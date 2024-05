Les Français et le jeu vidéo : nombre de gamers, tendances et perspectives

Depuis quelques années, le monde du gaming connaît une forte croissance, et la France n’est pas en reste. Les raisons de cette popularité croissante sont multiples.

L’évolution de la technologie a permis une expérience de jeu plus immersive et réaliste sur PC, casques VR et consoles Next-Gen, tandis que la disponibilité de jeux mobiles a rendu le gaming accessible à un public plus large.

De plus, les compétitions eSports connaissent un engouement sans précédent, attirant des joueurs professionnels et des spectateurs passionnés. Dans cet article, nous plongerons dans les statistiques, les tendances et les perspectives du gaming en France.

Ce que vous devez retenir :

En 2023, environ 39 millions de Français jouent aux jeux vidéo, avec une pratique régulière pour 50% d’entre eux.

Les jeux vidéo séduisent toutes les tranches d’âge, avec une majorité d’adultes et une parité homme-femme presque atteinte.

Les smartphones sont le support préféré des joueurs français, suivis par les consoles de jeux TV et les ordinateurs.

L’essor des compétitions eSports et des technologies de réalité virtuelle et augmentée façonne l’avenir du gaming en France.

Lire : Nvidia : Révolution dans le monde du gaming ?

Les statistiques clés sur le nombre de gamers en France

Fin 2023, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) dévoilait les résultats de son enquête annuelle réalisée par Médiamétrie, intitulée “Les Français et le Jeu Vidéo”.

Cette étude révèle qu’environ 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo, au moins de façon occasionnelle. En 2023, la France comptait donc plus de 39 millions de joueurs.

Leur pratique est régulière, puisqu’un joueur sur deux dit s’adonner au moins une fois par jour à cette activité. Ces chiffres montrent ainsi que le gaming est un divertissement de premier plan dans l’hexagone.

Les jeux vidéo : un loisir qui séduit au-delà des stéréotypes

Toujours selon Médiamétrie, 86% des joueurs sont des adultes, avec une moyenne d’âge qui se situe autour de 40 ans. Le gaming intéresse toutes les tranches d’âge de la population française, même si le pourcentage de joueurs est beaucoup plus élevé chez les jeunes de 10 à 14 ans (94%), et la génération Z (89% pour les 15-24 ans). Les séniors (60 ans et plus) sont les moins nombreux, mais tout de même : ils sont aujourd’hui 7,4 millions (49%) à jouer aux jeux vidéo, une augmentation considérable par rapport à 2022, qui ne comptait que 6,3 millions de joueurs dans cette même catégorie d’âge. Ces chiffres témoignent de la popularité transgénérationnelle des jeux vidéo en France.

En ce qui concerne la répartition par genre, les statistiques montrent que la parité est quasiment atteinte, puisqu’il y a presque autant d’hommes (52%) que de femmes (48%) chez les gamers.

Lire : Les jeux en ligne : comment trouver les dernières nouveautés ?

Les tendances actuelles et les perspectives pour 2025

Les consoles de nouvelle génération, telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X, ont connu un grand succès en France et continuent d’attirer de nombreux joueurs. Mais le support préféré des français et des françaises pour jouer reste le smartphone. En effet, avec la disponibilité de smartphones de plus en plus puissants et abordables, de nombreux joueurs français se tournent vers les jeux mobiles pour leur divertissement quotidien. Viennent ensuite les consoles de jeux TV, l’ordinateur, les tablettes tactiles, les consoles portables, les box reliées au téléviseur, les smart TV et enfin les boitier TV connectés. On peut néanmoins noter des préférences selon les profils de joueurs : les jeunes jouent majoritairement sur une console de jeux TV, tandis que les seniors jouent en premier lieu sur leur ordinateur, et les femmes préfèrent leur smartphone.

Les jeux vidéo offrent une grande variété de genres, et certains sont plus ou moins populaires selon les plateformes. Sur mobile, les jeux casual sont en tête du top 3 des jeux les plus joués (43%), loin devant les jeux de stratégie (14%) et les jeux de plateforme (12%). Sur console, c’est beaucoup équilibré, puisque que les jeux de sport sont à égalité avec les jeux de rôle/aventure et les jeux de course automobile (34%). Et sur PC, ce sont les jeux de stratégie qui ont le plus la côte (27%), suivis par les jeux multijoueurs en ligne (20%) puis les jeux de rôle/aventure (19%).

Au-delà de ces chiffres, on peut noter plusieurs tendances intéressantes qui influencent la popularité des jeux et la manière dont les joueurs interagissent avec eux.

Tout d’abord, les jeux en ligne et les jeux multijoueurs gagnent en popularité. Si 97% des joueurs jouent en solo, 61% apprécient également la possibilité de jouer avec leurs amis et de se mesurer à d’autres joueurs du monde entier. Les jeux en ligne multijoueurs, tels que Apex et Fortnite, sont particulièrement appréciés pour leur aspect social et compétitif.

Une autre tendance notable est l’essor des compétitions d’eSports en France. Les compétitions d’eSports attirent de plus en plus de joueurs professionnels et de spectateurs passionnés. Des événements majeurs, tels que la Paris Games Week et l’ESWC (Electronic Sports World Cup), font de la France une destination incontournable pour les amateurs d’eSports.

Enfin, l’évolution des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée ouvre de nouvelles possibilités dans l’industrie du jeu vidéo. Les joueurs français sont de plus en plus attirés par les expériences de jeu immersives offertes par ces technologies, qui leur permettent de vivre des aventures ludiques encore plus captivantes.

PGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NCiAgICAgICAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmNoZXJyeXB5Lm9yZy93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtbGVnYS13aXphcmQtZmlsZXppbGxhIC0gQ29waWUvdmlld3MvLi4vaW1hZ2VzL2x3ZC1sb2dvLW1lbnRpb25zLnBuZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSI0MCI+DQogICAgPC9kaXY+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9saXN0Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTFweDttYXJnaW4tYm90dG9tOjVweDsiPjxzcGFuPkNvbnRlbnUgY29uw6d1IGV0IHByb3Bvc8OpIHBhciAjRTIwMjRfNDE1Mjc5LiBMYSByw6lkYWN0aW9uIGRlIE1hZ2F6aW5lIGRlIENvbW11bmljYXRpb24gRW50cmVwcmlzZXMgOiBHYWduZXIgZW4gdmlzaWJpbGl0w6kgc3VyIEludGVybmV0IG4nYSBwYXMgcGFydGljaXDDqSDDoCBsYSByw6lhbGlzYXRpb24gZGUgY2V0IGFydGljbGUuPC9zcGFuPjwvcD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMXB4O21hcmdpbi1ib3R0b206NXB4OyI+PHNwYW4+LSBDcsOpZGl0cyBpbWFnZXMgOiBGcmVlcGlrPC9zcGFuPjwvcD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4=