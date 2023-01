Différents modèles de théière, à chacun son style pour boire le thé

Quand on parle de thé, on pense également aux différents accessoires utilisés pour le préparer.

La théière notamment est un indispensable pour tout amoureux ou amateur de cette boisson.

D’origine chinoise, ce récipient à couvert muni d’une anse est un véritable symbole lorsqu’il s’agit de préparer du thé. Il en existe aujourd’hui de différents styles et de différentes formes.

Découvrez ici les différents modèles de thé pour combler n’importe quel besoin de cet accessoire !

Les théières en fonte

Les théières en fonte aussi appelées Tetsubin au Japon sont les bouilloires les plus connues.

Elles sont idéales pour préparer du thé suivant la tradition ancestrale.

Très connues, les théières en fonte se distinguent entre autres par leur style unique, leur poids et leur finition.

Elles sont utilisées pour tout type de thé, qu’ils soient très intenses ou qu’ils nécessitent un temps d’infusion plus long. De même, les théières en fonte maintiennent très bien la chaleur. Elles étaient d’ailleurs autrefois utilisées pour conserver l’eau chaude.

Pour choisir la théière la plus adaptée pour son thé, il est important de distinguer les deux grandes catégories de Tetsubin. La première qui est aussi la plus traditionnelle est la bouilloire en fonte brute sans émail. Ce type de théière est très apprécié pour ses propriétés et il sert entre autres à chauffer de l’eau.

La bouilloire sans émail est aussi prisée pour sa capacité à donner un goût atypique au thé. Avec elle, vous obtiendrez une boisson plus riche et moins amère. Ce procédé est possible grâce au contact du fer contenu dans le récipient avec l’eau lors de l’ébullition.

La préparation du thé dans une bouilloire en fonte brute est d’ailleurs recommandée aux personnes en manque de fer. La seconde catégorie de Tetsubin est la théière en fonte recouverte d’une fine couche d’émail. Elle est utilisée uniquement pour infuser du thé.

Les théières en fonte émaillée ne sont pas destinées à être posées au feu. Ces Tetsubins sont les plus répandus. Dans ce lot, on distingue entre autres la théière iwachu. Elle ne peut néanmoins pas être exposée aux flammes au risque d’endommager l’émail disposé pour la rendre résistante à la rouille.

Les bouilloires en fonte avec revêtement sont généralement équipées de filtre amovible en acier inoxydable. Très connue, la théière juvale est un bon exemple de Tetsubin émaillé.

Les théières en verre

Les théières en verre sont très appréciées pour leur transparence. Elles permettent de voir le brassage des feuilles, la libération du nectar et toutes les étapes de la coloration de l’infusion. Les bouilloires en verre sont aussi choisies pour leur beauté.

Elles sont écologiques, recyclables, très élégantes et elles fascinent plus d’un. Ce sont en effet d’excellents choix pour mettre en valeur les boissons. Les théières en verre sont adaptées pour les fleurs et les thés fragiles, particulièrement ceux qui nécessitent un temps d’infusion court.

Ce type de bouilloire retient peu la chaleur. Elles sont également neutres et elles ne modifient pas le goût des infusions. Le verre est d’ailleurs qualifié de matière sans mémoire. Par ailleurs, les théières fabriquées avec cette matière existent dans divers modèles.

Elles sont aussi accompagnées de différents filtres. On en trouve en verre, en plastique (peu recommandé) et en maille métallique inoxydable. Il est néanmoins conseillé d’être vigilant pendant l’utilisation d’une théière en verre, car elle peut présenter des risques de brûlure.

Idéalement, optez pour une bouilloire en verre double paroi qui retient beaucoup mieux la chaleur. Les théières faites de cette matière présentent pareillement l’avantage d’être facile à entretenir. Il suffit en effet de les rincer à l’eau pour les garder propres.

Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Toutefois, ces produits sont uniquement recommandés si la théière commence à tenir.

Les théières en porcelaine

Si vous recherchez une théière design et élégante, optez pour la porcelaine. Ces bouilloires faites à la main ont une grande importance dans la tradition anglaise depuis de nombreuses années. En Europe, les théières en porcelaine sont d’ailleurs un symbole de prestige et d’élégance.

Elles servent de décor et font partie de la catégorie des bouilloires d’apparat en raison de leur fragilité et de leur beauté. Ces théières sont aussi idéales pour préparer des infusions de très bonne qualité.

Outre leur beauté, les récipients en porcelaine sont aussi appréciés pour leur capacité à retenir la chaleur. Elles sont fabriquées avec de fines parois qui permettent de garder les thés au chaud de longs moments.

Il est d’ailleurs recommandé de préparer les thés noirs et les tisanes qui requièrent une forte température de cuisson dans des bouilloires en porcelaine. De plus, ces récipients n’exposent à aucun risque de brûlure.

La théière porcelaine présente pareillement l’avantage d’être une bouilloire neutre. Elle ne retient ni la chaleur ni les parfums et ne modifie donc pas les goûts.