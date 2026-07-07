56 réacteurs en service, 28 en construction, la Chine mise sur sa technologie, ce modèle surprend l’Occident

La Chine accélère sur le nucléaire avec une ligne claire: construire davantage en s’appuyant sur des technologies nationales, et réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. Cette stratégie combine souveraineté industrielle, sécurité énergétique et ambition d’exportation, sur fond de lutte contre les énergies fossiles.

Le mouvement n’est pas seulement technique. Il redessine une chaîne de valeur complète, des mines d’uranium aux chantiers de réacteurs, et installe Pékin dans une compétition où se mêlent politique industrielle, diplomatie et normes de sûreté. Le pari chinois consiste à industrialiser vite, à standardiser ses modèles et à prouver, à l’étranger, qu’ils peuvent rivaliser avec les offres historiques.

Longtemps, le pays a importé des réacteurs et des briques technologiques critiques. La bascule vers des conceptions domestiques sert deux objectifs: sécuriser le calendrier de construction sur le territoire, et bâtir un produit exportable, à la manière de ce que la Chine a fait dans d’autres secteurs industriels.

En chiffres 24 nouvelles centrales prévues d’ici 2030 plan nucléaire chinois cité par la presse économique 2030 horizon affiché pour le plan cadre temporel des annonces

Des réacteurs importés aux modèles chinois: la quête d’autonomie technologique

Le point de départ est un constat: pendant des années, la montée en puissance du parc chinois s’est appuyée sur des technologies étrangères, un choix pragmatique pour gagner du temps, former des ingénieurs et créer un tissu industriel. La logique a changé: Pékin veut limiter la dépendance aux partenaires extérieurs sur un secteur jugé stratégique, selon L’Opinion [SOURCE 1].

Cette volonté d’autonomie dépasse la seule production d’électricité. Elle touche la conception des réacteurs, la fabrication des équipements, la maintenance et la capacité à déployer des séries homogènes, autrement dit à construire plusieurs unités sur un standard commun. Ce standardisation, dans l’industrie lourde, est un levier classique pour réduire les risques de chantier et stabiliser les compétences des sous-traitants.

Le choix de technologies domestiques répond aussi à une contrainte géopolitique: l’accès à certaines pièces, logiciels et services peut devenir plus incertain quand les tensions internationales montent. En internalisant davantage, Pékin cherche à reprendre la main sur son rythme de construction et sur ses arbitrages de sûreté, un enjeu central pour un secteur où la moindre dérive se paie en années de retard.

À cela s’ajoute un argument de politique industrielle: un programme nucléaire soutenu crée des emplois qualifiés, structure des filières métallurgiques et électroniques, et irrigue la recherche. La Chine, en misant sur son propre savoir-faire, cherche à capter une part plus large de la valeur ajoutée, plutôt que de rester un simple acheteur de licences et de composants.

Un plan d’expansion qui vise aussi l’export, du Pakistan à d’autres marchés

La stratégie ne se limite pas au territoire chinois. Pékin cherche à exporter son savoir-faire nucléaire, avec des projets cités au Pakistan, d’après Le Temps [SOURCE 3]. L’exportation joue un rôle double: elle apporte des contrats, mais elle sert aussi de vitrine. Dans le nucléaire, une technologie se vend rarement sur brochure, elle se vend sur un historique d’exploitation, des références et une capacité à accompagner sur des décennies.

Pour mesurer l’écart avec les acteurs historiques, il faut rappeler que l’export nucléaire est autant une affaire de diplomatie que d’ingénierie. Les offres incluent souvent financement, formation, fourniture de combustible, gestion du cycle et parfois reprise de certains services sur la durée. La Chine tente de proposer un package complet, cohérent avec sa manière d’exporter des infrastructures dans d’autres domaines.

Ce mouvement est aussi visible dans le discours public: la Chine met en avant ses technologies maison et son ambition de s’imposer à l’international, souligne une synthèse reprise par la presse [SOURCE 2]. Autrement dit, l’export n’est pas un débouché opportuniste, c’est une extension logique d’un programme domestique conçu pour produire en série et réduire les coûts unitaires sur la durée.

Reste que l’export nucléaire se heurte à des barrières élevées: exigences de sûreté, cadres réglementaires, acceptabilité politique et concurrence. Les pays acheteurs arbitrent entre prix, conditions de financement, dépendance technologique et alignements diplomatiques. Dans ce jeu, Pékin avance un argument simple: si la Chine construit beaucoup chez elle, elle apprend plus vite, et elle peut ensuite proposer à l’étranger une solution éprouvée.

Souveraineté, export et approvisionnements Souveraineté industrielle La priorité donnée aux technologies nationales vise à réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers dans un secteur stratégique, selon L’Opinion [SOURCE 1]. Montée en cadence Le plan d’expansion mentionne 24 nouvelles centrales prévues d’ici 2030, ce qui implique une industrialisation rapide des chantiers [SOURCE 5]. Vitrine à l’export Des projets au Pakistan servent de référence pour crédibiliser l’offre chinoise à l’international, d’après Le Temps [SOURCE 3]. Chaîne de valeur intégrée La Chine consolide sa présence des mines d’uranium aux centrales, pour sécuriser les approvisionnements et soutenir l’export [SOURCE 4]. Normes et sûreté La crédibilité internationale d’une offre nucléaire dépend aussi de la capacité à répondre aux exigences réglementaires et à tenir les engagements de chantier.

