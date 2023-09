HAGER Pack Hager Protection Electrique pour borne de recharge monophasé - Belgique Pack Hager Protection Electrique normes belges pour borne de recharge monophasé Les protections électriques suivantes sont obligatoires, et sont à installer sur une ligne dédiée. Elles ont été validées par des électriciens, et respectent la règlementation belge en vigueur. Protections à installer s

L’or est un métal précieux qui suscite l’intérêt de nombreux investisseurs. Il est largement reconnu comme un actif sûr, préservant son pouvoir d’achat même lorsque l’économie est en crise. Cependant, la fiscalité de l’or n’est pas la même dans tous les pays.

Certains appliquent des taxes et des impôts élevés sur la vente et l’achat d’or, tandis que d’autres offrent des conditions plus avantageuses.

C’est le cas de la Belgique qui est une destination privilégiée pour vendre son or. Découvrez ci-dessous pourquoi vendre son or en Belgique et quelles sont les règlementations à respecter.

Pas de taxe sur la vente d’or en Belgique

L’un des principaux atouts de la Belgique pour vendre son or est l’absence de taxe sur la vente d’or. En effet, contrairement à d’autres pays comme la France, la Belgique ne prélève aucune taxe sur les plus-values réalisées lors de la vente d’or. Que vous vendiez des lingots, des pièces ou des bijoux en or, vous n’aurez pas à payer de TVA ni d’impôt sur le revenu.

Vous pourrez donc profiter pleinement du prix de l’or au moment de la vente, sans avoir à déduire des frais supplémentaires. Cette fiscalité avantageuse vous permettra de rentabiliser votre investissement dans l’or, surtout si vous l’avez acheté à un prix inférieur à celui du marché actuel. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une plus-value importante, sans avoir à la partager avec le fisc.

Des professionnelles à votre service

Si vous avez l’intention de vendre votre or en Belgique, Joaillerie David est là pour vous servir. Pour en savoir plus, visitez leur site internet https://joaillerie-david.com/. Grâce à leur expertise de plus de trois décennies dans le domaine du rachat et de la vente d’or, ils vous assurent un service de qualité. Vous pouvez vous fier à leur approche sérieuse et professionnelle, qui inclut une estimation gratuite et un paiement immédiat en espèces ou par virement.

De plus, ils acceptent tous types d’or, que ce soit des lingots, des pièces, des bijoux ou même des débris, et vous offrent le meilleur prix du marché. En outre, ils disposent d’une vaste sélection de lingots et de pièces d’or à la vente si vous envisagez un investissement dans l’or.

Pas d’impôt sur la fortune en Belgique

Un autre avantage de la Belgique pour vendre son or est l’absence d’impôt sur la fortune. À la différence de la France ou de la Suisse, la Belgique ne compte pas parmi les pays qui prévoient un impôt sur la fortune. En d’autres termes, vous n’avez aucune obligation de déclarer votre or aux autorités fiscales ni de vous acquitter d’un impôt annuel basé sur sa valeur.

Par conséquent, vous pouvez le conserver en toute tranquillité, sans craindre un contrôle fiscal ou une imposition excessive. De plus, vous avez la flexibilité de choisir le moment le plus opportun pour sa vente, sans être soumis à des contraintes fiscales.

De simples règlementations transparentes

La Belgique n’est pas seulement un pays favorable à la vente d’or sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan règlementaire. En effet, la Belgique applique des règles simples et transparentes pour encadrer le marché de l’or. Voici les principales règlementations à connaître :

Pour vendre de l’or en Belgique, vous devez présenter une pièce d’identité valide et un justificatif de propriété de l’or (facture d’achat, certificat d’héritage, etc.) ;

et un justificatif de propriété de l’or (facture d’achat, certificat d’héritage, etc.) ; Les paiements en espèces pour la vente d’or sont limités à 3 000 euros par acheteur . Au-delà de ce montant, le paiement doit se faire par virement bancaire ou par chèque ;

. Au-delà de ce montant, le paiement doit se faire par virement bancaire ou par chèque ; La vente d’or doit se faire auprès d’un professionnel agréé par la Monnaie royale de Belgique, qui est l’autorité compétente en matière de métaux précieux. Le professionnel doit afficher le prix au gramme d’or qu’il propose et utiliser une balance homologuée pour peser l’or.

Ces règles visent à prévenir le blanchiment d’argent et à garantir la traçabilité de l’or. Elles sont faciles à respecter et n’entravent pas la liberté des vendeurs d’or.

En somme, vendre son or en Belgique est une excellente idée, car la Belgique offre une fiscalité et une règlementation très avantageuses pour les vendeurs d’or. Vous pourrez ainsi profiter du prix de l’or sans payer de taxe ni d’impôt, et bénéficier d’un service rapide et sécurisé.