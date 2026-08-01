Un chercheur en sécurité a montré qu’un document Microsoft Word peut embarquer une invite cachée, capable de détourner Copilot pour Word et de se recopier dans d’autres fichiers. Résultat: la propagation suit les usages normaux de création et de partage de documents, sans macros.

Le scénario tranche avec l’image classique du malware qui s’installe sur une machine. Ici, la charge se loge dans le texte d’un document, peut rester invisible pour la personne qui le lit, puis réapparaître dans des fichiers générés ou modifiés par l’assistant. Le risque n’est pas seulement technique: dans une entreprise, Word circule partout, entre équipes, prestataires, clients, et sert souvent de base à de nouveaux documents.

Le point de départ est une fonctionnalité devenue courante: demander à Copilot de rédiger, résumer ou reformuler un texte en s’appuyant sur un ou plusieurs documents sources. Si l’un de ces fichiers contient des instructions malveillantes dissimulées, l’assistant peut les intégrer à son contexte et les exécuter, puis les copier dans le document de sortie. La contamination peut alors se poursuivre à chaque réutilisation.

En chiffres 144 jours de coordination mentionnés d’après Numerama 2 tentatives de correctif rapportées d’après Numerama 28 juillet 2026 date de publication des conclusions d’après Numerama mars 2026 début du travail avec Microsoft évoqué d’après Numerama et The Register

Une invite cachée qui se copie dans les documents Word

La démonstration repose sur une technique d’injection de prompt: des instructions sont glissées dans un document, de façon à influencer le comportement de Copilot for Word quand ce document sert de source. Malwarebytes décrit un mécanisme où Copilot modifie le document actif et y ajoute l’intégralité du message malveillant en texte blanc (donc difficile à repérer), ce qui transforme le fichier en nouveau vecteur de propagation [1].

Le principe est simple à comprendre au quotidien. Un document piégé n’a pas besoin d’exécuter du code sur l’ordinateur. Il doit seulement être utilisé comme référence par Copilot. À ce moment-là, l’assistant lit le contenu, y compris des parties qui peuvent passer inaperçues à l’écran, puis réinjecte ces instructions dans le nouveau document qu’il produit. Le fichier créé devient à son tour un document contaminant, prêt à être partagé comme n’importe quelle pièce jointe.

Ce qui rend l’attaque délicate à détecter tient à la chaîne de responsabilité: les documents sont créés et modifiés par des utilisateurs légitimes, dans des flux de travail banals (relecture, synthèse, mise en forme, création d’un modèle). Malwarebytes souligne que cette normalité peut compliquer la traçabilité, car il ne s’agit pas d’une macro ou d’un exécutable identifiable, mais d’un contenu textuel recopié d’un fichier à l’autre [1].

Pourquoi la propagation peut passer sous le radar des équipes IT

Numerama insiste sur un point clé: la propagation ne demande pas d’action répétée de l’attaquant. Une fois le document initial en circulation, l’effet peut se reproduire tout seul dès qu’un utilisateur s’appuie sur ce fichier dans Copilot pour produire un autre document [3]. C’est une différence majeure avec des attaques plus bruyantes qui déclenchent des alertes (téléchargement d’un binaire, exécution d’une macro, connexion à un serveur de commande).

Dans un environnement professionnel, le risque se niche dans des scènes très concrètes:

un service RH qui réutilise un ancien document comme base pour une nouvelle note,

un cabinet de conseil qui compile plusieurs fichiers clients pour produire une synthèse,

une équipe finance qui demande à Copilot de reformuler ou d’harmoniser des tableaux et commentaires.

Dans tous ces cas, le document source est un ingrédient du travail, et l’assistant peut devenir le mécanisme de recopie.

Autre élément important: l’attaque décrite ne repose pas sur des macros ni sur des logiciels malveillants traditionnels, selon Malwarebytes [1]. Or, dans beaucoup d’organisations, la défense historique autour de Word a justement consisté à durcir ou bloquer les macros, à filtrer les pièces jointes, à surveiller des comportements d’exécution. Ici, la surface d’attaque se déplace vers la relation entre un document et un assistant IA.