De l’uranium aux chantiers: Pékin sécurise la chaîne d’approvisionnement

La construction de centrales ne suffit pas, il faut sécuriser le combustible et les intrants. La Chine travaille à consolider sa présence sur l’ensemble de la filière, des mines d’uranium aux centrales, en articulant sécurisation des approvisionnements et exportation de technologies, selon un dossier consacré à cette stratégie [SOURCE 4].

Ce point est décisif: un parc nucléaire engage un pays sur le long terme. L’uranium, l’enrichissement, la fabrication du combustible et la gestion du cycle conditionnent la continuité de production et la souveraineté énergétique. En diversifiant ses sources et en investissant dans l’amont, Pékin cherche à réduire les vulnérabilités liées aux marchés internationaux et aux routes logistiques.

À titre de comparaison, les grands programmes nucléaires occidentaux ont historiquement reposé sur des filières intégrées, avec des champions industriels capables de couvrir la conception, la construction et une partie du cycle du combustible. La Chine cherche un résultat similaire, mais avec sa propre base industrielle et ses partenaires. Le message envoyé est clair: pour exporter des réacteurs, il faut aussi être crédible sur le combustible, la maintenance et la continuité des services.

Cette stratégie d’intégration verticale a un autre effet: elle renforce le pouvoir de négociation. Un fournisseur capable de proposer une solution complète peut peser davantage dans les discussions commerciales et diplomatiques, surtout dans des pays où le financement et la formation sont aussi importants que la technologie elle-même.

Des objectifs affichés à l’horizon 2030 et une course aux nouveaux usages

La trajectoire chinoise est portée par des annonces d’expansion. La Chine affiche un plan nucléaire ambitieux, avec 24 nouvelles centrales prévues d’ici 2030, selon une source de presse économique [SOURCE 5]. Ce chiffre donne la mesure de l’effort: il s’agit d’un programme industriel, avec ses besoins en compétences, en contrôle qualité et en gestion de projets.

Cette accélération s’accompagne d’un intérêt pour de nouveaux usages de l’énergie nucléaire, selon la même source [SOURCE 5]. L’enjeu est de dépasser la seule production d’électricité pour répondre à d’autres besoins énergétiques, un terrain où plusieurs pays explorent des solutions, avec des contraintes de sûreté et de compétitivité très spécifiques.

Dans ce contexte, la Chine cherche à verrouiller un avantage: si elle parvient à industrialiser rapidement ses technologies domestiques, elle peut créer des effets d’échelle, améliorer ses standards et se constituer un portefeuille de références. Or, dans le nucléaire, les références comptent autant que les performances théoriques. Les calendriers, la qualité d’exécution et la capacité à tenir des engagements contractuels deviennent des arguments commerciaux.

La question qui se pose, au-delà des annonces, est celle de la soutenabilité industrielle: capacité des sous-traitants, disponibilité des ingénieurs, contrôle de la qualité sur des séries longues, et articulation avec les exigences de sûreté. C’est souvent sur ces points, plus que sur le papier des brochures techniques, que se joue la crédibilité d’une puissance nucléaire exportatrice.

FAQ

Pourquoi la Chine veut-elle privilégier ses propres technologies nucléaires?

Pour réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers et gagner en souveraineté industrielle sur un secteur stratégique, selon L’Opinion [SOURCE 1].

La Chine exporte-t-elle déjà des centrales nucléaires?

Des centrales chinoises sont en construction au Pakistan, d’après Le Temps [SOURCE 3].

Quelle place occupe l’uranium dans la stratégie chinoise?

Pékin travaille à sécuriser la chaîne, des mines d’uranium aux centrales, en combinant approvisionnements et exportation de technologies, selon une analyse dédiée [SOURCE 4].

Quel horizon la Chine affiche-t-elle pour ses nouveaux projets?

Un plan mentionne 24 nouvelles centrales prévues d’ici 2030, selon la presse économique [SOURCE 5].

Au-delà de l’électricité, quels nouveaux usages sont évoqués?

La Chine met en avant une nouvelle utilisation de l’énergie nucléaire dans le cadre de son plan, selon la même source [SOURCE 5].

Cap sur la technologie nucléaire chinoise

Autonomie : Pékin veut réduire la dépendance aux technologies étrangères dans le nucléaire.

: Pékin veut réduire la dépendance aux technologies étrangères dans le nucléaire. Industrialisation : le choix de modèles domestiques vise la standardisation et la construction en série.

: le choix de modèles domestiques vise la standardisation et la construction en série. Export : des projets sont cités au Pakistan, vitrine pour une offre chinoise à l’international.

: des projets sont cités au Pakistan, vitrine pour une offre chinoise à l’international. Approvisionnements : l’amont, dont l’uranium, fait partie de la stratégie de sécurisation.

: l’amont, dont l’uranium, fait partie de la stratégie de sécurisation. 2030: un plan évoque 24 nouvelles centrales prévues d’ici cette échéance.

Les arbitrages industriels et géopolitiques

Souveraineté technologique : limiter l’exposition aux dépendances extérieures sur des composants et services critiques.

: limiter l’exposition aux dépendances extérieures sur des composants et services critiques. Crédibilité export : transformer un programme domestique en références internationales.

: transformer un programme domestique en références internationales. Chaîne du combustible : sécuriser l’uranium et le cycle pour garantir la continuité d’exploitation.

: sécuriser l’uranium et le cycle pour garantir la continuité d’exploitation. Normes et sûreté : convaincre sur la qualité d’exécution et la conformité réglementaire.

: convaincre sur la qualité d’exécution et la conformité réglementaire. Diplomatie: intégrer financement, formation et services dans l’offre, comme pour d’autres infrastructures.