+12%, 2 secteurs sous tension, fourchettes 2026 en IT et marketing, ce que la transparence change pour vous

En 2026, les salaires IT et marketing évoluent dans un marché du recrutement encore tendu, mais avec des signaux plus contrastés qu’en sortie de pénurie. Les hausses restent ciblées sur les fonctions stratégiques et les compétences difficiles à recruter. À partir de juin 2026, la directive européenne sur la transparence salariale impose aussi un changement de méthode, fourchettes affichées et discussions encadrées.

Ce paysage est documenté par plusieurs baromètres et guides de rémunération, mais aussi par des signaux plus “structurels”: réglementation européenne, mobilité accrue des cadres, et transformation des métiers (cloud, data, cybersécurité, marketing numérique). En clair, le salaire n’est plus seulement une variable RH, il devient un objet de preuve, comparable, affichable, et donc négociable différemment.

Peu d’augmentations en IT en 2026, mais des rémunérations plus hautes sur les postes stratégiques

Le message qui remonte des études sectorielles est moins celui d’une flambée généralisée que d’un tri. En informatique, la dynamique se concentre sur les fonctions qui portent la stratégie produit, l’architecture et la sécurité, ou qui réduisent le risque opérationnel. C’est la logique “coût d’erreur”: plus un poste est proche d’un point de rupture (disponibilité d’un service, conformité, sécurité), plus la rémunération résiste.

Un indicateur cité dans les sources va dans ce sens: pour des fonctions plus stratégiques comme directeur des produits, une source mentionne 76K€ annuels médians. Traduction: le marché valorise la capacité à arbitrer, prioriser et livrer, pas seulement à exécuter. Le directeur produit est un nœud de décision entre technique, métier, budget et calendrier, un rôle qui ressemble à un “routeur” dans un réseau: il ne produit pas tous les paquets, mais il décide où ils passent et à quel rythme.

Les guides de rémunération continuent aussi de jouer un rôle d’ancrage, en fournissant des repères par famille de métiers. Robert Half publie un Guide des Salaires 2026 couvrant l’IT et la Tech, utilisé par de nombreuses entreprises pour calibrer leurs grilles et par les candidats pour préparer une négociation. Sur le papier, ces guides donnent une impression de précision. En pratique, ils décrivent surtout un intervalle probable, à ajuster selon le contexte (taille d’entreprise, secteur, localisation, rareté des compétences, niveau de responsabilité).

Marketing numérique: des fourchettes 2026 très dépendantes de l’expérience, selon Glassdoor

Dans le marketing numérique, la structure des salaires est souvent plus “segmentée” qu’en IT: l’écart entre un profil débutant et expérimenté peut se creuser vite, parce que la valeur se mesure à la performance (acquisition, conversion, rétention) et à la capacité à piloter des budgets, des outils et des prestataires.

Une source centrée sur le métier de spécialiste marketing numérique donne des repères pour 2026: 50 000 $ à 65 000 $ pour un débutant, 65 000 $ à 85 000 $ pour un niveau intermédiaire, et 90 000 $ et plus pour un profil expérimenté, avec une attribution à Glassdoor. Ces chiffres, exprimés en dollars dans la source, rappellent un point clé: les comparaisons internationales sont tentantes, mais elles mélangent souvent des marchés du travail, des fiscalités et des niveaux de vie différents. Pour un lecteur en France, l’intérêt principal est ailleurs: la progression n’est pas linéaire, elle s’accélère quand le professionnel passe du “faire” au “faire faire”, puis au “décider”.

En clair, un spécialiste marketing numérique qui reste cantonné à l’exécution (mise en ligne de campagnes, reporting basique) aura du mal à franchir certains paliers. À l’inverse, un profil qui sait instrumenter la donnée, structurer l’attribution, tester des hypothèses et industrialiser des process devient comparable à un ingénieur de production: il rend le système plus fiable, plus mesurable, plus reproductible. C’est ce type de bascule qui tire les rémunérations vers le haut.

Juin 2026: la directive européenne sur la transparence salariale change la négociation

Le facteur le plus “nouveau” en 2026 n’est pas un outil ou une technologie, c’est une règle du jeu. Selon Les Echos, à partir de juin 2026, la directive européenne sur la transparence salariale entre en vigueur, avec une obligation d’afficher des fourchettes de rémunération claires dans les offres d’emploi.

Ce changement a deux effets techniques, presque mécaniques. D’abord, il réduit l’asymétrie d’information: le candidat n’arrive plus “à l’aveugle” dans la discussion. Ensuite, il force les entreprises à expliciter leurs critères, donc à mieux relier un niveau de salaire à un niveau de responsabilité, de compétences ou de périmètre. C’est comme passer d’un système d’exploitation sans journalisation à un système avec logs: les décisions deviennent traçables, donc contestables si elles sont incohérentes.

Les Echos rapportent aussi des chiffres d’opinion issus de cabinets: 65 % des cadres plébiscitent ce bouleversement selon Robert Walters, et 55 % des entreprises n’auraient pas encore entamé les démarches nécessaires. Le même article mentionne que 70 % des cadres jugent que leur employeur manque de transparence sur ces questions, selon PageGroup. Dans ce cadre, la négociation salariale se déplace: elle porte moins sur “combien” que sur “pourquoi ce niveau”, avec une attente de justification.

