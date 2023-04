Spécialiste de la borne tactile : tous les avantages des équipements de dernières générations

Traits:● puce Bluetooth V5.2La dernière technologie Bluetooth 5.2, ntransmission de décodage de nouvelle génération, fvitesse de transmission aster, pas de retard pour lappel, anti-interférence forte, signal plus stable, pour garantir que les haut-parleurs reçoivent des signaux audio de haute qualité.● Diaphragme composite en papier de laine de 13 mm personnaliséWDiaphragme composite en papier ool + conception de bobine de haute qualité en aluminium recouvert de cuivre, il peut obtenir de meilleures performances de réponse à basse fréquence tout en tenant compte de laudio délicat à moyenne et haute fréquence.● Faible latence, véritable synchronisation audio et vidéoTechnologie à double canal à faible latence auto-développée, latence de divertissement E-sport aussi faible que 0,08 seconde.● Technologie intelligente de réduction du bruitLa technologie de réduction intelligente du bruit de renommée mondiale, avec un diaphragme composite en papier laine de 13 mm, élimine efficacement 80 % du bruit.● Longue durée de vie de la batterieLécouteur peut être complètement chargé pour une utilisation unique de 6 heures, et la durée de vie de la batterie avec le boîtier de charge peut répondre aux besoins de toute la journée.Caractéristiques:Spécifications généralesModèleTS-300CouleurNoir/RoseImperméableÉtanche non corrosifType de portSemi-intra-auriculaireFréquence de réponse20-20kHzBluetoothversion BluetoothV5.2Profils pris en chargeHFP/HSP/A2DP/AVRCP/SPP/PBAPDistance de transmission10m

Une borne interactive est un dispositif électronique interactif qui constitue une source d’information ou un outil de distraction pour les clients d’une entreprise ou d’un magasin.

Simples d’utilisation, intuitives et conviviales, les bornes tactiles sont dotées de fonctionnalités résolument utiles, et elles conquièrent de plus en plus d’espaces professionnels et commerciaux.

Apprenez-en plus ici sur cet appareil et découvrez toutes les bonnes raisons de l’adopter.

Les bornes tactiles sont propres à capter l’attention

Une borne tactile n’a rien de l’austérité d’une affiche sur un mur par exemple. Son apparence est étudiée pour attirer l’attention des clients potentiels et la retenir. Un design attrayant, des couleurs vives et la possibilité d’interagir avec ce support de communication sont autant d’éléments qui permettent d’attirer des prospects avec une borne extérieure par exemple.

Ces dernières représentent ainsi un support publicitaire incontournable qui permet de renforcer l’image d’une marque et de décupler ses chances de toucher une plus large clientèle.

Un écran extérieur possède une haute luminosité pour permettre une lisibilité optimale à toute heure du jour et de la nuit. Ils sont par ailleurs résistants à l’humidité, à la chaleur et à la corrosion.

Partager l’information comme jamais auparavant

Avec une borne tactile, vous avez la possibilité de partager les informations avec une flexibilité certaine. Contrairement aux affichages traditionnels, les bornes tactiles vous permettent de changer rapidement et facilement les informations diffusées en temps réel. Les clients ont ainsi l’assurance de bénéficier d’informations constamment actualisées.

Les bornes tactiles sont également particulièrement indiquées pour afficher des promotions. Les informations sur les produits sont disponibles avec des couleurs et des polices attrayantes et suivant un format moderne qui capte l’attention plus facilement.

Par ailleurs, une borne tactile est parfaite pour présenter à vos clients l’entièreté de votre catalogue de façon ludique, quelle que soit sa taille, et même s’il comprend des références aussi volumineuses que des canapés. De cette manière, les bornes tactiles résolvent les problèmes de limites de stockage.

Enfin, les bornes tactiles de dernière génération intègrent des fonctionnalités de réalité augmentée. Les clients d’un magasin ou les visiteurs d’un musée peuvent ainsi accéder à de précieuses informations en temps réel, ce qui améliore grandement l’expérience d’achat ou de visite.

Les bornes tactiles offrent une meilleure expérience client

Les bornes tactiles donnent aux clients la possibilité de trouver facilement les informations et les conseils dont ils ont besoin. Elles peuvent également servir pour collecter les commentaires des clients et leurs réponses à des sondages. Il suffit de les placer en des lieux stratégiques et vous pouvez être certain que les clients n’hésiteront pas à partager leur avis en toute simplicité. Avec une borne tactile de mesure de satisfaction, les clients se sentiront écoutés et seront vite fidélisés, surtout s’ils se rendent compte que leur retour d’expérience a été pris en compte.

Les bornes de jeux

Bien entendu, on peut aussi utiliser la borne tactile pour divertir le client. Les bornes de jeux prolongent l’expérience client de manière agréable. Ils sont indiqués pour faire patienter les clients en cas de grande affluence ou pour occuper de façon ludique ceux qui flânent simplement dans le magasin. Les clients peuvent s’attendre à remporter des cadeaux, ce qui incite davantage de personnes à visiter le magasin, puis à faire des achats.

Les bornes tactiles offrent aux magasins la possibilité de réinventer et de parfaire l’expérience client en associant aux avantages des points de vente physique toute la commodité apportée par les solutions numériques. Les magasins deviennent plus dynamiques et leur personnel, plus efficace ; tandis que les clients sont plus autonomes, pour un parcours d’achat simplifié et résolument agréable.