Smalltalk : l’influence d’un langage oublié sur la programmation orientée objet

Avez-vous déjà entendu parler de Smalltalk ? Non ? Eh bien, vous n’êtes pas le seul. Pourtant, ce langage de programmation a eu une influence énorme sur tout ce qui touche à la programmation orientée objet. Prenons le temps de découvrir comment smalltalk a redéfini le développement de langages de programmation et pourquoi son impact durable se fait encore sentir aujourd’hui.

Qu’est-ce que Smalltalk ?

Créé dans les années 1970 par Alan Kay et son équipe chez Xerox PARC, smalltalk était un des premiers langages à mettre en œuvre des concepts de programmation orientée objet. Alors que d’autres langages se concentraient sur le calcul et le traitement de données, smalltalk se focalisait sur l’intégrité des objets. Chaque composant du programme était considéré comme un “objet”, avec ses propres responsabilités et comportements.

C’était quelque chose de révolutionnaire à l’époque. Contrairement aux langages précédents, où il fallait souvent gérer soi-même la mémoire et le suivi des variables, smalltalk permettait de manipuler directement de gros blocs de données grâce à un cadre structurel bien défini. C’est un peu comme passer de la sculpture sur bois à l’utilisation de LEGO : soudain, chaque pièce avait sa place et sa fonction.

Les principes fondamentaux de Smalltalk

Smalltalk repose sur quelques idées simples mais puissantes :

Tout est objet.

La communication entre objets se fait par envoi de messages.

L’environnement est dynamique et interactif.

Le code source est accessible et modifiable à tout moment.

Ces idées peuvent sembler évidentes aujourd’hui, mais à l’époque, elles ont permis une approche complètement nouvelle du développement de langages de programmation. Le paradigme orienté objet que smalltalk a popularisé a ouvert la voie à des langages comme java et ruby.

L’héritage de Smalltalk

Alors, quel est exactement l’impact durable de smalltalk ? Pourquoi devrions-nous nous intéresser à un langage vieux de plusieurs décennies ?

Pour mieux comprendre, regardons les langages modernes : java, ruby, python, et même le très populaire javascript. Tous ces langages ont tiré parti des concepts introduits par smalltalk. Par exemple, le système de classes dans smalltalk a été repris presque mot pour mot dans ruby. La façon dont objets communiquent dans objective-c découle aussi directement des travaux faits sur smalltalk.

Influence sur Objective-C et Java

Lorsqu’on parle de l’influence de smalltalk, on ne peut pas ignorer objective-c, le langage qui a donné vie aux principales applications Mac OS et iOS. Brad Cox, le créateur d’Objective-C, s’est fortement inspiré des idées de smalltalk.

Mais ce n’est pas tout. James Gosling, le créateur de java, a également reconnu l’influence de smalltalk sur son travail. La syntaxe spécifique de java est différente, mais les concepts sous-jacents de classes, objets et héritage remontent tous à smalltalk.

Smalltalk et la culture open-source

Un autre aspect fascinant est la contribution de smalltalk à la culture open-source. À une époque où la plupart des logiciels étaient propriétaires, les créateurs de smalltalk ont choisi de partager leur travail avec la communauté. Cela a jeté les bases pour les projets open-source que nous considérons maintenant comme allant de soi.

Smalltalk a aussi encouragé une approche collaborative du développement logiciel. Les équipes étaient plus enclines à travailler ensemble, tester de nouvelles idées et affiner les méthodes existantes. Ce type de collaboration ouverte est devenu un pilier essentiel dans le monde technologique actuel.

Smalltalk dans le monde académique

Ce n’est pas juste dans l’industrie logicielle que smalltalk a laissé sa marque. Dans le milieu académique, smalltalk a été utilisé pour enseigner les bases de la programmation orientée objet. Son environnement interactif et dynamique en faisait un outil parfait pour les enseignants souhaitant montrer les concepts en action plutôt que théoriquement.

Plusieurs universités continuent à utiliser smalltalk comme un tremplin pour introduire des concepts avancés. Les étudiants qui commencent par apprendre smalltalk trouvent souvent qu’ils sont mieux préparés pour aborder des langages modernes comme java ou python.

Pourquoi Smalltalk est-il tombé dans l’oubli ?

Avec tout ce que smalltalk a accompli, pourquoi n’est-il pas plus largement utilisé aujourd’hui ? Il y a plusieurs raisons possibles. D’abord, l’arrivée de langages plus simplifiés et abordables a attiré les développeurs vers d’autres cieux. Ensuite, la courbe d’apprentissage de smalltalk pouvait être assez raide pour les débutants.

De plus, l’accent mis sur un environnement de développement entièrement intégré (ide) pouvait rebuter certains qui préféraient des outils plus flexibles. Mais malgré ces défis, la richesse et l’élégance de smalltalk continuent d’être admirées par ceux qui prennent le temps de l’explorer.

Le renouveau de Smalltalk ?

Connaissant tous les avantages de smalltalk, pourrait-on imaginer un retour en force de ce langage ? Certains enthousiastes le pensent. Il existe aujourd’hui des versions modernisées de smalltalk comme Pharo et Squeak qui tentent de rendre ce langage accessible à une nouvelle génération de développeurs.

Ces initiatives montrent que malgré les avancées technologiques, certaines idées de base restent intemporelles. Même si smalltalk n’est pas redevenu mainstream, son esprit continue d’animer certaines communautés de développeurs passionnés.

Ce que Smalltalk peut nous apprendre aujourd’hui

Outre les aspects techniques, smalltalk a beaucoup à nous apprendre sur la philosophie du codage. La manière dont ce langage encourage l’expérimentation, la transparence et l’interactivité est quelque chose dont nous pouvons tous tirer profit.

Pensez-y comme ça : alors que beaucoup de gens cherchent des solutions toutes faites, smalltalk incite à chercher des réponses de manière proactive et créative. Cette mentalité pourrait bien être la clé pour résoudre les problèmes complexes de notre époque.

Apprendre de Smalltalk si vous êtes développeur

Si vous êtes développeur, embarquer dans l’aventure smalltalk peut être incroyablement enrichissant. Non seulement cela vous donnera une nouvelle perspective sur la programmation orientée objet, mais cela peut aussi améliorer vos compétences dans des langages contemporains comme java ou ruby.

Et si jamais vous vous lancez dans le développement de langages de programmation, étudier smalltalk est quasiment un incontournable. Les leçons apprises ici sont d’une valeur inestimable pour toute personne cherchant à imiter ou surpasser les géants du passé.