Un autre signal rapporté par Les Echos renforce cette pression: plus de la moitié des cadres envisagent de changer d’emploi en 2026, principalement pour des raisons managériales, d’évolution de carrière et de salaire. Ce n’est pas seulement une histoire de rémunération, c’est une histoire de trajectoire. Quand la mobilité augmente, l’étalon de comparaison devient le marché, pas la grille interne.

Métiers du numérique 2026: cloud, data, cybersécurité, et la prime à la polyvalence “orchestrée”

Les intitulés de poste se multiplient, mais les familles de compétences restent assez stables: développement, cybersécurité, data, cloud. Une source d’Orange présente les métiers du numérique en 2026 et décrit une demande forte, liée au fait que le numérique est au cœur de la stratégie de nombreux secteurs, de la banque à la santé, en passant par l’industrie et l’administration publique.

Orange donne aussi un exemple parlant de “polyvalence structurée”: le développeur full-stack, décrit comme un chef d’orchestre capable de créer ce que l’on voit à l’écran (front-end) et ce qui fait tourner l’application “derrière le rideau” (back-end), avec des technologies citées comme React, Angular et Node. js. Sur le papier, ce profil coche toutes les cases. En pratique, le marché distingue souvent le full-stack “généraliste” du full-stack “architecturé”, celui qui sait découper un système, gérer la performance, la sécurité, l’observabilité, et travailler avec des équipes produit.

La même logique s’observe côté marketing et digital: la compétence n’est pas seulement de maîtriser un outil, mais de comprendre le système complet. Un spécialiste acquisition qui sait lire un funnel, interpréter des métriques et dialoguer avec la tech (tracking, consentement, qualité de donnée) se rapproche d’un profil hybride. Cette hybridation ne remplace pas l’expertise, elle la rend actionnable dans une organisation.

FAQ

La transparence salariale en 2026 oblige-t-elle à afficher un salaire exact?

Selon Les Echos, la directive européenne sur la transparence salariale impose l’affichage de fourchettes de rémunération claires dans les offres d’emploi, ce qui encadre la discussion sans nécessairement figer un montant unique.

Quels métiers IT semblent le mieux valorisés dans les sources 2026?

Une source sur les salaires IT en 2026 cite des fonctions plus stratégiques, comme le directeur des produits, avec une rémunération médiane annuelle mentionnée à 76K€.

Les salaires en marketing numérique progressent-ils avec l’expérience?

Oui, une source attribuée à Glassdoor présente des fourchettes 2026 pour un spécialiste marketing numérique, avec des niveaux distincts débutant, intermédiaire et expérimenté, montrant une progression marquée.

Quelles compétences techniques sont mises en avant pour les métiers du numérique en 2026?

Selon Orange, des domaines comme cloud, data et cybersécurité structurent les débouchés, et l’exemple du développeur full-stack cite des technologies comme React, Angular et Node. js.

Pourquoi les entreprises s’intéressent-elles aux guides de salaires?

Des acteurs comme Robert Half publient des guides de rémunération 2026 couvrant l’IT et le digital. Ils servent de repères pour calibrer des grilles internes et comparer des profils sur un marché où la mobilité reste élevée.

Questions fréquentes La transparence salariale en 2026 oblige-t-elle à afficher un salaire exact ? Selon Les Echos, la directive européenne sur la transparence salariale impose l’affichage de fourchettes de rémunération claires dans les offres d’emploi. Quels métiers IT semblent le mieux valorisés dans les sources 2026 ? Une source sur les salaires IT en 2026 cite des fonctions plus stratégiques, comme le directeur des produits, avec 76K€ annuels médians. Les salaires en marketing numérique progressent-ils avec l’expérience ? Une source attribuée à Glassdoor propose des fourchettes 2026 pour un spécialiste marketing numérique : 50 000 $ à 65 000 $ (débutant), 65 000 $ à 85 000 $ (intermédiaire), 90 000 $ et plus (expérimenté). Quelles compétences techniques sont mises en avant pour les métiers du numérique en 2026 ? Selon Orange, des domaines comme le cloud, la data et la cybersécurité structurent les métiers du numérique, avec des exemples de technologies comme React, Angular et Node.js pour le développement.

À retenir Les hausses de salaires IT en 2026 apparaissent ciblées, avec des rémunérations plus élevées sur les fonctions stratégiques comme le directeur des produits (76K€ annuels médians cité).

En marketing numérique, des fourchettes 2026 attribuées à Glassdoor varient fortement selon l’expérience, de 50 000 $ à 65 000 $ (débutant) à 90 000 $ et plus (expérimenté).

À partir de juin 2026, la directive européenne sur la transparence salariale impose l’affichage de fourchettes de rémunération dans les offres d’emploi, selon Les Echos.

Les Echos rapporte une mobilité élevée des cadres en 2026, avec plus de la moitié envisageant de changer d’emploi.

Orange met en avant des métiers et compétences 2026 autour du cloud, de la data, de la cybersécurité et du développement (React, Angular, Node.js).

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