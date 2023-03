Favoriser l’accès des femmes au secteur de la technologie : les meilleures stratégies à adopter 

Le secteur de la technologie souffre d’une importante carence. Il manque cruellement de modèles féminins.

En France, entre 2018 et 2020, leur effectif a connu une augmentation de 5 %. En effet, en 2020, elles n’étaient que 17 % à exercer dans ce secteur. Il est vrai que c’est décevant. Que faire pour corriger le tir ?

Découvrez ici les stratégies à adopter pour faciliter l’accès des femmes au secteur de la technologie.

Pourquoi les femmes doivent-elles s’intéresser aux métiers du numérique ?

Les métiers du numérique, comme vous le savez sans doute, sont au coeur de nombreux changements technologiques depuis quelques années. C’est pour cela que https://starther.org/ encourage les femmes à s’y intéresser. En effet, à la base, l’informatique était réservée aux femmes. Après l’invention de l’ordinateur, ce sont les femmes qui s’adonnaient premièrement à la programmation (création de logiciels).

Quand on remonte plus loin, on retrouve encore une femme à l’origine de la création du premier programme informatique. Il s’agit bien de Ada Lovelace. Nous étions alors au XIXe siècle. Après elle, de nombreuses femmes ont été engagées dans l’armée pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elles y sont invitées pour la résolution des calculs complexes pouvant rendre les armes plus précises.

Dans la foulée, Grace Hopper fait ressortir pour la première fois le terme de bug informatique. Enrôlée dans la marine des USA, c’est à elle que l’on doit encore le langage informatique moderne. Vous l’auriez compris, l’histoire enseigne que la femme a bien sa place dans le secteur de la technologie. Ce serait légitime qu’elles s’y inscrivent massivement encore aujourd’hui.

Gagner sa vie en étant à la maison

Souvent les hommes voient les femmes comme celles qui doivent rester à la maison pour s’occuper des tâches ménagères, des enfants, etc. Si votre mari ne veut pas que vous sortiez pour travailler, sachez que l’informatique pourrait vous permettre de faire ce que vous aimez depuis le confort de votre domicile. Vous pouvez y exercer en tant que programmeuse, designer, graphiste, développeuse, etc. Tout cela peut se faire à distance. Inutile de mentionner que ces métiers payent très bien.

Pour contribuer à la création des produits numériques plus adaptés à la gent féminine

Qui connaît mieux les besoins des femmes que la femme ? En vous intéressant à ce domaine, vous allez pouvoir mettre à la disposition d’autres femmes des objets et produits numériques qui répondent parfaitement à leurs besoins.

Ils seront d’une meilleure qualité, car vous maîtrisez mieux votre cible que les hommes. Grâce à vous, le vent de la diversification soufflera sur ce secteur. On ne sait jamais, vous pouvez créer des jeux vidéos que les jeunes filles affectionneront mieux. Grâce à vous, les femmes seront mieux considérées dans le milieu. Des stratégies peuvent être mises en place pour vous encourager à embrasser ce secteur.

Mettre en place de nouvelles stratégies de recrutement

Les femmes doivent aussi être conscientes de leur utilité dans le domaine de la technologie. Afin qu’elles s’inscrivent à un programme de formation, les organismes doivent savoir les mobiliser. À cet effet, ils peuvent faire :

le porte-à-porte ;

des annonces sur les réseaux sociaux ;

installer des kiosques d’informations par endroit, etc.

En sensibilisant les familles des jeunes filles sur les avantages qu’elles auront à suivre une formation dans le numérique, elles auront plus de chance de continuer leurs études dans ce domaine. Elles ne seront pas non plus réticentes à chercher un emploi dans ce secteur. Il est aussi primordial qu’elles aient des centres de formation à proximité de leur domicile.

Un accompagnement professionnel

À ce jour, tous les recruteurs n’ont pas encore compris tout ce que la femme peut apporter dans le secteur numérique. Pour pallier cela et les encourager, il leur faut un accompagnement après leur formation. Par exemple, un accompagnement professionnel de six mois tout juste après leur formation où elles gagneront en expérience leur serait d’une grande aide.

Pendant ce laps de temps, elles doivent percevoir un revenu. Ainsi, leur carrière prendra facilement son envol. En agissant ainsi, les femmes ne décrocheront pas au cours de leurs formations. Elles sauront la manière dont l’acquisition de ces nouvelles connaissances les aidera à finir avec le chômage.

Aider les futures entrepreneures

Il est aussi primordial d’aider les futures entrepreneures. Quelques-unes voudront certainement être à leur propre compte pour valoriser leur savoir-faire. Les organismes formateurs peuvent les accompagner dans ce sens. Ceux qui conçoivent des programmes d’appui à l’entrepreneuriat féminin dans ce domaine doivent aussi être à leur écoute.

Elles doivent facilement avoir accès aux services financiers. Toutes ces actions doivent être menées. Ainsi, la femme pourra s’insérer facilement dans le secteur de la technologie et y apporter toute son expertise pour une diversification certaine de ce marché