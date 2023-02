Comment communiquer dans son entreprise à l’aide de présentoirs ?

Lorsque nous parlons de PLV, nous nous référons à la publicité sur le lieu de vente. Une action, qui devient de la plus haute importance dans les magasins, car bien souvent les présentoirs servent de levier de vente.

Actuellement, la plupart des achats effectués dans les magasins sont réalisés par impulsion, c’est-à-dire que le consommateur n’avait pas prévu l’achat avant d’entrer dans le magasin.

Pour augmenter vos ventes, vous avez donc besoin d’éléments qui vous aident à générer ces impulsions chez les clients comme les présentoirs. Mais encore faut-il savoir où les placer.

Où faut-il placer les présentoirs dans un point de vente ?

De nombreuses marques envoient des présentoirs aux points de vente pour mettre en valeur leurs produits. Ceux-ci peuvent être de différentes formes, tailles et matériaux, et c’est le magasin, qui devra choisir le meilleur endroit pour les mettre.

Cependant, vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste du Trade Marketing qui sera chargé de trouver le meilleur endroit pour placer le présentoir. De cette façon, vous vous assurez d’avoir un site privilégié qui vous distingue de la concurrence.

Le professionnel se chargera de rechercher les points chauds de l’établissement, pour donner la plus grande visibilité possible à vos produits et à votre marque. Quels sont ces points chauds ?

Le comptoir, au milieu du magasin, dans la vitrine, il s’agit de trouver des points stratégiques pour assurer la rotation du produit, c’est-à-dire qu’il soit vu et vendu.

Mais pour cela, il est nécessaire que le produit attire l’attention.

Un autre facteur à prendre en compte, et ce qui peut influencer la position d’un produit donné, sont les habitudes de consommation des consommateurs. En ce sens, l’ordre dans lequel les produits sont placés est important.

Quel sera l’itinéraire du client quand il entrera dans le magasin ?

L’organisation des couloirs et la position de la porte a aussi une grande importance. Par exemple, dans les supermarchés, le premier couloir que vous rencontrez habituellement dès que vous entrez est celui des boissons. Ensuite, vous trouvez généralement des produits laitiers, produits frais, fruits et légumes et les produits congelés.

Et enfin, les produits secs, de nettoyage et d’hygiène personnelle. Que les produits d’un supermarché suivent cet ordre n’est pas un hasard, mais tout est stratégiquement placé selon les demandes et les habitudes de consommation des clients.

Dans le cas des magasins, chaque cas est différent. Cela signifie que la position des produits variera en fonction des habitudes de consommation. Il est donc important de connaître votre Buyer Persona et de savoir comment elle interagit avec la marque.

Une autre raison pour laquelle il est important de connaître le parcours de votre client dans le magasin pour placer vos présentoirs, c’est qu’il faut aider le consommateur à trouver rapidement ce qu’il cherche, au cas où il serait pressé. En utilisant un présentoir de magasin, vous facilitez les recherches.

À cet égard, la promotion des achats par impulsion est importante, car tout en allant chercher ce dont vous avez besoin, en cours de route, vous pouvez réaliser que vous voulez d’autres produits que vous ne vouliez pas jusqu’à présent.

Compte tenu de tous ces éléments, il est important de ne pas faire beaucoup de changements dans la position des produits, seulement ceux que vous voulez mettre en évidence à un moment donné.

De cette façon, vous ne désorienterez pas le consommateur habituel. Il est également important que tout soit visible et à la hauteur des yeux du consommateur. Par exemple, les produits destinés aux enfants, il est important qu’ils soient sur des étagères basses, afin qu’ils puissent les voir.

La PLV, la clé du succès commercial

La PLV est directement liée aux présentoirs, affiches, inscriptions, affichages… Elle comprend un certain nombre de stratégies pour stimuler et augmenter les ventes.

Quels sont les objectifs de la publicité sur le lieu de vente ?

La PLV vous permet d’atteindre différents objectifs dans votre entreprise, à savoir :

attirer l’attention des consommateurs : l’objectif principal lors de la création d’un présentoir, c’est qu’il attire l’attention du consommateur, pour cela il doit avoir un design accrocheur. Dans ce sens, les couleurs, les formes et le placement joueront un rôle fondamental ;

informer le consommateur : mettre en avant un produit ou un article peut se faire pour plusieurs raisons : présenter un nouveau produit qui vient de sortir sur le marché ou parce qu’il est en promotion. C’est une façon de communiquer avec le consommateur, sans lancer de campagnes de marketing ;

changer d’ambiance : les présentoirs décorent. C’est une façon de rénover et de changer l’ambiance du magasin sans grands changements ni investissement. La rotation des produits est importante, et grâce aux exposants c’est possible ;

stimuler les ventes : grâce à la publicité sur le lieu de vente, les ventes peuvent être motivées même dans le même établissement et immédiatement, en influençant directement la décision d’achat.

En conclusion, prendre en compte la publicité sur le lieu de vente est essentiel pour assurer le succès de vos ventes et la rotation de vos produits.