Sécurité bureautique: ce que ça change Propagation discrète Le vecteur est un document Word partagé, pas un programme à installer. La diffusion peut suivre les échanges habituels de fichiers, selon Malwarebytes [1]. Sécurité des prompts La faille met en cause la capacité de Copilot à distinguer des données d’un document et des instructions à exécuter, selon Numerama [3]. Risque entreprise Les usages courants, modèles, synthèses, documents RH ou finance, peuvent amplifier la diffusion si des sources non fiables sont ingérées par Copilot. Correctifs en cours Des mises à jour et atténuations sont mentionnées, mais la recherche citée indique que l’attaque reste possible après plusieurs mois, selon Numerama et The Register [3][4]. Traçabilité compliquée Les documents étant modifiés par des utilisateurs légitimes, l’origine de la contamination peut être plus difficile à retracer, selon Malwarebytes [1].

144 jours de corrections selon Numerama, et une vulnérabilité qui persiste

Le chercheur cité par Numerama, Hkon Mly, explique avoir travaillé avec Microsoft sur le sujet depuis mars 2026 et avoir publié ses conclusions le 28 juillet 2026 [3]. Numerama rapporte aussi un délai de 144 jours de coordination, avec deux tentatives de correctif et une mise à niveau du modèle IA sous-jacent, tout en indiquant que l’attaque reste possible [3].

The Register rapporte également que Mly a travaillé avec Microsoft depuis mars 2026 et que, malgré plusieurs mises à jour, cette classe de Copilot worm reste viable. Le média précise que Microsoft a atténué l’exploit montré par la preuve de concept initiale, mais qu’une reformulation de la charge a permis de propager le ver et d’altérer des données financières dans un document cible [4].

Dans la pratique, cela illustre un problème récurrent de la sécurité des assistants: filtrer une formulation précise ne suffit pas toujours, car un même objectif peut être exprimé autrement. Le cœur du sujet est moins une phrase interdite qu’un comportement: quand Copilot intègre trop facilement le contenu d’un document source comme instruction au lieu de le traiter comme donnée, il ouvre une porte à l’abus.

Qui est concerné, et quels réflexes adopter dans Word au quotidien

Le risque concerne d’abord les organisations qui utilisent Copilot pour Word avec des documents sources multiples, partagés entre équipes. Plus les fichiers circulent (modèles, comptes rendus, notes de synthèse), plus la probabilité d’introduire un document non fiable augmente. The Register résume l’idée en recommandant la prudence avec les documents non fiables, car des instructions malveillantes peuvent être cachées et se recopier dans de nouveaux fichiers sans que la victime ne s’en aperçoive [4].

Au quotidien, quelques principes réduisent l’exposition, même sans entrer dans le jargon:

Limiter l’usage de documents externes comme sources pour Copilot quand leur provenance n’est pas claire.

Éviter de transformer un document reçu en modèle réutilisable sans relecture attentive, surtout s’il sert ensuite à produire d’autres documents.

Mettre en place des règles internes: quels types de documents peuvent être ingérés par Copilot, dans quels contextes (RH, juridique, finance), et avec quelles validations.

Ces réflexes ne remplacent pas des protections techniques, mais ils collent à la réalité: la propagation décrite suit les habitudes de bureautique.

Pour les équipes sécurité et IT, l’enjeu est aussi organisationnel: si un document Word peut devenir un vecteur de propagation via un assistant, la gestion du risque ne se limite plus à bloquer les macros. Il faut regarder les usages IA, les politiques de partage, et la manière dont les utilisateurs construisent leurs documents à partir de sources. La question qui reste ouverte est celle de la réponse produit: comment Microsoft peut empêcher qu’un texte caché soit interprété comme une consigne, tout en conservant la capacité de Copilot à exploiter des documents longs et hétérogènes.

Questions fréquentes sur le ver IA dans Word

Est-ce un virus classique installé sur l’ordinateur?

Non. La démonstration décrite s’appuie sur une injection de prompt cachée dans un document, recopiée par Copilot lors de la génération ou modification d’autres fichiers, selon Malwarebytes [1]. Faut-il activer des macros pour être exposé?

Non. La propagation décrite peut se faire sans macros ni malware traditionnel, via des documents modifiés par Copilot, selon Malwarebytes [1]. Comment la contamination se propage-t-elle concrètement?

Quand un document piégé est utilisé comme source par Copilot, l’assistant peut intégrer l’invite cachée à son contexte et la recopier dans le document produit, ce qui crée un nouveau vecteur, selon Numerama [3]. Microsoft a-t-il déjà corrigé le problème?

Des mises à jour et tentatives d’atténuation sont mentionnées, mais la recherche citée indique que l’attaque reste possible après une période de coordination, selon Numerama et The Register [3][4].