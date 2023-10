Pommade d'extrait de chanvre et d'arbre de Thé Trompetol Extra Tea Tree (30ml)

La formulation combinée a été conçue pour masser la peau dans les zones douloureuses telles que les muscles, les tendons et les articulations, apaiser les irritations causées par les piqûres d'insectes et soulager divers malaises liés aux problèmes de peau. Il conserve toutes les propriétés exceptionnelles de la pommade Extra ainsi que l'huile essentielle de Tea Tree, connue pour ses effets antiseptiques et antibactériens. Grâce au CC+ (Cannabinoid complex phyto) et à ses propriétés calmantes, régénérantes et anti-inflammatoires, ce produit est un compagnon idéal pour tous les types de sports de basse, moyenne et haute intensité ou de contact, permettant une récupération plus rapide et plus agréable des muscles et articulations avec des ingrédients naturels et biologiques. Pommade naturelle irritations cutanées, piqûres d'insectes Sa texture onguente concentrée lui permet d'agir plus longtemps Sans parabènes, sans gluten, sans huile de palme