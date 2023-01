Avis MacBook Pro M2 : Avantages et Inconvénients

Avis MacBook Pro M2 : d’entrée de gamme n’est pas un démon de la vitesse

Si vous envisagez de mettre votre MacBook Pro M1 à niveau avec le nouveau modèle M2, ne le faites pas. Son stockage SSD est deux fois moins rapide que l’original.

Le MacBook Pro M2 13 pouces d’entrée de gamme, celui avec la Touch Bar et le design vieillissant du boîtier vieux de six ans, est déjà un mauvais choix, mais les nouvelles sont pires. Son SSD, le disque’ de stockage, ne fonctionne qu’à la moitié de la vitesse de son prédécesseur.

Il n’est pas exagéré de dire que les SSD toujours plus rapides ont été le changement le plus important dans les ordinateurs personnels au cours de la dernière décennie, il s’agit donc d’un retour en arrière significatif.

“Un SSD remplit la même fonction qu’un disque dur, mais comme il n’a pas de pièces physiques mobiles, il peut être beaucoup plus rapide. L’installation de Windows sur un SSD plutôt que sur un disque dur permettra des temps de démarrage plus rapides et une réponse plus vive du système d’exploitation”, a déclaré Nick Page, journaliste spécialisé dans les technologies, à Lifewire par courrier électronique. “Il est difficile d’exprimer à quel point la différence est significative, mais une fois que vous avez utilisé un SSD, un disque dur peut vous sembler d’une lenteur frustrante.”

Comparatif : Disques durs contre disques SSD

Autrefois, les ordinateurs étaient livrés avec des disques durs tournants, des plateaux en verre épais recouverts de matériau magnétique, avec des têtes de lecture/écriture qui glissaient sur la surface sans se toucher, à quelques nanomètres du désastre. D’une certaine manière, c’était comme un croisement entre un disque vinyle tournant et une cassette magnétique, et il est étonnant qu’ils aient fonctionné aussi bien. Nous utilisons toujours des disques durs pour lesquels la capacité de stockage est plus importante que la vitesse.

Puis sont apparus les disques SSD, qui ne comportent aucune pièce mobile, de sorte que l’ordinateur n’a pas besoin d’attendre que la tête se mette en place avant de lire les données. Lorsque les disques SSD ont été introduits pour la première fois dans les ordinateurs personnels, la différence était évidente et énorme. Les disques durs étaient depuis longtemps le goulot d’étranglement des performances des ordinateurs, et les disques SSD l’ont débloqué de manière spectaculaire.

“Je crois que le problème du SSD lent du MacBook Pro M2 de 256 Go de base est plus grave que ce que les autres font croire”, a déclaré Vadim Yuryev de MaxTech sur Twitter, “d’autant plus que le nouveau modèle M2 était PLUS LENT que le M1 lorsque nous lui avons fait subir une charge de stress de RAM multitâche.”

Selon le Journal du Freenaute, l’ajout d’un SSD à un vieil ordinateur peut le rajeunir. J’en ai installé un dans un vieil iMac 2010, ce qui m’a permis de continuer à l’utiliser pendant une décennie. Il est encore parfaitement utilisable aujourd’hui.

Les disques SSD de la gamme Mac actuelle d’Apple sont parmi les plus rapides du marché, mais le MacBook Pro M2 est un véritable paresseux. Que se passe-t-il ?

Le stockage rapide est particulièrement important aujourd’hui, car lorsqu’il approche les vitesses de la RAM d’un passé récent, il peut être utilisé comme substitut de cette dernière. Cela permet aux iPads M1 d’exécuter la nouvelle fonction Stage Manager à fenêtres multiples. Lorsque la précieuse RAM est épuisée, les données peuvent être transférées sur le SSD avec une perte de performance relativement faible.

MacBook M2 lent

Selon les tests effectués par la chaîne YouTube Max Tech, ces nouveaux Mac sont en fait plus lents que l’ancien modèle. Plus précisément, la version d’entrée de gamme de 256 Go du MacBook Pro M2 présente une baisse significative de la vitesse de lecture du SSD, c’est-à-dire la vitesse à laquelle l’ordinateur peut extraire des données du disque.

C’est juste un avis ou un constat ?

L’ancien MacBook Pro M1 a une vitesse de lecture d’environ 2 900 Mo/s, tandis que le nouveau M2 n’atteint que 1 446 Mo.

Ouvrez les deux ordinateurs, et il est facile de voir ce qui se passe. Alors que l’ancienne version utilise deux puces SSD NAND de 128 Go, le nouveau Mac utilise une seule puce de 256 Go. Comme ces deux puces peuvent fonctionner en parallèle, elles peuvent offrir plus de vitesse – le double, dans ce cas.

La solution n’est pas d’acheter le modèle d’entrée de gamme, mais de passer à la version 512 Go. On peut se demander qui a besoin d’un Mac de niveau professionnel équipé de la dernière puce M2 mais qui lésine sur le stockage interne. 256 Go, ce n’est pas vraiment suffisant pour tout le monde.