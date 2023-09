Citroën batterie de voiture Citroën ZX Break 1.6i Avantage (1993-1998) Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 54Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 530A Dimensions : 207 x 175 x 190mm Polarité : [- +]

Vous entendez de plus en plus souvent parler de l’enseignement Montessori, mais vous hésitez encore à inscrire votre enfant dans une école de ce type ? Vous êtes actuellement à la recherche d’une méthode d’apprentissage spécialisée pour la rentrée de votre enfant et vous avez pensé à opter pour une école Montessori ?

Entre autonomie, liberté ou encore confiance en soi pour l’enfant, l’école Montessori offre de nombreux atouts pour les petits. Avant de choisir le type d’enseignement qui vous convient le mieux pour votre enfant, nous vous proposons de découvrir les principaux avantages de l’école Montessori à Paris.

Une liberté d’apprentissage pour l’enfant

Premier avantage de l’école Montessori, cette méthode laisse une grande liberté d’apprentissage pour l’enfant. En effet, à l’école Montessori, votre enfant sera libre d’apprendre ce qu’il veut et de faire les activités dont il a envie à son rythme. Suivi par un encadrant bienveillant, votre enfant pourra choisir ces activités au fil de la journée au fur et à mesure de ses envies.

Contrairement à une école classique où l’emploi du temps est dicté par l’enseignant et où les enfants n’ont généralement que très peu de choix, l’enseignement Montessori offre une liberté d’apprentissage qui permet de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre enfant s’épanouisse à l’école.

Une autonomie acquise rapidement par les enfants

Autre avantage, cette grande liberté permet aux enfants d’acquérir très rapidement de l’autonomie. Il est en effet constaté que les enfants dans les écoles Montessori ont beaucoup plus d’autonomie que dans les écoles classiques au même âge.

Les enfants s’habituent très rapidement à choisir leurs activités et à se débrouiller au fil de leur journée pour s’organiser en toute autonomie.

Cette prise d’autonomie se retrouve aussi à la maison où les enfants s’en sortent mieux dans la vie de tous les jours. Notez qu’il existe de nos jours de plus en plus d’écoles Montessori. Que vous cherchiez une école Montessori à Paris ou ailleurs, vous trouverez forcément l’établissement qui fera le bonheur de votre enfant et lui permettra de gagner en autonomie et de s’épanouir.

Une meilleure concentration

Ensuite, les enfants qui sont scolarisés dans une école Montessori ont une meilleure concentration. En faisant des activités qui les intéressent et qu’ils ont envie de faire au moment présent, les plus jeunes mettent toutes les chances de leur côté de se concentrer davantage sur ce qu’ils sont en train de faire.

Cela développe ainsi leur capacité de concentration et ils obtiennent rapidement une meilleure concentration pour toutes les activités de manière générale dans la vie. Quand on sait que la capacité de concentration est une des clés de la réussite et que nombre de personnes ont tendance à la perdre de plus en plus dans notre monde, développer la concentration de votre enfant est un atout non négligeable pour son futur.

Une découverte de ses passions

L’école Montessori permet aussi à votre enfant de se découvrir dès son plus jeune âge. En effet, en choisissant ses activités, il va s’orienter tout naturellement vers ce qu’il préfère. Quand certains enfants vont se révéler très bons et patients pour certaines activités, d’autres vont préférer d’autres matières. Votre enfant a donc la chance d’apprendre davantage de choses qui l’intéressent et pour lesquelles il est doué. Il découvre ainsi ses passions et peut s’épanouir dans les domaines qui l’intéressent le plus dès le plus jeune âge.

Une meilleure confiance en soi

Parmi les atouts majeurs de l’école Montessori, elle permet aux enfants de développer une meilleure confiance en eux. Dans ce type d’école, il n’y a pas de notes et les enfants ne sont pas mis en concurrence les uns avec les autres. Vous n’avez donc aucune chance que votre enfant se retrouve en échec scolaire très jeune. Vous êtes même sûr que votre enfant va prendre confiance en lui au fil des mois passés dans son école. La confiance est l’une des clés de la réussite dans la vie et elle est souvent mise à rude épreuve avec le système de notation ou de matières imposées à l’école. Avec la méthode Montessori, votre enfant pourra prendre confiance en lui dès son démarrage dans la vie.

Une entraide entre les enfants

Enfin, l’école Montessori développe les capacités d’entraide des enfants. Dans ce type d’école, les groupes d’âge sont généralement plus larges et il est normal pour les grands d’aider les plus petits. Les enfants sont donc autonomes et se débrouillent entre eux pour se guider quand quelqu’un a besoin d’aide. Si chacun range l’activité qu’il vient de finir, il n’est pas rare d’avoir un coup de main de son copain quand quelque chose va de travers. Si vous choisissez une école Montessori pour vos plus jeunes, vous les verrez donc développer de véritables capacités de solidarité les uns avec les autres.

Et pour vous, quels sont les avantages de l’école Montessori et avez-vous envie d’inscrire votre enfant dans une école de ce type ?