourraient être bloqués par les filtres anti-spam du destinataire ou atterrir accidentellement dans sa corbeille.

: Vos vœux pourraient être bloqués par les filtres anti-spam du destinataire ou atterrir accidentellement dans sa corbeille. Saturation de la boîte de réception : En début d’année, il y a généralement une augmentation du nombre d’emails reçus, ce qui augmente le risque que votre message ne passe pas inaperçu.

: En début d’année, il y a généralement une augmentation du nombre d’emails reçus, ce qui augmente le risque que votre message ne passe pas inaperçu. Manque d’originalité : L’email est une méthode très courante pour envoyer des vœux professionnels, il se peut donc que votre message ressemble à celui de nombreux autres expéditeurs.

Exercice d’inspiration pour créer vos vœux en email

Pour élaborer un email de vœux réussi et original, commencez par faire un brouillon sur papier. Notez les éléments clés que vous souhaitez aborder dans votre texte, tels que les réalisations marquantes de l’année passée, les projets futurs ou les valeurs qui animent votre entreprise.

Ensuite, sélectionnez avec soin les visuels qui accompagneront votre message. Vous pourriez choisir des photos représentatives de votre univers professionnel, des images symbolisant le renouveau et la réussite, ou encore des illustrations festives et chaleureuses.

Enfin, pensez à structurer votre email pour faciliter sa lecture. Utilisez des sous-titres pour diviser différentes sections, mettez en valeur certaines informations avec une mise en forme spécifique (gras, italique…) et ajoutez des listes à puces ou numérotées si nécessaire.

SMS : une approche rapide et conviviale

Si vous préférez opter pour quelque chose de plus simple et direct, l’envoi de vœux professionnels 2024 par SMS peut être une bonne alternative. Voici quelques avantages du SMS :

Immédiateté : Les SMS sont généralement lus peu après leur réception, ce qui garantit que votre message sera consulté rapidement.

: Les SMS sont généralement lus peu après leur réception, ce qui garantit que votre message sera consulté rapidement. Efficacité : Un SMS doit être court et concis, ce qui vous force à aller droit au but dans vos vœux, sans fioritures ni éléments superflus.

: Un SMS doit être court et concis, ce qui vous force à aller droit au but dans vos vœux, sans fioritures ni éléments superflus. Taux d’ouverture élevé : Contrairement aux emails, les SMS ne risquent pas de se retrouver dans la corbeille ou dans un dossier de spam, et ont un taux d’ouverture proche de 100%.

Cependant, le SMS présente également des inconvénients :

Manque de personnalisation : Le format court des SMS limite les possibilités de personnalisation du message selon le destinataire.

: Le format court des SMS limite les possibilités de personnalisation du message selon le destinataire. Aucun visuel : Les SMS traditionnels ne permettent pas d’inclure des images, ce qui rend vos vœux moins attrayants visuellement.

: Les SMS traditionnels ne permettent pas d’inclure des images, ce qui rend vos vœux moins attrayants visuellement. Aspect informel : Le SMS peut être considéré comme moins formel et professionnel que l’email, ce qui pourrait ne pas convenir à certains destinataires.

Exercice d’inspiration pour rédiger un texte de vœux en SMS

Afin de créer un message de vœux percutant et mémorable par SMS, essayez de vous concentrer sur l’essentiel. Trouvez une phrase ou deux pour exprimer votre gratitude envers le destinataire, souhaiter succès et bonheur pour l’année à venir et éventuellement mentionner brièvement un projet commun prévu pour 2024.

Vous pouvez également utiliser des emojis pour ajouter une touche ludique et chaleureuse à votre message.

Vidéo : se démarquer avec une touche créative

Pour sortir du lot et impressionner vos contacts professionnels, pourquoi ne pas envoyer vos vœux 2024 sous forme de vidéo ? Voici quelques avantages de cette méthode :

Visuel et dynamique : La vidéo permet de montrer une facette plus vivante et intrigante de votre entreprise, avec des images, des animations ou des interviews.

: La vidéo permet de montrer une facette plus vivante et intrigante de votre entreprise, avec des images, des animations ou des interviews. Adaptabilité : Vous pouvez réaliser une vidéo générique pour tous vos contacts, ou personnaliser son contenu selon les destinataires en ajoutant des annotations spécifiques.

: Vous pouvez réaliser une vidéo générique pour tous vos contacts, ou personnaliser son contenu selon les destinataires en ajoutant des annotations spécifiques. Réseaux sociaux : Envoyer ses vœux professionnels en vidéo est aussi une excellente occasion de partager ce contenu sur vos différents réseaux sociaux, touchant ainsi un public encore plus vaste.

Il y a toutefois des inconvénients à prendre en compte :

Investissement en temps et en ressources : Créer une vidéo demande généralement davantage de temps et d’expertise que l’écriture d’un email ou d’un SMS, ainsi qu’un budget potentiellement plus conséquent si vous souhaitez faire appel à un vidéaste professionnel.

: Créer une vidéo demande généralement davantage de temps et d’expertise que l’écriture d’un email ou d’un SMS, ainsi qu’un budget potentiellement plus conséquent si vous souhaitez faire appel à un vidéaste professionnel. Problèmes techniques : Il est possible que certains destinataires rencontrent des problèmes pour lire votre vidéo, notamment si le format n’est pas compatible avec leur appareil ou si leur connexion Internet est trop faible.

: Il est possible que certains destinataires rencontrent des problèmes pour lire votre vidéo, notamment si le format n’est pas compatible avec leur appareil ou si leur connexion Internet est trop faible. Spam vidéo : Si vous envoyez votre vidéo sous forme de mail contenant un fichier vidéo trop volumineux, celui-ci risque d’être identifié comme étant indésirable par les filtres anti-spam du destinataire.

Exercice d’inspiration pour créer une vidéo de vœux réussie

Pour réussir votre vidéo de vœux professionnels 2024, commencez par établir un scénario clair et concis, comprenant par exemple une introduction originale, un rappel des temps forts de l’année écoulée, un aperçu des projets futurs et une conclusion chaleureuse et optimiste.

Ensuite, choisissez avec soin les images et les sons qui rythmeront votre vidéo. Vous pouvez opter pour des photos marquantes, des extraits de vidéo d’événements passés ou des interviews de membres de votre équipe. Pensez également à ajouter une musique entraînante et appropriée en arrière-plan.

Enfin, prenez le temps de monter votre vidéo avec soin, en veillant à bien synchroniser les images et les sons, et en ajoutant des effets spéciaux si nécessaire pour dynamiser le résultat final.