Dernièrement, l’e-308 a fait sensation avec son offre alléchante de location à partir de 250 € par mois. Cependant, derrière cette proposition attractive se cachent des conditions à considérer avec précaution.

Des Finitions “Classiques” aux Tarifs Corsés

Depuis peu, Peugeot a ouvert les commandes pour les finitions “classiques” de l’e-308, à savoir Allure et GT, suite à la version First Edition de lancement. Néanmoins, les tarifs de ces versions ont été critiqués pour leur caractère élevé, démarrant à 45 720 €. Cette somme paraît d’autant plus saillante lorsqu’on considère le moteur de seulement 156 ch et une batterie de 54 kWh offrant une autonomie maximale de 413 km en cycle mixte WLTP.

Promotions et Remises : Peugeot Réagit

Face à ce contexte, Peugeot a rapidement ajusté sa stratégie commerciale. Des promotions ont été mises en place, totalisant une remise de 1420 € et une prime de reprise de 3000 €, ce qui représente un rabais public de 4420 € sans négociation préalable. L’entrée de gamme Allure voit ainsi son tarif descendre à 41 300 €.

Un Attrape-Regard : la Location

La proposition la plus séduisante reste la location, avec un prix de départ de 250 € par mois pour l’e-308. Ce chiffre, inférieur de 50 € à la version électrique de la Megane, est même comparable à celui annoncé pour la MG4 au printemps dernier.

Cependant, il est important de rester vigilant quant aux conditions. Cette offre est basée sur une location longue durée de 36 mois, un standard du marché. Cependant, le premier loyer est substantiel, atteignant 4 250 €, en comptant les aides à l’achat. Le bonus de 5 000 € est inclus, mais il y a également une prime de 2 500 € pour la mise au rebut d’un véhicule essence d’avant 2006 ou diesel d’avant 2011. Sinon, le premier loyer augmenté atteint 6 750 €.

Un Jeu de Kilomètres et de Coûts

Le tarif de 250 € concerne la version Allure, et celle-ci est bien équipée avec des jantes 18 pouces, un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra de recul, une instrumentation numérique de 10 pouces, la navigation sur un écran tactile de 10 pouces, la climatisation automatique bizone ainsi que des sièges et un volant chauffants.

Cependant, il faut être attentif au piège. Cette offre entre dans le cadre de l’opération “loyer sur mesure” de Peugeot, similaire à celle lancée avec la 208. Elle offre seulement 500 km inclus par mois, soit 6 000 km par an, ce qui peut s’avérer insuffisant pour un modèle familial. Les kilomètres supplémentaires sont facturés à 7 centimes le kilomètre, soit 7 € par tranche de 100 km. Pour 1 000 km supplémentaires par mois, le loyer grimpe à 285 €.

Un Calcul Comparatif

Bien que cette offre puisse sembler avantageuse par rapport aux 300 € de la Megane avec 833 km inclus par mois, il faut tenir compte du premier loyer. La Megane exige un premier loyer de 3 500 €, avant déduction du bonus et de la prime à la casse.

En fin de compte, Peugeot doit faire face à une concurrence féroce et à des attentes des consommateurs de plus en plus exigeantes. Le marché des voitures électriques évolue rapidement, et les constructeurs doivent s’adapter en proposant des offres alléchantes tout en restant transparents sur les conditions associées.