Intégration de Python avec d’autres langages de programmation

Python est un langage de programmation puissant et polyvalent qui permet à ses utilisateurs de créer des applications complexes et fonctionnelles. Pourtant, savoir comment intégrer Python avec d’autres langages de programmation peut s’avérer être un atout précieux dans l’arsenal de tout développeur. Cet article discutera des différentes manières d’intégrer Python avec des langages tels que C++, Java, et JavaScript.

Exposition des bibliothèques écrites en C++ vers Python

L’une des principales raisons pour lesquelles les développeurs peuvent vouloir intégrer Python avec des langages de programmation plus rapides, comme C++, est d’utiliser des bibliothèques existantes ou des algorithmes spécifiques qui ont été écrits dans ces langages. Le moyen le plus courant d’exposer une bibliothèque C++ à Python est d’utiliser des extensions Python. Les extensions Python sont écrites en C/C++ et ne nécessitent qu’une interface Python minime pour être appelées directement par le code Python.

Boost.Python

Boost.Python est une bibliothèque C++ très populaire qui permet d’écrire des interfaces Python pour les bibliothèques existantes écrites en C++. Elle gère automatiquement la conversion entre les objets C++ et Python, ce qui facilite grandement le processus d’intégration des deux langages.

SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator)

SWIG est un autre outil très populaire pour intégrer du code C/C++ à Python. Il s’agit d’un générateur d’interface qui crée automatiquement des interfaces pour plusieurs langages, dont Python. Contrairement à Boost.Python, SWIG ne nécessite aucune modification du code C++ original et peut être facilement utilisé pour exposer directement les classes et les fonctions C++ aux programmes en Python.

Lire : Frameworks web populaires en Python

Intégration de Python avec Java

Java est un autre langage très répandu que vous pourriez vouloir utiliser conjointement avec Python pour des raisons de performance ou de compatibilité. Plusieurs méthodes permettent cette intégration :

Jython

Il s’agit d’une implémentation alternative de l’interpréteur Python écrite entièrement en Java. Jython permet d’écrire des applications Python qui s’exécutent dans la machine virtuelle Java (JVM) et peuvent ainsi appeler directement les bibliothèques Java. Cette méthode présente certains inconvénients, notamment le fait qu’elle ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités avancées de Python, telles que les coroutines.

JPype

JPype est une bibliothèque Python qui fournit un pont entre Python et Java, ce qui permet aux développeurs d’appeler directement des méthodes Java à partir de leur code Python. Tout comme Jython, JPype permet d’utiliser des bibliothèques Java existantes sans avoir besoin de recréer ou de modifier ces bibliothèques.

Lire : Différences Python 2 vs Python

Interopérabilité entre Python et JavaScript

JavaScript est un langage de programmation essentiel dans le développement web, et il peut être utile de créer des applications web qui incluent à la fois du code Python et JavaScript. Plusieurs solutions offrent une interopérabilité entre ces deux langages.

Transcompilers

Utiliser un transcompiler pour convertir du code Python en JavaScript est l’une des approches les plus courantes pour intégrer les deux langage. Les transcompilers sont des outils qui, comme leur nom l’indique, compilent un langage de programmation avec un autre_Several popular transcompilers can help make this possible, such :

Brython : un transompiler qui permet d’écrire des scripts Python directement dans le navigateur web, où ils peuvent interagir avec le DOM.

un transompiler qui permet d’écrire des scripts Python directement dans le navigateur web, où ils peuvent interagir avec le DOM. PyJS : également connu sous le nom de Pyjamas, c’est un ensemble d’outils qui permettent de convertir du code Python en JavaScript et de créer des applications web riches basées sur Python.