Célébrez Halloween en grand : 5 manières originales de partager une nouvelle importante

Halloween est le moment parfait pour ajouter une touche d’originalité et de mystère à vos annonces importantes. Que ce soit pour annoncer une grossesse, un mariage ou une nouvelle maison, les idées pour marquer le coup sont innombrables.

5 façons originales d’annoncer une grande nouvelle à Halloween

Vous souhaitez surprendre vos proches avec une merveilleuse nouvelle qui les laissera sans voix, le jour d’Halloween ? On vous présente ici 5 façons originales d’y parvenir.

1. L’utilisation d’une citrouille pour l’annonce

Les citrouilles sont des éléments emblématiques d’Halloween, matérialisant l’esprit même de cette célébration historique. Il est donc tout à fait envisageable qu’elles deviennent le support principal pour annoncer votre grande nouvelle de manière originale et créative. Si vous voulez, par exemple, procéder à une annonce grossesse halloween, vous pouvez imprimer des citrouilles avec un message subtil sur l’étiquette du vin que vous avez réservé pour l’occasion.

Vous pouvez aussi découper la citrouille et y cacher, à l’intérieur, un test de grossesse. Pour faire plus original, une autre idée est de sculpter la citrouille pour qu’elle révèle votre message lorsqu’elle est éclairée de l’intérieur. Par exemple, découpez des mots comme « Nous serons bientôt parents » ou « On se marie ! » qui apparaissent dans l’ombre projetée.

2. L’invitation des proches à une soirée mystère

Halloween est une fête généralement associée au mystère, où chaque personne se cache sous un déguisement. Et si vous voulez pimenter cette célébration entourée de mystère, quoi de mieux que d’y ajouter encore plus de mystère ? L’idée ici est d’organiser une soirée spéciale Halloween en envoyant des invitations originales à vos proches, sur lesquels vous leur demandez de s’habiller en détective, par exemple.

Au cours de la soirée, vous allez créer des énigmes, cacher des indices dans toute la maison et les amener à trouver la solution. Lorsqu’ils parviendront à réunir tous les indices, ils pourront ainsi décoder le grand secret : la nouvelle importante que vous voulez annoncer.

3. Un jeu de piste captivant pour révéler votre message

Cette idée s’apparente à la précédente, car l’objectif ici aussi est de résoudre une énigme en se basant sur un certain nombre d’indices. Toutefois, tout l’intérêt d’un jeu de piste, un soir d’Halloween, est qu’il permet aux participants de réellement se divertir en plein air. Et si vous voulez annoncer une grande nouvelle à vos proches, quoi de mieux que de le faire dans une ambiance conviviale, ludique et festive.

Le jeu de piste peut se présenter sous forme d’une chasse au trésor dans votre jardin ou même dans le quartier. Vous dissimulerez, à des endroits clés, des indices mystérieux que les participants auront pour mission de rassembler, de déchiffrer, sans pour autant connaître le but réel de la manœuvre. De cette manière, la surprise n’en sera que plus grande, une fois la découverte faite. Aussi, ces indices peuvent se retrouver à plusieurs endroits discrets :

Cachés dans des citrouilles ;

Accrochés à des branches d’arbres ;

Dissimulés dans des toiles d’araignée, etc.

Tout ceci vous permettra de rester fidèle à l’esprit d’Halloween tout en partageant votre bonne nouvelle, dans une atmosphère joyeuse.

4. Une soirée cinéma Halloween pour annoncer une grande nouvelle

Pourquoi ne pas intégrer votre grande annonce dans un film personnalisé pour l’occasion ? Ici, deux options s’offrent à vous : créer un court-métrage personnalisé ou intégrer votre message dans un film.

Le court-métrage pour la grande nouvelle

Concevez un court-métrage spécialement pour l’occasion. Le film peut être monté avec des effets spéciaux, des scènes liées à Halloween, le tout dans un contexte très ludique. À la fin, vous pouvez faire apparaître un message révélant votre grande nouvelle. Si nécessaire, n’hésitez pas à impliquer vos amis et quelques membres de votre famille comme acteurs, même s’ils ignorent l’intention exacte derrière le projet.

Insérer votre message à la fin d’un film d’horreur

Il est aussi possible de choisir un film d’Halloween inédit que beaucoup attendent impatiemment de regarder. Vous pouvez intégrer votre message dans le passage le plus intéressant du film, à travers une courte vidéo d’annonce qui surprendra tout le monde.

5. Un gâteau d’Halloween contenant un message caché

C’est l’une des plus vieilles astuces pour annoncer une grande nouvelle. Mais, elle reste intemporelle et fait toujours son effet dans chaque circonstance. Vous pouvez commander un gâteau d’Halloween au sein duquel vous allez cacher votre message.

Une petite carte à l’intérieur d’une part du gâteau peut avoir un réel impact lorsqu’elle est découverte. Sinon, une autre option est de commander un gâteau à étages, où chaque étage révèle une partie du message, jusqu’à ce que toute la nouvelle soit dévoilée.